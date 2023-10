Almaar meer kopzorgen om Europese financiën

Het aantal fouten in de EU-begroting is vorig jaar opnieuw flink gestegen. Mede hierdoor krijgt de Europese Commissie, nu al voor het vierde jaar op rij, een slecht rapport van de Europese Rekenkamer. 'Deze trend maakt ons bezorgd', klinkt het bij Annemie Turtelboom, die voor ons land in die Rekenkamer zetelt. Eerder had ook Europarlementslid Johan Van Overtveldt (N-VA) zich al bijzonder kritisch uitgelaten over de Europese financiën. In theorie leek het goed besteed geld: een Italiaanse landbouwer ontving –…

Het aantal fouten in de EU-begroting is vorig jaar opnieuw flink gestegen. Mede hierdoor krijgt de Europese Commissie, nu al voor het vierde jaar op rij, een slecht rapport van de Europese Rekenkamer. ‘Deze trend maakt ons bezorgd’, klinkt het bij Annemie Turtelboom, die voor ons land in die Rekenkamer zetelt. Eerder had ook Europarlementslid Johan Van Overtveldt (N-VA) zich al bijzonder kritisch uitgelaten over de Europese financiën.

In theorie leek het goed besteed geld: een Italiaanse landbouwer ontving – in het kader van het gemeenschappelijke landbouwbeleid van de EU – rechtstreekse financiële steun voor een ‘blijvende teelt’. In casu een stevig uit de kluiten gewassen plantage met citroenbomen. Op luchtfoto’s waren er nochtans geen citroenbomen te zien op het bedrijf in kwestie. Een plaatsbezoek bevestigde de vermoedens van de Europese Rekenkamer: op het terrein viel zelfs geen halve citroen te plukken. ‘De Italiaanse overheid had dit bedrog blijkbaar zelf niet vastgesteld’, zo concludeert Annemie Turtelboom.

Het lijkt een haast anekdotisch verhaal, maar in de wetenschap dat er jaarlijks tientallen miljarden naar het gemeenschappelijk landbouwbeleid vloeien, is het dat uiteraard niet. De fout is bovendien ook niet uitzonderlijk. Een beoordeling op basis van steekproeven door de Europese Rekenkamer van de EU-begroting 2022 geeft aan dat de foutenmarge vorig jaar opliep tot 4,2 procent, op een uitgaventotaal van 196 miljard euro. In 2021 was dat nog maar 3 procent.

Fraude

‘Niets of niemand is uiteraard perfect, en naar internationale auditnormen is een foutenmarge van twee procent aanvaardbaar’, legt Annemie Turtelboom uit. ‘Maar met 4,2 procent zit de EU daar dus ver boven. Op de koop toe stellen we vast dat intussen twee derde van de totale EU-uitgaven aan een hoog risico is blootgesteld, met een sterk verhoogde kans op fouten dus. Dat is toch wel bijzonder verontrustend.’

Turtelboom benadrukt wel dat het bij die fouten niet noodzakelijk om fraude gaat. Ook adminstratieve fouten of fondsen die per ongeluk deels verkeerd worden aangewend kunnen daaronder vallen. ‘Door de pandemie waren er de voorbije jaren ook minder controles op het terrein mogelijk, maar tegelijk stellen we ook vast dat bepaalde structurele fouten jaarlijks blijven terugkeren.’

Budgettaire vehikels

Het rapport van de Europese Rekenkamer legt ook de vinger op een ander probleem. De combinatie van de sterk oplopende rente met een groter aantal leningen – onder meer om het Europese corona-herstelplan te financieren – houdt stevige risico’s in voor de Europese begroting. Voor de financiering van het herstelplan werd intussen al 96 miljard euro geleend, en ook de de steun aan Oekraïne kost handenvol geld.

Johan Van Overtveldt (N-VA), voorzitter van de Commissie Begroting in het Europees Parlement, klopt al een tijdlang op dezelfde nagel. ‘De pandemie, de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne hebben geleid tot het onstaan van nieuwe budgettaire vehikels, die los staan van de reguliere begroting en die zo ook onttrokken worden aan democratische, parlementaire controle.’ Hij pleit dan ook voor een grondige doorlichting van alle Europese uitgaven.

Conclusies trekken

De Europese Rekenkamer buist de commissie nu dus voor het vierde jaar op rij voor haar begroting. Dit kritische rapport zal binnenkort ook worden voorgelegd aan het Europees Parlement. ‘Je kan moeilijk blijven volhouden dat dit politiek niet zwaar weegt’, vindt Turtelboom. ‘De Europese Commissie zelf gaat overigens uit van een foutenmarge in de begroting van maar 1,9 procent. Dat wij, als onafhankelijk auditinstelling, tot een veel hogere foutenmarge komen, zegt dus wel iets. Het is nu aan het Europees Parlement om hieruit de nodige conclusies te trekken. Strikt genomen kunnen zij zelfs beslissen om de Europese begroting niet goed te keuren.’

Turtelboom is het overigens ook eens met de kritiek van Van Overtveldt. ‘Ook wij hebben eerder al een rapport gepubliceerd dat er op wijst dat al te veel uitgaven ontsnappen aan de controle van het Europees Parlement. Er worden te veel nieuwe instrumenten gecreëerd die buiten het reguliere begrotingskader vallen.’