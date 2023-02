Alexander De Croo sprak in 2010 nog: ‘Vlaanderen moet meer bevoegdheden krijgen’

'Ik hou van ons land', het tegendeel zou verrassend zijn geweest voor een Belgische eerste minister. Deze geloofsbelijdenis komt van Alexander De Croo, die in zijn recent interview met Le Soir toevoegt: 'Aan Vlaams-nationalistische zijde komt het confederalisme terug, wanneer we niet weten wat we moeten doen. Het is zoals de Brexit die op papier een goed idee was, maar kijk naar de schade in het Verenigd Koninkrijk. In Vlaanderen zou het precies hetzelfde zijn. Het is een slecht idee.'…

‘Ik hou van ons land’, het tegendeel zou verrassend zijn geweest voor een Belgische eerste minister. Deze geloofsbelijdenis komt van Alexander De Croo, die in zijn recent interview met Le Soir toevoegt: ‘Aan Vlaams-nationalistische zijde komt het confederalisme terug, wanneer we niet weten wat we moeten doen. Het is zoals de Brexit die op papier een goed idee was, maar kijk naar de schade in het Verenigd Koninkrijk. In Vlaanderen zou het precies hetzelfde zijn. Het is een slecht idee.’

Alexander De Croo wil zich dus onderscheiden van de Vlaams-nationalisten. Maar wie de Belgische politiek op de voet volgt, weet dat dat niet het geval is.

Voorzitters snijden taart

In oktober 2021 sneden de voorzitters van de MR en de Open Vld, Georges-Louis Bouchez en Egbert Lachaert, de taart aan voor het 175-jarig bestaan van de Belgische Liberale Partij. Een partij die, net zoals de twee andere traditionele partijen (katholieke en socialistische), al meer dan een halve eeuw verdeeld is. De zeer Belgische Georges-Louis Bouchez zou deze splitsing graag willen herstellen, maar de lucide Hervé Hasquin is er om ons op de feiten te wijzen: ‘Geloof me, een Vlaamse liberaal is een nationalist. Alexander De Croo is dus ook een Vlaams-nationalist.’

Hij was nog geen vijf maanden voorzitter van de Open Vld toen hij zich op 22 april 2010, moe van het vastlopen in de splitsing Brussel-Hal-Vilvoorde, terugtrok uit de regering-Leterme II. Daardoor belandde het land in de langste politieke crisis uit zijn geschiedenis: 541 dagen zonder volwaardige regering. Wat heeft Alexander De Croo hiertoe aangezet? ‘Sommigen hebben gesuggereerd dat Open Vld het BHV-dossier wilde doordrukken, met als doel te bewijzen dat de partij kon concurreren met CD&V en N-VA op gemeenschapsvlak’, legt Jean Faniel, politicoloog aan het CRISP, uit.

Liberaal radicalisme

Op gemeenschapsvlak zijn er heel wat voorbeelden van Vlaams, liberaal radicalisme. Eind juli 2007, toen de onderhandelingen voor de vorming van een regering in Hertoginnedal vastliepen, dreigden Open Vld-schutters Karel De Gucht en Patrick Dewael de ‘kranen dicht te draaien’ voor bepaalde beleidslijnen tegenover de communautaire onverzettelijkheid van MR en CDH.

Enkele jaren eerder had Patrick Dewael, toenmalig Vlaams minister-president, zijn prioriteiten voor een toekomstige staatshervorming voorgesteld. Er was sprake van een opsplitsing van bijna alle bevoegdheden die federaal bleven: opsplitsing van gezondheidszorg en kinderbijslag, gedeeltelijke regionalisering van de NMBS, volledige vervlaamsing van Brussel-Nationaal, meer autonomie voor de personenbelasting, gedeeltelijke regionalisering van de vennootschapsbelasting, Vlaanderen dat zijn eigen lonen en sancties voor zijn werklozen vaststelt, …

