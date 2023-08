Als de dokter je taal niet spreekt

Nog nooit waren zoveel buitenlandse artsen actief in België. De Artsenvereniging Domus Medica trekt aan de alarmbel. De artsen vragen betere controle op kwaliteit van de diploma’s en een verplicht taalbad en taalexamen. Ondertussen is het artsenaanbod volgens de laatste monitoring door de FOD Volksgezondheid een ‘uitdaging’. Recente cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking (OESO) tonen aan dat officieel 10.071 artsen met een buitenlands diploma actief zijn in België. Dat is een verdubbeling in tien jaar tijd. De artsenvereniging…

Nog nooit waren zoveel buitenlandse artsen actief in België. De Artsenvereniging Domus Medica trekt aan de alarmbel. De artsen vragen betere controle op kwaliteit van de diploma’s en een verplicht taalbad en taalexamen. Ondertussen is het artsenaanbod volgens de laatste monitoring door de FOD Volksgezondheid een ‘uitdaging’.

Recente cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking (OESO) tonen aan dat officieel 10.071 artsen met een buitenlands diploma actief zijn in België. Dat is een verdubbeling in tien jaar tijd. De artsenvereniging maakt zich zorgen over communicatieproblemen met patiënten.

Roemenen

Op zich valt het aantal nog mee. Het gaat om veertien procent van alle artsen. Rond 2000 lag dat percentage nog rond de vier procent. Dat betekent niet dat er altijd een taalprobleem is. 1620 Franse artsen en 1590 Nederlandse artsen vormen niet echt een zorgbarend fenomeen. De 1558 artsen met een Roemeens diploma daarentegen nopen tot alertheid. Niet alleen kan de taal daar een aandachtspunt zijn, maar ook het feit dat ze in Roemenië veel minder stage lopen. Een zorg die ook geldt voor artsen uit andere Oost- en Zuid-Europese landen. Een groeiend aantal artsen uit Afrikaanse landen blijkt evenmin de landstaal machtig.

Volgens Dr. Jeroen van den Brandt van Domus Medica is de evolutie het gevolg van het vrij verkeer in de Europese Unie. Verplicht taaltesten invoeren zoals gebruikelijk voor buitenlandse studenten in de opleiding geneeskunde is volgens Domus Medica niet meer dan eerlijk.

Kwaliteit

Alleen zo kan volgens de artsenvereniging de kwaliteit van ons zorgsysteem worden bewaakt. ‘Roemenië heeft het hoogste aantal afgestudeerde artsen per duizend inwoners, die zich zonder ervaring over Europa verspreiden’, zegt Dr. van den Brandt. Door de numerus clausus is de selectie in België streng. Dat is een vorm van kwaliteitscontrole. Daarbij komt bijscholing en accreditatie. De vereniging vindt het daarom niet meer dan normaal dat diezelfde eisen ook gelden voor wie op andere manieren instroomt.

Het aantal nieuwe artsen dat elk jaar afstudeert, weerspiegelt de beleidskeuzes die enkele jaren eerder zijn gemaakt ten opzichte van het aantal studenten dat tot de specialisatie is toegelaten. In 1997 besliste de Belgische federale regering om een quotasysteem in te voeren.

In België duurt de medische basisopleiding zes jaar (3 jaar bachelor + 3 jaar master). Na afstuderen ontvangen artsen een ‘visum’. Met zo’n visum beschikt de arts over een vergunning tot uitoefening van het beroep van de FOD Volksgezondheid. Daarbij komt een RIZIV-nummer voor de terugbetaling van hun prestaties door de ziekteverzekering. Artsen met een buitenlands diploma ontvangen ook een visum.

Artsentekort

Jaarlijks ontvangen ongeveer 1700 studenten hun basisdiploma Geneeskunde aan een Belgische universiteit. Dat is zo’n 15 artsen per 100.000 inwoners. Dat aantal is netjes verdeeld met de helft in de Vlaamse Gemeenschap en de helft in de Franse Gemeenschap. De artsen met buitenlands diploma vormen zo’n vijfde van de jaarlijkse nieuwe visa. Het getal schommelt rond de 500 artsen per jaar.

Eind april verscheen een studie van de FOD Volksgezondheid over de quota: de Monitoring Van De Workforce Huisartsen. Daaruit bleek dat de dichtheid (aantal artsen per inwoners) in België is iets lager ligt dan het OESO-gemiddelde van 3,6. Met 3,2 actieve artsen per duizend inwoners ligt het artsenaanbod onder de dichtheden in Nederland (3,7) en Duitsland (4,4).

De FOD Volksgezondheid spreekt daarom van ‘uitdagingen’. Vrij vertaald betekent het dat er te weinig actieve artsen zijn in tal van specialisaties.

Maar het tekort aan artsen mag niet leiden tot kwaliteitsverlies door gebrekkige talenkennis.