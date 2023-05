Advocaat-fiscalist Thomas Spaas over ‘gratis geld’ en maatschappelijke gevaren

Thomas Spaas is advocaat-fiscalist en specialiseert zich in het zich ontwikkelende recht rond blokchain, crypto-activa en gedecentraliseerde technologie. Daarnaast is hij ook een actief twitteraar die zijn mening graag deelt met de wereld, waarbij hij zacht sarcasme niet schuwt. Naar eigen zeggen kan hij moeilijk zwijgen, wat mogelijk te maken heeft met zijn Antwerpse afkomst. In deze aflevering van Doorbraak TV vertelt hij meer over het thema ‘gratis geld’.

Mr. Spaas legt uit wat hij met gratis geld bedoelt: het gemakkelijk bijdrukken van geld door de centrale banken en de andere manieren waarop zij trachten het financieel stelsel en de overheden te stutten. Dat ‘gratis geld’ komt terecht in de maatschappij en zorgt daar voor het overleven van niet altijd even goed doordachte ideeën. Die hebben dan weer een nefaste invloed op ons bestel.

Op drift

We hebben het over centrale banken, zoals de Europese Centrale Bank (ECB) die almaar verder afdrijven van hun oorspronkelijker rol, het bewaken van de koopkracht en bestrijden van inflatie. Over de nefaste invloed van bureaucraten die zonder skin in the game risico’s van investeringen inschatten en bepalen waar geld aan besteed wordt. Zo zetten ze al maar meer de markt buiten spel, waardoor de gevolgen van verkeerde beslissingen te lang genegeerd kunnen worden.

We gaan dieper in op een aantal voorbeelden van slechte ideeën die meer zuurstof krijgen dan ze verdienen, zoals de Modern Monetary Theory (MMT), door Spaas schertsend Mugabe Monetary Theory genoemd. Maar ook het concept van Degrowth, dat in bepaalde kringen aan populariteit wint, komt aan bod. Evenals de link tussen gratis geld en de teloorgang van ons onderwijs. Ontdek ook de gelijkenissen tussen het communistische Joegoslavië van Tito en het Wallonië van Paul Magnette (PS).