Acid: rebel, clown, of digitale marktkramer?

De Vlaamse influencer Acid, in het echte leven Nathan Vandergunst, maakte op zijn Youtubekanaal de namen van de veroordeelde Reuzegommers bekend. Dat gebeurde in zijn typisch Blankenbergs-Hollands idioom, met kinderlijke gebaren onderstreept. Hij doet zo’n dingen om aandacht en volgers te krijgen, want uiteindelijk wil deze jongen vooral advertenties slijten en truitjes verkopen, eventueel via het stelen van mama’s of papa’s VISA-kaart, zoals hij ooit eens adviseerde.

Helaas stak de Reuzengom-onthulling slordig in mekaar, want Nathan had er ook namen tussen gemixt van leden of ex-leden die bij de doop helemaal niet aanwezig waren. Dat leverde hem een dagvaarding op van zo’n ex-Reuzegommer, wiens ouders in Antwerpen een restaurant hebben en sindsdien op TripAdvisor commentaren lezen rond blendermuizen en stinkende visolie. Dan maar meester Van Steenbrugge erbij gehaald. Want valt dit nu nog onder de vrije meningsuiting, of is het laster en eerroof? De zaak komt voor op 18 januari.

Heksenjacht

Zelf heb ik al bij het begin van de Reuzegom-affaire, augustus 2020, op mijn blog de namen vrij gegeven van Janker, Zaadje en Strontvlieg, die als de aanstichters en organisatoren van de fatale doop worden beschouwd. Gezien de context, de ernst van de feiten, en de systematische poging van de advocaten om de zaak te anonimiseren -zelfs na de veroordeling- vond ik dat gerechtvaardigd. Je doet dat na een serieuze afweging en mits nauwkeurig dubbelchecken van de beschikbare info.

Maar mensen aan de schandpaal nagelen die niet eens op de doop aanwezig waren, dat gaat natuurlijk niet. Vrienden van de betrokkenen bijvoorbeeld, of clubgenoten, of familie. Een van de grondslagen van onze rechtstaat is, dat schuld individueel is, en individueel moet bewezen worden. ‘Guilty by association’ hoort daar niet bij, want dan gaan we naar een heksenjacht, en dan kan ook u op elk moment de pineut zijn. Dat maakt de rechtsgang soms ingewikkeld of zelfs surrealistisch complex, zoals het voorbije terreurproces: van elke betrokkene moet het aandeel in de feiten onderzocht worden. We leven hier (nog) niet in Iran of Saoedi-Arabië.

Na de terreuraanslag van de extreemrechtse activist Anders Breivik in 2011, waar 77 mensen omkwamen, probeerde men vanuit links zo’n heksenjacht te organiseren. Niet alleen Breivik was schuldig, maar ook alle publicisten die hij ooit had gelezen en soms zelfs klakkeloos op zijn blog had overgenomen, zoals Geert Wilders. In Nederland werd dit Acid-spelletje onder meer gespeeld door PvdA-leider Job Cohen, die Wilders probeerde vast te nagelen als een medeplichtige aan 77 moorden. De zoektocht naar ‘inspiratoren’ van de Noor viel pas stil toen hij ook een bewonderaar van Winston Churchill bleek… Oeps.

Dwangvoeding

Maar terug naar Nathan, ondertussen al 24, die nog bij zijn moeder woont en wat problemen heeft met de fiscus, want zo’n vliegende internetrechter is natuurlijk met niets in orde.

De sympathie die hij oogst is begrijpelijk, ondanks of juist net door de provocatieve stijl. En dat heeft alles te maken met de afgang van de klassieke persinstituten. Vandaag zijn we getuige van de lang gerekte doodsstrijd van de zogenaamde mainstream media. Het zijn 20ste eeuwse dino’s die met het internet eigenlijk geen weg weten en het daarom diaboliseren.

Het personeel van deze instituten presenteert zich aan het publiek als een betrouwbare baken in de zee van fake news die door de sociale media wordt uitgespuwd. Helaas worden ze zelf een bron van fake news, en brokkelt hun publiek krediet elke dag een beetje af. Wie gelooft deze mensen nog? De zelfverklaarde kwaliteitskrant van Vlaanderen, De Standaard, heeft zich zodanig in de markt gezet als woke-medium, nota bene onder het motto ‘kritische massa’ (!), dat ze meer en meer lijkt op een krant in een ouderwets communistisch regime.

De lamentabele berichtgeving van de openbare omroep en de ‘duidingsprogramma’s’ als De Afspraak, bevestigen de malaise die zich in de coulissen voltrekt. Ik kom geen mens meer tegen die deze programma’s nog ernstig neemt. Uiteindelijk is het beginnen dagen dat de reguliere media gaarkeukens zijn, die een blik actualiteit open trekken, die door een framing-mixer halen die ze ‘duiding’ noemen, en daarvoor opiniemakers laten opdraven, altijd dezelfde kliek, die de dag ervoor hetzelfde al in de krant hebben gezegd.

De jeugd laat het aan zich voorbijgaan. Mensen van mijn generatie zetten nog stipt om zeven uur ’s avonds de lichtbak aan om naar het nieuws te kijken. Jongeren van 20 zoals mijn zoon vinden dat ritueel lachwekkend, alsof er ‘iets’ om zeven uur uit de lucht valt. Ze zoeken hun informatie zelf, op het web, en verkiezen de chaos boven de indoctrinatie. Dat is een uitdaging.

Zelfcensuur

Acid is dus zelf een transitiefenomeen, disruptief en chaotisch, binnen het verdienmodel van de digitale marktkramer die nu eenmaal veel lawaai moet maken. Hij is een lachwekkende verschijning met zijn puberaal gekakel, zo in zijn stoeltje aan zijn PC. Maar hij staat in de marge van een veel grotere revolutie waarin iedereen tegelijk nieuwsbron en nieuwsgaarder is.

In feite is het jammer dat Nathan Vandergunst niet eens zijn middelbare school heeft afgemaakt en zich als een analfabeet presenteert, want in se is zo’n influencer best wel interessant om de grenzen van de vrije meningsuiting af te tasten, mits enig intellectueel niveau. We leven nog altijd in een gecensureerde omgeving die in dienst staat van een politiek status-quo. Dus zijn disruptieve elementen welkom. De toekomst is aan de internet-televisie, zenders die met weinig middelen de journalistieke missie ontdoen van al haar institutioneel stof.

Van de nieuwe lichting studenten journalistiek en communicatiewetenschappen valt voorlopig weinig te verwachten. Ze worden opgeleid in de braafheid en willen liefst van al als stagiair starten in sterfhuizen als De Standaard, De Morgen of Knack. De instellingen die hen opleiden, genre Lessius en Thomas More, waarvan me ontstellende verhalen bereiken over censuur, intimidatie en verboden scriptie-onderwerpen, zijn vooral bezig met het bewaken van politieke correctheid en het doorgeven van de woke-ideologie.

Je moet Acid vooral niet te ernstig nemen, uiteindelijk wil hij vooral geld verdienen. Maar in de marge van de grote media-implosie is deze youtube-piraat een amusante stoorzender. Zijn vervolging is op zich een interessant mediafeit en testcase. Een veroordeling zou niet slecht zijn voor zijn imago. ‘Hopelijk krijg ik geen zwaardere straf dan de Reuzegommers’, was het sarcastische commentaar van onze influencer. De lachers heeft hij alvast op zijn hand.