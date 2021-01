Aantal Belgen met Belgische achtergrond daalt

Hoe evolueert het aantal Belgen met een buitenlandse achtergrond en het aantal niet-Belgen in België? Een nuttige vraag voor wie beleid wil uittekenen, maar ook een vraag die politiek zeer gevoelig ligt. Vandaag publiceert Statbel een nieuwe cijferreeks met statistieken over herkomst. De cijfers laten toe om de Belgische bevolking beter in kaart te brengen volgens de diversiteit van hun herkomst. De data werden zo opgesteld dat de situatie per gemeente geconsulteerd kunnen worden (volledige cijferreeksen onderaan dit artikel). Doorbraak…

Hoe evolueert het aantal Belgen met een buitenlandse achtergrond en het aantal niet-Belgen in België? Een nuttige vraag voor wie beleid wil uittekenen, maar ook een vraag die politiek zeer gevoelig ligt. Vandaag publiceert Statbel een nieuwe cijferreeks met statistieken over herkomst.

De cijfers laten toe om de Belgische bevolking beter in kaart te brengen volgens de diversiteit van hun herkomst. De data werden zo opgesteld dat de situatie per gemeente geconsulteerd kunnen worden (volledige cijferreeksen onderaan dit artikel). Doorbraak ging voor u door de data.

Aantal Belgen met Belgische herkomst blijft dalen

Wat betekent dat, een ‘buitenlandse achtergrond’? Ofwel dat men een dubbele nationaliteit heeft, waarbij de eerste nationaliteit in het buitenland werd geregistreerd. Ofwel dat één of beide ouders een buitenlandse nationaliteit hebben.

Op 1 januari 2020 had 67,9% van de Belgische bevolking (7,8 miljoen) een Belgische achtergrond. 19,7% had een buitenlandse achtergrond, oftewel 2,3 miljoen Belgen. 12,4% of ongeveer 1,4 miljoen inwoners zijn dan weer niet-Belg wat wil zeggen dat men niet de Belgische nationaliteit heeft.

Het is ook waardevol om naar de evolutie doorheen de tijd te kijken. Zo kan je in de cijfers terug gaan tot het jaar 2010, zodat je de evolutie van Belgen met een Belgische achtergrond kunt bekijken. In 2011 had 3 op 4 Belgen (74,3%) een Belgische achtergrond, in 2020 was dat nog 2 op de 3.

Omgekeerd blijft het aantal Belgen met een buitenlandse achtergrond stijgen. In 2011 had 15,5% van de Belgen een buitenlandse achtergrond, in 2020 was dat 19,7% — een stijging van 27%. Een gelijkaardige evolutie zien we bij het aantal niet-Belgen: van 10,2% in 2011 naar 12,4% in 2020 — een stijging van 21,5% in het aantal inwoners zonder de Belgische nationaliteit.

Statbel

In Brussel heeft maar 1 op 4 inwoners een Belgische achtergrond

Er zijn ook belangrijke verschillen op basis van de drie Belgische gewesten. Op Belgisch niveau had twee derde van de Belgische bevolking een Belgische achtergrond. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat maar één op vier, in het Vlaams Gewest drie op vier.

Globaal genomen had één op vijf Belgen een buitenlandse achtergrond. Dat percentage is het laagst in Vlaanderen (14,1%), hoger in Wallonië (23,2%) en het hoogst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (39,1%). Het aandeel niet-Belgen in het Vlaams en het Waals gewest ligt dan weer rond de 10%, terwijl in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest het aantal oploopt tot maar liefst 35,3%.

Statbel

Belgen met een Belgische herkomst zijn verhoudingsgewijs oud

De leeftijdsverdeling is ook interessant, zoals blijkt uit de leeftijdspiramide.

Statbel

Het aandeel Belgen met een Belgische achtergrond neemt duidelijk toe met de leeftijd. Zo bedraagt dit percentage 54,3 procent bij de 0-17 jarigen, 66,3 procent bij de 18 tot 64 jarigen en 87,3 procent bij de 65-plussers. Verhoudingsgewijs zijn Belgen met een Belgische achtergrond dan ook veel ouder, terwijl Belgen met een buitenlandse achtergrond verhoudingsgewijs vooral te vinden zijn bij de jeugd. Het aandeel niet-Belgen is dan ook het hoogst bij de 18-64 jarigen, namelijk 14,6 procent. De 0-17 jarigen volgen met 11,6 procent en de 65-plussers met 6,4 procent.

Vlaanderen kent grootste percentage inwoners buiten de EU27 zone

Wat is de herkomst van die Belgen met een buitenlandse achtergrond? Begin 2020 behoorde 20,5% tot de nationaliteitsgroep ‘buurland’: het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Luxemburg. 28,2% behoort tot de nationaliteitsgroep EU27 (exclusief België en buurlanden) en 51,3% tot de nationaliteitsgroep buiten de EU27.

In het Vlaams Gewest is het aandeel EU27-herkomst met 20,7% lager dan het nationale niveau van 28,2%. Tegelijk heeft Vlaanderen een groter aandeel mensen met een herkomstnationaliteit buiten de EU27: 56,9% tegenover 51,3% op Belgisch niveau. In het Vlaams Gewest komen Belgen met een buitenlandse achtergrond vooral van Nederland, gevolgd door Marokko en Turkije.

Meest frequente herkomstnationaliteit in België: Marokkaans

Op 1 januari 2020 was de grootste herkomstnationaliteit op Belgisch niveau Marokkaans. De Italianen, Fransen, Nederlanders en Turken vervolledigen de top 5. De grootste internationale instroom in 2019 kwam van Roemenen, Marokkanen en Fransen. De Roemenen staan qua nationaliteitsgroep van herkomst op positie 6.

De herkomstcijfers uit onze buurlanden zitten ook in een dalende lijn. De laatste tien jaar nam het aandeel mensen uit de buurlanden af van 23,8% in 2011 naar 20,5% in 2020.

Het aandeel van de herkomstgroep Belg met een buitenlandse achtergrond met een Belgische eerst geregistreerde nationaliteit en beide ouders met een buitenlandse eerst geregistreerde nationaliteit nam dan weer licht toe van 9,5% in 2011 naar 12,3% in 2020. De stijging komt vooral door mensen met een nationaliteitsgroep van herkomst buiten de EU27.

Hieronder kan u de statistieken zelf downloaden.

Herkomst per gemeente

Herkomst naar leeftijd en geslacht per gemeente

Herkomst naar nationaliteitsgroep van herkomst per gemeente