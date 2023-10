Alexander De Croo voert politiek toneelstukje op

Alexander De Croo (Open Vld) en co voerden tijdens hun state of the union vorige week dinsdag en woensdag een prachtig politiek theaterstuk op. De regering houdt vol dat zij een sterk beleid voert, al is daar niets van waar. Lord Randolph Spencer Churchill (vader van) zei ooit: 'The duty of an opposition is to oppose.' Ere wie ere toekomt. Dat was een simpeler versie van de toen honderd jaar oude quote van Brits politicus Georges Tierney: 'The duty of…

Alexander De Croo (Open Vld) en co voerden tijdens hun state of the union vorige week dinsdag en woensdag een prachtig politiek theaterstuk op. De regering houdt vol dat zij een sterk beleid voert, al is daar niets van waar.

Lord Randolph Spencer Churchill (vader van) zei ooit: ‘The duty of an opposition is to oppose.‘ Ere wie ere toekomt. Dat was een simpeler versie van de toen honderd jaar oude quote van Brits politicus Georges Tierney: ‘The duty of an opposition is to propose nothing, to oppose everything and to turn out the Government.‘ Vrij vertaald klinkt dat als de plicht van een oppositie is om niets voor te stellen, om overal tegen te zijn en om de regering uit te schakelen.

Maar net zo goed als de oppositie de taak heeft om de perceptie te creëren dat de meerderheid een slecht beleid voert, is het aan de regering om de perceptie hoog te houden dat zij een sterk beleid voert. Dit politiek theaterstuk, met in de hoofdrol Alexander De Croo (Open Vld), speelde zich dinsdag en woensdag af in de kamer van volksvertegenwoordigers.

Eigen lof stinkt

De state of the union van Alexander de Croo deed me denken aan een nieuwjaarsconference van Geert Hoste. De Croo bracht een hagiografie van Vivaldi I, waarbij het bij momenten gênant was om te horen hoe hij zichzelf en zijn regering in de bloemetjes zette en medailles op de borst kleefde.

De grootsprakerige state of the union van de premier stond in schril contrast met zijn excuserende brandbrief van deze zomer. Daar gaf hij zijn Vivaldi-regering en haar ministers nog een veeg uit de pan omdat ze elkaar meer vliegen afvingen dan efficiënt samenwerkten.

Misvormde bijsturingen

De Vivaldi-regering werd aangekondigd als een grote hervormingsregering die een nieuwe politieke cultuur zou brengen. We kregen geen hervormingen. Hoogstens enkele bijsturingen in de marge.

De broodnodige aanpassing van de arbeidsmarkt aan de regio’s kwam er niet en de vergrijzingskosten blijven als een molensteen rond onze nek hangen. Er kwam geen grote arbeidsmarkthervorming waardoor de loonkosten op arbeid voor laaggeschoolden onbetaalbaar bleef en het wespennest aan dienstencheques behouden blijft. De fiscale hervormingen en de staatshervorming werden een totale flop.

Omdat er geen fiscale hervorming kwam en we absurd hoge personenbelastingen moeten betalen op bijklussen, moeten ze nu halfslachtig een nieuwe fiscale koterij, genaamd flexi-jobbers, uitbreiden. Zowel eerste minister Alexander De Croo als minister Vincent Van Peteghem verklaarden in De Zevende Dag dat de arbeidsmarkthervorming, de hervorming van de gezondheidszorg, de fiscale hervorming, de pensioenhervorming en de staatshervorming voor de volgende regering(en) is (zijn).

Nieuw, vooral slechter

De nieuwe politieke cultuur in het parlement is er een waarbij de oppositie buitenspel gezet wordt via chronometerdebatten, wereldvreemde interpretaties van het kamerreglement en een daling van de transparantie. Bewust houden de meeste meerderheidspartijen het onderbreken van de oppositie tot het minimum en fnuiken zo het debat.

