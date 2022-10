Alexander De Croo vervelt tot Robin Hood van de Aldi

Vivaldi is geen hervormingsregering maar een misvormde regering. Ze geven nu zelf toe dat het onmogelijk is om te hervormen met zeven partijen aan tafel, waarvan er vier kiesdrempelzweet perspireren. De State of the Union van Alexander De Croo moet de begroting voor de komende vier jaar vastleggen. Officieel tot 2024, officieus tot 2026 wanneer we vermoedelijk een nieuwe regering zullen hebben. Het is een mager beestje geworden. Ze hebben de nageboorte gehouden en het kind met het badwater weggegooid.…

Vivaldi is geen hervormingsregering maar een misvormde regering. Ze geven nu zelf toe dat het onmogelijk is om te hervormen met zeven partijen aan tafel, waarvan er vier kiesdrempelzweet perspireren. De State of the Union van Alexander De Croo moet de begroting voor de komende vier jaar vastleggen. Officieel tot 2024, officieus tot 2026 wanneer we vermoedelijk een nieuwe regering zullen hebben.

Het is een mager beestje geworden. Ze hebben de nageboorte gehouden en het kind met het badwater weggegooid. Mochten we een begrotingsbarometer hebben, dan staat die nu op zwart. Zwart van de zwarte sneeuw die we zullen zien. Tijdens het begrotingsconclaaf gingen de De Sutter, Van der Straeten en Clarinval gracieus op hun bek. Vandenbroucke maakte van een muis een olifant en Van Peteghem kwam van een kale reis terug. De liberalen en de Franstalige socialisten haalden hun trofee binnen, maar kunnen die niet verzilveren, omdat de vijf partijen die door het slijk van verlies ploeterden, met de aandacht zijn gaan lopen.

Van der Straeten de groene leugen generator

Van der Straeten lult zo vaak in het ijle, dat ik denk dat ze een transgender is. Een man gevangen in een vrouwenlichaam. Vorige week kondigt ze kloekmoedig aan dat ze de overwinsten van de energiebedrijven zal afromen. Ze zou het bovendien retroactief doen voor 2022 en uitgebreid in 2023. Het zou 4,7 miljard euro opleveren. Daarmee zou ze dan onze energiefactuur nog extra verlichten.

Het leek op een sprookje van de goede fee. Het was echter niets minder dan steekvlampolitiek van groene gasdromen. Want de groene haan had nog geen drie keer gekraaid, of waanzinnige Tinne moest haar gelul intrekken. Haar groene rekenmachine sjeest op zonne-energie. De 4,7 miljard woekerwinsttaks voor energiebedrijven is maar 2 miljard euro. Oeps, 60% misrekend. Bij de uitbetaling van haar loon zouden ze best eens 60% misrekenen. Loon naar brein. Trouwens waar in de begroting staat de kostprijs voor het kopen van de twee jongste kerncentrales die ze gaan verlengen? Hoogstwaarschijnlijk omdat ze dit pas in 2025 zullen moeten uitgeven. Maar zullen ze Engie kunnen overtuigen om te wachten op hun geld tot 2025?

Stelen bij de rijken en geven aan de armen

Alexander De Croo is verveld tot de Robin Hood van de Aldi. Hij zal het geld om zijn begroting te stutten gaan zoeken bij de rijken. Hij huppelt zo de PVDA na, die de natte droom van stelen van de rijken nieuw leven heeft ingeblazen. Ik vraag mij echter af: als overwinsten tijdens een crisis met een belasting mogen afgeroomd worden, waarom zijn ze dan geen miljarden gaan zoeken bij de farmaceutische industrie, begrafenisondernemers en fabrikanten van doodskisten tijdens de coronacrisis? Of waarom niet bij de wapenindustrie of wederom bij de farmaceutische industrie die nu, dankzij de oorlog, massaal hun zakken aan het vullen zijn? De Raad van State, het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof zullen weer overuren draaien. Zowaar, ik voorspel u. We zullen max 500 miljoen euro kunnen afromen van de energiebedrijven. En dan stuikt de begroting in elkaar.

De Robin Hood-techniek houdt rekening met de bezwaarschriften van de energiesector en het niet kunnen innen van het in de begroting opgenomen getal. Zo kunnen ze tijdens de verkiezingscampagne het falen van hun begroting en hun begrotingstekort op de verdorven jongens van de energiesector steken. Daarbovenop kunnen ze de kiezers wijzen op het feit dat stelen van de rijken — het orgelpunt van het programma van de communisten van de PVDA – geen evidentie is en voor een groot stuk politieke sciencefiction.

De losers van het begrotingsconclaaf.

De Groenen moeten het openhouden van nog meer kerncentrales slikken. Petra De Sutter moet haar horlepiep-akkoord met de ambtenaren voor een loonverhoging van 7% terug intrekken. Clarinval en Bouchez moeten de woonbonus uit de debatfiches schrappen. En ten slotte mag Van Peteghem zijn fiscale hervorming en verhoging van het nettoloon op zijn voorhoofd plakken.

Dit was niet op de afbraak:

Lijst Dedecker leeft! De gepensioneerde Jean Marie Dedecker wil zijn partij nieuw leven inblazen. Hopelijk is hij na drie keer blazen niet buiten adem.

De VRT voert een bezorgde papa op die – en dat wordt verzwegen – ondervoorzitter is van Vooruit Gent. Het is niet de eerste keer dat de VRT campagne voert voor de socialisten.

We hebben een nieuwe winnaar voor de trofee van het ‘zilveren papierenhoedje’ van het jaar. Ignace Vandewalle op Doorbraak met zijn krankzinnig artikel over de straling van kerncentrales onder hoogspanningskabels.

Vandenbroucke wil een nul Btw-tarief voor groenten en fruit. Omdat het gezond is. Betekent dit dan dat alle andere voedingswaren waar Btw op aangerekend wordt ongezond zijn?