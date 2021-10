Alexander De Croo net geen K.O.

De dag na coming-outdag, komt minister Van Quickenborne uit de kast als substantie-afhankelijke. De nachtelijke onderhandelingen over de begroting waren voor hem ‘bijzonder’. Zo speciaal zelfs dat hij drie dagen en nachten geen druppel alcohol dronk. Hij gaf daarmee te kennen dat hij op normale dagen het kurk niet kan ruiken zonder de bodem van de fles te kuisen. Moedig Vincent. Respect! Mocht je nu nog de kloekmoedigheid vinden om de echtheid van het Vivaldi-non-beleid weer te geven, dan wordt…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

De dag na coming-outdag, komt minister Van Quickenborne uit de kast als substantie-afhankelijke. De nachtelijke onderhandelingen over de begroting waren voor hem ‘bijzonder’. Zo speciaal zelfs dat hij drie dagen en nachten geen druppel alcohol dronk. Hij gaf daarmee te kennen dat hij op normale dagen het kurk niet kan ruiken zonder de bodem van de fles te kuisen. Moedig Vincent. Respect! Mocht je nu nog de kloekmoedigheid vinden om de echtheid van het Vivaldi-non-beleid weer te geven, dan wordt je misschien een echte politicus.

Of de tijdelijke teetotalers zich ook onthielden van een lijntje, een bommetje, een pilletje of een jointje is niet geweten. De geboorte van deze begroting en beleidsnota doet het gebruik van hallucinogenen in elk geval vermoeden. De Vivaldioten zien duidelijk roze olifanten met flapperende oren, waar mini-muggen voorbij vliegen. Want als je een flutbegroting ziet als een historisch bravourestuk dan is je roze bril een wc-bril van doorgespoelde visioenen en verwaterde wensdromen. Tot slot haalt hun rekenkunde net het niveau van een gegradueerde aan het Muyters-instituut voor lagere telraamvaardigheden.

Vivaldi de schuldenmagneet

De Vivaldioten willen 2,4 miljard euro besparen op 20 miljard euro tekort. Hoezo!? Als ik 200 euro tekortkom op het eind van de maand door de peperdure paarse energie(belasting)factuur, dan moet ik 200 euro besparen op eten, drinken enz. Door 24 euro te besparen bereik ik niets. Hoe lossen zij het op? Wel ze blijven schulden opstapelen en sturen ze door naar de zwakste schouders, deze van onze kinderen en kleinkinderen. Ons nageslacht kan niet betogen en mag nog niet stemmen. Zie zo, geen probleem voor de gigalonen en de peilingen van deze generatie politici. Mission accomplished.

Begrotingshocus-pocus

Hoe is deze Vivaldi-begroting nu tot stand gekomen. Wel, eerst berekenen ze hoeveel ze bij onveranderd beleid vermoedelijk zouden uitgeven en ontvangen. Wanneer je presumptief meer uitgeeft dan je ontvangt, dan heb je een tekort. Voor 2022 zou dat tekort vermoedelijk 20 miljard euro bedragen. Een tekort wordt traditioneel overschat, zo is het later makkelijker om erop te besparen. Zo idioot zijn onze Vivaldioten nu ook weer niet? Daarna maken ze een begroting van nieuwe maatregelen met een besparing op het overschatte tekort. Daarbij onderschatten ze de uitgaven en overschatten ze de inkomsten van hun nieuw beleid en klaar is kees.

Dan volgt de moeilijkste opdracht: het om de tuin leiden van de bevolking en het partij per partij dogmatiseren van hun respectievelijke kiezers. Pornopremier De Croo poogde ons als een volleerd menner van het volk snel blauwe bloempjes op de mouw te spelden. De partituur van Vivaldi klonk als muziek in de oren maar er trad al snel gehoorschade op. Vooral N-VA, met Sander Loones, Theo Francken en Peter De Roover veegden de vloer met de brainwash-partituren van Vivaldi en ontblootten de hocus pocus van de paarsgroene communicatiewizards. Maar ook het Vlaams Belang met een sterke Barbara Pas en Wouter Vermeersch schoven het gordijn opzij en ontsluierden de tovenaar van Oz, voor de gelegenheid opererend vanuit Brakel.

Paarse crisiscommunicatie

Zo werd Vivaldi 34 uur lang tot crisiscommunicatie gedwongen. Anders dan in de e-commerce is het nachtwerk van politici en het personeel van de Kamer wel geregeld. Zonder wetten zelfs. Vivaldi kreeg tijdens de marathonzitting van échte democratie zo zwaar op zijn bakkes dat ze vrijdag noodgedwongen moesten uitpakken met een goed nieuwsshow. Vol zelfingenomenheid en druipend van glorie bracht Tinne Van der Straeten het nieuws dat windmolens, waarvan de geplande bouw start in 2025/2026 en pas operationeel zullen zijn in 2028/2029, een groter vermogen zullen hebben. Niets nieuws onder de zon, reeds begin dit jaar werden dergelijke windmolens aangekondigd in Denemarken, Nederland en Frankrijk. Dat ze ook in de Belgische Noordzee zouden geplant of gepland worden, was reeds lang een economische en ecologische evidentie. Tip voor Tinne, bouw ze 3 jaar vroeger en je hebt geen gascentrales meer nodig.

De diagnose van deze Vivaldi-regering is gesteld. Ze is ziek in het hoofd en dit al een jaar lang. Jammer genoeg vrees ik dat we deze langdurig zieke niet kunnen reactiveren met een vragenlijst. Daarvoor zijn de atrofie en de groenlinkse overwoekering van de hersenen te ver gevorderd. Herstel kan helaas niet meer. Er is maar één medicijn: verkiezingen. Er is maar één vaccin: de splitsing van België.

Dit was niet op de afbraak: