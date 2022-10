Als twee honden vechten om één been, loopt Madrid er mee heen

Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig: na de recente regeringscrisis in Catalonië is het vooral de centrale regering in Madrid die zich stilletjes in de handen wrijft. Junts, de partij van de nog altijd in ons land verblijvende Carles Puigdemont, stapte zaterdag uit de Catalaanse regering. Minister-president Pere Aragonès besliste intussen om toch verder te werken met een minderheidskabinet. Grote verliezer lijkt vooral het Catalaanse onafhankelijkheidsstreven. Hoewel de huidige regering nog ruim twee jaar voor de boeg had,…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig: na de recente regeringscrisis in Catalonië is het vooral de centrale regering in Madrid die zich stilletjes in de handen wrijft. Junts, de partij van de nog altijd in ons land verblijvende Carles Puigdemont, stapte zaterdag uit de Catalaanse regering. Minister-president Pere Aragonès besliste intussen om toch verder te werken met een minderheidskabinet. Grote verliezer lijkt vooral het Catalaanse onafhankelijkheidsstreven.

Hoewel de huidige regering nog ruim twee jaar voor de boeg had, besloten de leden van de centrumpartij Junts per Catalunya afgelopen zaterdag dat ze uit de Generalitat – de Catalaanse regering – zouden stappen. Ruim 55 procent stemde tegen een voortzetting van de coalitie met het links-republikeinse Esquerra Republicana (ERC). Die coalitie kreeg nochtans pas in mei 2021 vorm, na bijzonder moeizame regeringsonderhandelingen. Beide partijen zijn uitgesproken voorstanders van Catalaanse onafhankelijkheid maar hadden na de verkiezingen geen meerderheid.

Dankzij de gedoogsteun van de kleine linkse partij CUP konden ze evenwel toch een regering vormen, en als grootste partij mocht ERC met Pere Aragonès de nieuwe minister-president leveren. Dat er in Catalonië toch opnieuw een regering aan de macht kwam die zich resoluut voor de onafhankelijkheid uitsprak, was een stevige streep door de rekening van de Spaanse premier Pedro Sánchez. Hij had zich persoonlijk bemoeid met de lijstvorming van de socialistische zusterpartij PSC, en hoopte zo de macht van de onafhankelijkheidspartijen te breken. Dat was ei zo na ook gelukt: de PSC behaalde bij de verkiezingen in 2021 33 zetels, net zoveel als de ERC en eentje meer dan de partij van Puigdemont. Op de valreep besloot ERC evenwel opnieuw de kaart van de independentistas te trekken en dus toch met Puigdemont in zee te gaan.

Waterloo

Al van bij het begin werd duidelijk dat de schaduw van Junts-boegbeeld Puigdemont – die intussen al enkele jaren in Waterloo verblijft – boven die regering zou blijven hangen. Afgelopen zomer werd de onenigheid tussen beide grote regeringspartijen – die ook eerder al samen in de regering zaten – almaar duidelijker. Beide separatistische partijen hadden dan wel afgesproken dat ze enkel opnieuw een een referendum over de onafhankelijkheid zouden organiseren als ook de Spaanse regering daarmee instemde, het was al lang duidelijk dat Puigdemont zich op dit vlak een stuk harder wilde opstellen dan de nieuwe minister-president Aragonès en zijn partij. Vijf jaar geleden haalden de voorstanders van onafhankelijkheid het al nipt in een eerste referendum, maar de resultaten daarvan werden nooit door de Spaanse regering erkend.

Nadat het de voorbije maanden al enkele keren had gebotst tussen beide partijen, besliste Junts per Cat ruim een week geleden dat het de leden zou laten beslissen over verdere regeringsdeelname. Het parlementaire debat over het algemeen beleid en de komende begrotingsstemming waren blijkbaar de druppels die de emmer deden overlopen bij Puigdemont en co. Onvermijdelijk draaide die partijbevraging zaterdag ook uit op een interne krachtmeting, tussen enerzijds de meer radicale voorstanders van onafhankelijkheid en anderzijds de meer pragmatische vleugel. Dat de meest radicale vleugel het nu haalt, is paradoxaal genoeg wellicht geen goed nieuws voor de bredere onafhankelijkheidsstrijd in Catalonië.

Intern gekibbel

Vijf jaar na het succesvolle referendum en na jaren van ongeziene repressie door de centrale regering in Madrid, staan de independistas geen stap verder, zo lijkt het wel. Nochtans lagen de kaarten wellicht nooit eerder zo gunstig. Enkele politieke kopstukken moesten vluchten naar het buitenland, tal van Catalaanse leiders verdwenen voor enkele jaren in een Spaanse cel, en internationaal was er grote verontwaardiging over de keiharde Spaanse repressie. Als klap op de vuurpijl raakten de Spaanse veiligheidsdiensten de voorbije jaren ook nog verwikkeld in een schandaal rond de inzet van Pegasus-software, waarmee de mobiele telefoons van tal van prominente Catalaanse politici werd uitgelezen. Kortom, een klimaat waar je als politicus wel iets mee aankan.

Toch lijken de Catalaanse politici zelf daar ook nu geen munt uit te kunnen slaan. Bij de brede publieke opinie in Catalonië overheerst almaar meer de perceptie dat ze zich liever vastrijden in intern gekibbel. De politiek slaagde er op geen enkel moment in de hoge verwachtingen die miljoenen Catalanen na het referendum van 2017 koesterden in een concreet en realistisch traject om te zetten. Al moeten we daar eerlijkheidshalve wel aan toevoegen dat zowel de Spaanse regering als de EU er ook alles aan deden om de Catalaanse voorstanders van onafhankelijkheid het leven zuur te maken. De pandemie en de angst van het Catalaanse bedrijfsleven om voluit mee de kaart van de onafhankelijkheid te trekken, deden de rest.

Geen nieuwe verkiezingen

De hamvraag is natuurlijk hoe het nu verder moet. De Spaanse premier Sánchez was er afgelopen weekeind als de kippen bij om de links-republikeinse ERC te depanneren. Vanuit Praag, waar hij aanwezig was op de Europese top, bood hij prompt een exit uit de regeringscrisis aan door de Catalaanse socialistische zusterpartij PSC tot de Catalaanse regering te laten toetreden. De partijtop van ERC wees dat aanbod categoriek af. Niet in het minst omdat men daar ook wel besefte dat een alliantie met diezelfde partij die vanuit Madrid actief meehielp aan de zware repressie van de voorbije jaren bij een groot deel van de eigen achterban niet bepaald op applaus onthaald zou worden. Minister-president

Aragonès liet intussen al weten dat hij niet van plan was op korte termijn nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Hij benoemde intussen ook zeven nieuwe ERC-minsters, maar maakte gisteren toch opnieuw een kleine opening naar de PSC. Als de oude coalitiegenoot Junts binnenkort de begroting niet mee goedkeurt, zit hij immers – met amper 33 parlementszetels op 135 – met een stevig probleem. Hoe groot de impact van deze zoveelste politieke crisis op het publieke debat rond de onafhankelijkheid zal zijn, zal wellicht al in mei volgend jaar al duidelijk worden. Dan staan er immers gemeenteraadsverkiezingen op de agenda.