In zijn Vlaams Manifest van mei 2002 wijst Patrick Dewael duidelijk op de financiële transfers van noord naar zuid, die omwille van solidariteit worden opgelegd: ‘Elke Vlaming betaalt 815 euro voor zijn landgenoot in het zuiden. Dat is acht keer meer dan een West-Duitser voor zijn Oost-Duitse buurman betaalt.’ Op 6 november 2002 deed Karel De Gucht, toenmalig voorzitter van de Open Vld, op VTM deze fameuze uitspraak: ‘België is gedoemd om op termijn te verdwijnen, te verdampen en biedt ondertussen geen meerwaarde meer aan Vlaanderen. Het is onaanvaardbaar dat Vlaanderen meer betaalt voor gezondheidszorg en minder terugkrijgt van Wallonië.’

Institutioneel project

In de nasleep van de torpedering van het Egmontpact door CVP-premier Leo Tindemans op 11 oktober 1978, probeerde François Perin Franstalige en Vlaamstalige liberalen samen te brengen in een institutioneel project. Maar hij stuitte op de onverzettelijkheid van laatstgenoemden: ‘Drie jaar lang heb ik dat geprobeerd en documenten opgesteld, met een overdaad aan fantasie die sommige van mijn vrienden me soms verweten. Ik heb afspraken eenzijdig afgezegd, zonder reden. Tijdens een vergadering kwam Vanderpoorten, altijd zo vriendelijk, zo stil als een karper, om 9 uur binnen en om 12 uur was hij weg, zonder een woord te zeggen!’

‘Zie vandaag de amendementen die Vanderpoorten in de senaat heeft ingediend. Het ene nog ultra-vlammiger dan het andere, de CVP en de Volksunie overvleugelend. En dan zegt hij dat hij gelooft in de natie. Over welke natie heeft hij het? De Belgische? Maar hij heeft net als de anderen bijgedragen aan de verdwijning ervan.’

Virus

Wijlen Jean Gol had ook gemerkt dat het virus van de afscheiding het Vlaamse liberalisme had bereikt. In private sfeer zei hij niet meer te geloven in de Belgische staat. In een handgeschreven nota aan François Perin van 14 maart 1983 bekende hij dat hij ‘elke dag in actie kwam om zich voor te bereiden op deze deadline (die waarop Vlaanderen zijn onafhankelijkheid zal uitroepen; nvdr) en op een waardig, redelijk en ordelijk Franstalig antwoord op het overleven’.

Met het oog op het grote congres dat het volgend jaar mei zal houden, organiseerde N-VA vier themadagen, waarvan de laatste ging over ‘een sterk Vlaanderen in Europa: België is een dogma, Vlaanderen is een uitdaging’. Bij die gelegenheid verscheen Alexander De Croo op een scherm met een uitspraak uit 2010: ‘We hebben een nieuwe start nodig, tijd om te beslissen wat we nog samen willen doen en de rest te delen. Vlaanderen moet meer bevoegdheden krijgen. We moeten fundamentele keuzes maken.’

Vandaag haalt de partij van premier Alexander De Croo slechts 9,3 procent van de stemmen, tegenover 25,5 procent voor Vlaams Belang en 22 procent voor N-VA. Het is zeker niet door zich lauw op te stellen tegenover de gemeenschap, dat hij nog veren zal kunnen terugwinnen. Het laatste woord laten we aan Bart Somers. Op 2 september 2006 zei hij als voorzitter van de Open Vld: ‘In mijn generatie geven we voorrang aan de Vlaamse belangen. (…) De Franstaligen moeten weten dat wij vastberaden zijn. (…) Vlaanderen wil deze hervorming (…) We zullen niet langer aanvaarden dat onze groei en werkgelegenheid worden afgeremd, omdat Wallonië niet aan onze eisen wil voldoen. Vlaamse politici moeten hun verantwoordelijkheid nemen.’