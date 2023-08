Altijd maar weer die oorlog

Sinds de invasie in Oekraïne is het de vraag of en wanneer er oorlogsvermoeidheid zou optreden. Niet alleen aan het front, maar in heel de maatschappij. De symbolische gebaren zijn sinds de invasie in Oekraïne amper bij te houden en de oorlog wordt gebruikt als thema door organisatoren van evenementen die daar weinig tot niets mee te maken hebben. Het draagvlak daarvoor daalt. Meer dan zeventien maanden na de start hebben sommigen het daar wel mee gehad. Het tennistoernooi van…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Sinds de invasie in Oekraïne is het de vraag of en wanneer er oorlogsvermoeidheid zou optreden. Niet alleen aan het front, maar in heel de maatschappij.

De symbolische gebaren zijn sinds de invasie in Oekraïne amper bij te houden en de oorlog wordt gebruikt als thema door organisatoren van evenementen die daar weinig tot niets mee te maken hebben. Het draagvlak daarvoor daalt. Meer dan zeventien maanden na de start hebben sommigen het daar wel mee gehad.

Het tennistoernooi van Washington serveerde in de eerste ronde meteen een topaffiche tussen twee speelsters die beiden al minstens één grote titel op hun palmares hebben: de Oekraïense Elina Svitolina en de Wit-Russische Victoria Azarenka. Het publiek werd via elektronische boodschappen erover ingelicht dat er geen traditionele handshake ging plaatsvinden. Want handen schudden met een Russische of Wit-Russische, dat doet de Oekraïense sinds het uitbreken van de oorlog niet. Op de persbabbel achteraf kreeg haar tegenstander dat voor de voeten geworpen.

Discussie

‘Het kan me niet schelen’, zei Victoria Azarenka over het uitblijven van het handen schudden en de aanhoudende discussie rond de oorlog. ‘Hoe lang gaan we erover blijven praten? Is het een geweldig verhaal? Is het interessant om altijd over hetzelfde te schrijven? Het kan me niet schelen, ga gewoon verder. Laten we tennis spelen. Ik zei het al op Wimbledon: ik accepteer en respecteer elk standpunt dat iemand heeft. Dat is alles, niets meer dan dat.’ Meer aandacht voor tennis op tennistoernooien dan voor de oorlog? Klinkt niet onlogisch.

Natuurlijk is het een kwestie die naar het hart grijpt. Natuurlijk is het vreselijk wat al die onschuldige slachtoffers en hun families moeten doorstaan. Haast iedereen zal wel een mening hebben over het veroorzaakte leed. Of ook constant gevraagd moet worden aan mensen die geen politiek of militair ambt uitoefenen om die publiekelijk te uiten, zeker als ze uit één van de betrokken landen komen, is een ander paar mouwen. Het is de verantwoordelijkheid van de media om zich op zijn minst die vraag te stellen.

Grote verantwoordelijkheid

Sowieso draagt de berichtgeving over de oorlog een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De media hebben de belangrijke taak om de bevolking op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en op de hoede te zijn voor desinformatie. Het is cruciaal dat de juiste stand van zaken tot bij de mensen geraakt, maar betekent dat ook dat we met elk nieuw vermoeden rond de oren geslagen moeten worden?

Professor Tom Sauer opperde in Het Laatste Nieuws dat Poetin het misschien wel meent als hij zegt dat hij niet gekant is tegen vredesgesprekken. In The Moscow Times zei een Amerikaans onderhandelaar, die sinds april met Poetins entourage praat, dat de Russische president zelf elke vooruitgang in de weg staat. En zo worden velen heen en weer geslingerd tussen de meest recente updates.

Boycot

Ook zij die zelf los van de oorlogsdaden staan, maar door hun nationaliteit wel negatieve gevolgen ondervinden. Wat dat betreft is de situatie in augustus 2023 wel anders dan pakweg een jaar geleden. Dat (Wit-)Russische tennissers niet mogen meedoen aan Wimbledon is verleden tijd. In de meeste sporten kwam het tot een boycot van Russen en in pakweg het atletiek, badminton en schaatsen geldt die nog steeds. Het IOC moet nog altijd de moeilijke knoop doorhakken of het nu Russen gaat toelaten om deel te nemen aan de Olympische Spelen of niet.

Het is een verscheurende keuze en ook binnen de sportwereld zijn de meningen uiteenlopend. Onlangs weigerde ook in het schermen een Oekraïense om de hand te geven aan een Russische. Die laatste hield daarna een zitstaking, waardoor haar tegenstandster werd gediskwalificeerd. Is er nu echt iemand die daar beter van gaat worden? Het is niet enkel de sportscène die antwoord moet geven op zulke vragen. Ook bijvoorbeeld het Eurovisiesongfestival, dat Rusland de voorbije twee edities uitsloot.

Een overwinning op het liedjesfestival kan de internationale doorbraak betekenen, vraag maar aan de Italiaanse rockband Måneskin. Stel je voor dat de Russische zanger die won in 2008 door omstandigheden zijn plek op het podium was ontnomen. De roep om mensen ongeacht hun nationaliteit vooral hun passie te laten uitoefenen en de oorlog aan de politieke en militaire bevoegden te laten, zal in de huidige benadering van het conflict steeds luider klinken.