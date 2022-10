Aankondiging biogasfabriek in Wallonië is vooralsnog vooral een bedelbrief

Een Deens groen investeringsfonds kondigde aan een industriële biomethaniseringsfabriek te bouwen in Wallonië met een lokale partner. Het gaat om de Deense fondsbeheerder Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Die beweerde donderdag dat hij in Wallonië een site wist vast te leggen met de Belgische ontwikkelaar Cryo Advise. Over de partners weigerde de fondsbeheerder te communiceren. Tal van websites over hernieuwbare energie pakten uit met een nieuwe biogasfabriek in Wallonië. Zelfs L’Echo en De Tijd pikten het nieuws op. Hoewel het nieuws…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Een Deens groen investeringsfonds kondigde aan een industriële biomethaniseringsfabriek te bouwen in Wallonië met een lokale partner. Het gaat om de Deense fondsbeheerder Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Die beweerde donderdag dat hij in Wallonië een site wist vast te leggen met de Belgische ontwikkelaar Cryo Advise. Over de partners weigerde de fondsbeheerder te communiceren.

Tal van websites over hernieuwbare energie pakten uit met een nieuwe biogasfabriek in Wallonië. Zelfs L’Echo en De Tijd pikten het nieuws op. Hoewel het nieuws plausibel zou kunnen zijn, bleek het vooral een bedelbrief om geld te ronselen voor een beleggingsfonds in hernieuwbare energie. Een geval van slimme public relations. Maar al bij de eerste kritische vragen riepen die tamelijk bittere reacties op.

Groots biogasproject

Het Waals Gewest, en met name het ministerie voor Landbouw en Economie van Willy Borsus (MR), steunen projecten voor ‘biométhanisation’. Onder andere Cinergie ,van Luminus in Ciney — de thuisstad van Borsus — en Sibiom, van Engie in Leuze-en-Hainaut. Biogas is methaangas geproduceerd van organisch afval of afvalwater. Engie en Luminus steken dat methaangas op het gasnet in Wallonië. Het kabinet van Borsus viel uit de lucht over de nieuwe biogasfabriek, maar ging toch eens navraag doen.

Uit verschillende persberichten van de reeds bekende partners viel op te maken dat een Deens fonds voor hernieuwbare energie geld zocht voor het project. Ze beweren al 500 miljoen euro van het streefdoel van 1 miljard euro opgehaald te hebben. De partners zullen samen een ‘large industrial scale’ biogasproject naar een finale investeringsbeslissing begeleiden tegen eind 2023. In tegenstelling tot wat enkele Vlaamse kranten dus schreven, is de biogasfabriek nog maar een project om geld op te halen.

De Deense ontwikkelaar van biogasinstallaties, Lundsby Biogas A/S, zou participeren als minderheidsaandeelhouder. Het biogas zou afkomstig zijn van ‘duurzaam’ afval uit de landbouw en de industrie. Het biogas kan op het aardgasnetwerk gestoken worden of omgezet worden in vloeibaar gas voor transporttoepassingen (denk aan lpg en cng).

Een miljard euro

Het project is een investering van het CI Advanced Bioenergy Fund I van Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). CIP heeft naar eigen zeggen de afgelopen maand een financieringsronde afgesloten van 500 miljoen euro. Het doel is om 1 miljard euro op te halen.

Volgens Thomas Dalsgaard, partner bij CIP, ziet deze fondsbeheerder groot potentieel in de ‘efficiënte omzetting van organisch afval in groen gas en groene brandstof’. ‘Geavanceerde bio-energie zal een sleutelrol spelen in de groene transitie van de transportsector en de vervanging van fossiel aardgas.’

Gevraagd naar de site, de partners, enzovoort, antwoordde Simon Mehl Augustesen, de vicevoorzitter van Copenhagen Infrastructure Partners P/S, dat ‘we op dit moment in de ontwikkeling van het project geen verder informatie vrijgeven dan wat al in het persbericht stond’. Niels Pedersen van Lundsby Biogas antwoordde: ‘We don’t share the details about ownership shares at this stage of the project development.’ (‘Wij delen geen details over eigendomsaandelen in dit stadium van de projectontwikkeling.’)

Op de vraag over EU-subsidies of overheidsfinanciering schreef Pedersen: ‘Het project is niet afhankelijk van subsidies van de EU of België, maar de omzet van de productie van hernieuwbaar aardgas of bio-lng (vloeibaar bio-aardgas, nvdr) worden ondersteund door regelgeving betreffende het bijmengen voor bio-lng-brandstof’.

Groene ammonia

Wat stond er dan in het bewuste persbericht van 13 oktober? Dat Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) via haar CI Advanced Bioenergy Fund I (CI ABF I) een site had vastgelegd in Wallonië. Waar? Dat is nergens te vinden. Ook niet bij de vzw Valbiom, die de sector volgt.

Samen met de Belgische ontwikkelaar Cryo Advise zal CIP de biogasfabriek naar een ‘uiteindelijke investeringsbeslissing’ (‘final investment decision’) brengen, tegen eind 2023. De fabriek zal ‘recirculate the organic materials as nutrients (fertilizer) for the agriculture production in the region and produce biogen CO2 which can be used in the production of e.g., green ammonia’. Vrij vertaald gaat de fabriek afvalstromen verwerken tot mest voor de omliggende landbouw. Daarnaast zal ze CO2 produceren die kan dienen in de productie van, bijvoorbeeld, groene ammonia. Dit is een stikstofverbinding die onder de noemer groene waterstof valt. Al naar gelang de definitie van groene waterstof.

Voorts zal de fabriek ‘voorzien in de langetermijnnood voor energiezekerheid en -onafhankelijkheid, de decarbonisatie van moeilijk aan te pakken sectoren leveren en voorzien in circulaire oplossingen voor de landbouw’.

Institutionele investeerders voor energietransitie

De doelgroep van het ABF I-fonds voor ‘geavanceerde bio-energie’ zijn institutionele investeerders die willen bijdragen aan de energietransitie en de strijd willen aangaan met koolstof via biogas en biobrandstoffen. Naast de biogasfabriek in Wallonië werkt het fonds momenteel aan een reeks ‘geavanceerde bio-energieprojecten in Europa en Noord-Amerika’.

CIP beweert al voor 19 miljard euro aan investeringen in de energiesector te beheren voor International institutionele investeerders. De Belgische partner Cryo Advise bv, uit Wetteren, wordt geleid door Jan Van Houwenhove. Volgens de statuten uit 2012 houdt het bedrijf zich bezig met cryogene toepassingen en de promotie van biercultuur. En volgens de balans neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België, heeft het bedrijf echter geen personeel (geen sociale balans). Het persbericht meldt dat Cryo Advise 30 jaar ervaring heeft in toepassing van cryogene technologie bij vloeibaar aardgas. Het bedrijf werd 23 juli 2012 opgericht.