Enkel Open Vld liet zich horen over belastingen en Vooruit beperkte zich tot het aanvallen van N-VA over het Vlaams beleid. Over het federaal beleid wilden ze het niet hebben in het federaal parlement. Door het parlement te herleiden tot praatbarak zonder doel wordt de democratie ontmanteld en in een dwangbuis gestopt. Tot daar de slechtere ‘nieuwe’ politieke cultuur van Vivaldi.

Creatief rekenen

Het paradepaardje van Alexander De Croo is de misleiding van een creatie van 300.000 jobs tijdens Vivaldi. Dat cijfer wordt sterk beïnvloed door de stijgende afvloeiingen van gepensioneerden en de instroom van Oekraïense werknemers op onze arbeidsmarkt.

De jobcreatie is bovendien een kortstondige opstoot van de economie door een stijging van de koopkracht onder doping van de automatische indexering. Maar de stijging van de loonkosten met 26 procent, met als neveneffect de daling van de concurrentiekracht, laten zich nu al voelen. Daardoor stagneert onze economische groei voor 2024 naar amper 1,3 procent.

De werkgelegenheidsgraad zakt sinds begin dit jaar. Eind 2022 bedroeg die 72,3 procent. In het tweede kwartaal van 2023 is dat gezakt naar 71,4 procent. Die trend zal zich verderzetten in 2024. De Vivaldi-regering slaagde er ook niet in om het aantal langdurige zieken te laten dalen. Integendeel, die groep inactieven blijft groeien. Het was bijzonder lachwekkend hoe De Croo de daling van de stijging van het aantal langdurige zieken als een overwinning verkocht.

Stijging loon van de politie

Alexander De Croo liet ook uitschijnen dat de stijging van het loon van de politie een belangrijke toegeving of tegemoetkoming was. Een grove misleiding. In 2022 onderhandelde de regering met de politievakbonden een loonopslag van ongeveer 70 euro vanaf 1 januari 2023.

De regering verbrak dat eenzijdig en liet weten dat ze pas vanaf oktober 2023 een stijging van 45 procent van die 70 euro (31,5 euro) zou betalen. Vanaf 2024 nog eens 45 procent en vanaf oktober 2025 de resterende 7 euro. Nu besliste de Vivaldi-regering om de 7 euro al vanaf oktober 2024 uit te betalen. Ze geeft dus iets eind 2024, dat ze vanaf 1 januari 2023 had moeten uitbetalen.

België faalt

Ik kan nog enkele bladzijden vullen met misleidingen van De Croo maar de eindbalans is duidelijk: België faalt. Vivaldi bracht geen oorstrelende symfonie, maar een imbroglio van een Mexicaans leger op zoek naar zijn muziekinstrumenten. Vivaldi bracht geen hervormingen, maar misvormingen of minuscule bijsturingen.

We hebben een staatsschuld van 514 miljard euro en begrotingstekort van 30 miljard euro (de hoogste van de eurozone). Nergens ter wereld moeten alleenstaanden meer belastingen betalen dan in België. Vivaldi voerde nog eens 6 miljard euro extra belastingen in.

Kneusje van Europa

Door de automatische indexering daalt de concurrentiekracht van onze bedrijven. Het is nu al zeker dat we met deze begroting de 3 procent-norm van volgend jaar niet halen en ons land opnieuw het kneusje van Europa en de slechtste leerling van de klas wordt. Sterker nog: Alexander de Croo zei zondag in De Zevende Dag dat de 3 procent-norm, bij ongewijzigd beleid, pas in 2026 gehaald wordt.

Alexander De Croo en zijn Vivaldi-regering schuiven alles door naar de volgende regering(en) en souperen de belastingen van de volgende generatie(s) op. Dat is noch verantwoord, noch duurzaam. Abraham Lincon zei ooit: ‘Je ontsnapt niet aan je verantwoordelijkheid van morgen door ze vandaag te ontwijken’. Een dwingende boodschap voor De Croo en co.