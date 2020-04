Aangerand door Biden?

Er is nog altijd veel te doen over wie Joe Biden nu uiteindelijk zal kiezen als zijn vicepresident. Ik heb eerder al geschreven dat Biden niet meer van de jongste is en dat het vicepresidentschap onder hem op deze manier wel een heel interessant ambt wordt. Zo heeft een verouderingsexpert berekend dat Biden 79,2% kans heeft om zijn eerste ambtstermijn als president te overleven. 20,8% kans dus dat de vicepresident aan zet komt. Dat maakt dit een zeer belangrijke keuze,…

Er is nog altijd veel te doen over wie Joe Biden nu uiteindelijk zal kiezen als zijn vicepresident. Ik heb eerder al geschreven dat Biden niet meer van de jongste is en dat het vicepresidentschap onder hem op deze manier wel een heel interessant ambt wordt. Zo heeft een verouderingsexpert berekend dat Biden 79,2% kans heeft om zijn eerste ambtstermijn als president te overleven. 20,8% kans dus dat de vicepresident aan zet komt. Dat maakt dit een zeer belangrijke keuze, en dat lijkt ook Joe Biden zelf te beseffen. ‘De eerste, de belangrijkste eigenschap is dat het iemand is die — als ik om wat voor reden dan ook onmiddellijk zou stoppen — president kan worden’, liet hij hierover weten.

Warren als VP

In The Late Late Show with James Corden op CBS zei Joe Biden dat hij denkt rond 1 mei klaar te zullen zijn met de samenstelling van een werkgroep van adviseurs. Die moet hem helpen de juiste running mate te kiezen. Wat de uiteindelijk keuze betreft duikt de naam van Elizabeth Warren steeds vaker op. Begrijpelijk, want Warren is populair bij de meer progressieve Democraten. Die strekking binnen de partij heeft Biden absoluut nodig indien hij in november van Donald Trump wil winnen.

Maar de keerzijde voor haar als keuze is dat de gouverneur van de staat Massachusetts, Charlie Baker, een Republikein is. Voor de vervanging van haar Senaatszetel zal die wellicht een Republikein als interimsenator kiezen en geen Democraat. Dit levert de GOP dus een extra zetel op. Althans tijdelijk, tot de officiële verkiezing van haar vervanger rond de zomer van 2021. Zulk een verkiezing moet namelijk door de gouverneur georganiseerd worden tussen de 145 en 160 dagen na het openvallen van de zetel. In dit geval de eedaflegging als vicepresident.

Andere potentiële kandidaten zoals senatoren Kamala Harris (Californië) en Amy Klobuchar (Minnesota) hebben een Democraat als gouverneur en lopen dit risico niet.

Tara Reade

Maar naast zijn VP-keuze heeft Joe Biden ook nog andere katten te geselen. Zo wordt hij door Tara Reade, een voormalige stafmedewerkster van hem, beschuldigd van aanranding. Een aanklacht waarover je op Doorbraak al op 30 maart kon lezen, toen de mainstream media dit nog doodzwegen. Hier nog eens de vrij vertaalde getuigenis: ‘Ik weet nog dat ik een blouse droeg en dat hij me gewoon tegen de muur had. De muur was koud. Ik herinner me dat hij… het allemaal tegelijk gebeurde. De gymtas. Ik weet niet waar die heen ging. Ik gaf ze aan hem en hij gooide ze weg. En toen waren zijn handen op mij en onder mijn kleren. En ja en toen ging hij… hij ging langs mijn rok naar beneden en naar binnen en hij… penetreerde me met zijn vingers. En hij kuste me op hetzelfde moment, en hij zei iets tegen me.’

De aanranding zou dateren van 1993 toen Joe Biden nog senator voor Delaware was. Voor alle duidelijkheid, de voormalig vicepresident zelf ontkent de beschuldigingen. Niet persoonlijk, maar via zijn woordvoerder: ‘Wat duidelijk is over deze claim: Het is niet waar. Het is absoluut niet gebeurd.’

Telefoongesprek met Larry King

Zoals gezegd is de berichtgeving omtrent deze aanklacht nogal beperkt. Uitgebreide artikels zijn er nog niet aan gewijd (buiten onder andere op Doorbraak dus). Maar daar lijkt nu wel wat verandering in te komen,. Voornamelijk ook omdat er meer en meer bezwarende elementen opduiken. Bijvoorbeeld het telefoongesprek dat haar moeder had op 11 augustus 1993 met Larry King tijdens zijn Larry King Liveshow op CNN.

In dit gesprek vroeg ze King om advies over hoe ze problemen moest aanpakken die haar dochter ervoer bij het werken voor een vooraanstaande Amerikaanse senator. ‘Ik vraag me af wat een medewerker zou kunnen doen naast naar de pers in Washington te gaan?’ vroeg ​​de moeder van Tara Reade. ‘Mijn dochter is daar net weggegaan nadat ze voor een vooraanstaande senator had gewerkt. Ze kon nergens terecht met haar problemen. Het enige dat ze had kunnen doen was naar de pers gaan. Ze koos er echter voor om dit niet te doen, uit respect voor hem.’

Ook hier voor alle duidelijkheid, de vrouw die inbelt bij Larry King noemt de naam van Tara Reade niet, noch haar eigen naam noch die van Joe Biden. Reade heeft wel aan CNN verteld dat ze er zeker van is dat het de stem van haar moeder is. Ook heeft men kunnen nagaan dat het telefoontje werd gevoerd vanuit San Luis Obispo (Californië), de plaats waar ook haar moeder destijds woonde.

Biden moet naar voren treden

Er zijn dus een aantal elementen die erop wijzen dat het inderdaad om de moeder van Reade gaat, die ondertussen al een aantal jaar geleden overleden is. Reden te meer om Tara Reade haar aanklacht niet zomaar te verwerpen. Dit zou voor bijvoorbeeld de Democraten best wel hypocriet zijn, zeker gezien hun steun in het verleden aan de #MeToo-beweging en aan psychologe Christine Blasey Ford, die destijds de conservatieve Brett Kavanaugh beschuldigde van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

En ook Joe Biden zelf mag zich niet meer achter zijn woordvoerder schuilhouden. Hij moet persoonlijk naar buiten treden en zich uitspreken over de aantijgingen. Kent hij Tara Reade of niet? Hebben ze ooit contact met elkaar gehad? Als presidentskandidaat kan Biden niet anders dan persoonlijk een antwoord te geven op deze vragen en de beschuldigen geuit aan zijn adres. Zeker omdat Biden zijn campagne om het Witte Huis te veroveren deels ook gestoeld is op het herstel van de waardigheid en eer van het presidentieel ambt.

Geen tijd te verliezen dus…