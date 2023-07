Loonverschillen rechtvaardigen hoge ambtenarenpensioenen niet meer

De hoge ambtenarenpensioenen belemmeren een grondige pensioenhervorming. Jarenlang beweerden vakbonden en zowat alle politieke partijen dat hoge ambtenarenpensioenen dienden als uitgesteld loon, om de lagere lonen in overheidsdienst te compenseren. Uit een studie van de federale overheid blijkt dat niet te kloppen. Ambtenaren verdienen juist meer dan andere werknemers met hetzelfde diploma. De pensioenfactuur van ambtenaren is enorm. Hun zeer hoge pensioenen wekken bitterheid op bij zelfstandigen en werknemers uit de privésector. Klopt het wel dat ambtenaren minder verdienen dan…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

De hoge ambtenarenpensioenen belemmeren een grondige pensioenhervorming. Jarenlang beweerden vakbonden en zowat alle politieke partijen dat hoge ambtenarenpensioenen dienden als uitgesteld loon, om de lagere lonen in overheidsdienst te compenseren. Uit een studie van de federale overheid blijkt dat niet te kloppen. Ambtenaren verdienen juist meer dan andere werknemers met hetzelfde diploma.

De pensioenfactuur van ambtenaren is enorm. Hun zeer hoge pensioenen wekken bitterheid op bij zelfstandigen en werknemers uit de privésector. Klopt het wel dat ambtenaren minder verdienen dan werknemers in de privé? Wie de weddeschalen goed bekijkt, kan daar geen bewijs van vinden. Tijd voor grondige navraag bij de personeelsdienst van de federale overheid BOSA (het vroegere Selor), bij HR-bedrijven, bij Statbel, het Belgische statistiekbureau, en zelfs bij het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen.

Ambtenaren verdienen gemiddeld 6% meer

Het antwoord van de expert van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) meldde dat zijn dienst vorig jaar een vergelijkende studie uitvoerde. Een studie op basis van de gegevens van 2021. In die studie vergeleek BOSA de lonen van de federale ambtenaren met de lonen uit de privésector. ‘Uit deze studie blijkt dat algemeen genomen federale ambtenaren meer verdienen (106%) dan de privésector, als je enkel rekening houdt met het basissalaris.’

Als je ook ‘alle voordelen’ zoals bonussen of bedrijfswagens meeneemt, ‘dan is het totale compensatie pakket van de federale ambtenaren lager dan de privésector (88%),’ zei de expert.

Merkwaardig is dat in de privé de meeste werknemers geen bedrijfswagen of salariswagen ontvangen en ook bonussen komen enkel voor bij de absolute top. In 2021 telde de fiscus 560.941 salariswagens op 3.026.334 werknemers bij ondernemingen. 1.753.295 van die werknemers werken bij kmo’s waar bonussen en andere voordelen veel minder voorkomen. Veel hangt af van de functie. Daarom is het belangrijk om per weddenschaal te kijken. De weddenschaal is min of meer het studieniveau (diploma’s) van de ambtenaar. Dan valt een groot verschil op per niveau en per statuut.

Diploma’s zijn belangrijk

De universitair met minimaal een masterdiploma ontvangt bij de overheid een basissalaris (zonder anciënniteit en extra’s) dat een zesde hoger ligt dan in de privésector. Een basissalaris van 115%. Na de schatting van de extraatjes die dezelfde gemiddelde werknemer in de privé zou ontvangen verdient die ambtenaar niveau A plots nog maar 89% van het inkomen van zijn tegenhanger in de privé. Een verschil van 11%.

Bij een ambtenaar met een bachelordiploma of een daarmee gelijkgesteld diploma (niveau B) ligt het basissalaris 5% hoger dan in de privésector. Na prognose van de extra compensaties in de privé zou de ambtenaar 8% minder verdienen. Eén ding vergat BOSA mee te nemen in de berekeningen: bedienden van niveau A of B in de privé krijgen hun overuren nooit betaald.

Een ambtenaar met enkel een diploma secundair onderwijs verdient minder dan in de privésector. Het verschil is 4 procent en na schatting van de extra’s 15 procent.

Een ambtenaar zonder diploma verdient 8 procent minder qua basissalaris en 17 procent met de schatting van de extra’s. De vraag is hoe betrouwbaar zijn die schattingen van de extra’s. Welke bediende of arbeider zonder diploma of met enkel middelbaar onderwijs ontvangt een bedrijfswagen van zijn werkgever?

Bij het totaal van alle niveaus blijkt het basissalaris van ambtenaren 6 procent hoger te liggen dan in de privésector. Maar na bijtellen van al dan niet reële extra’s is dat meer verdienen gereduceerd tot een nadeel van 12 procent.

Enorm verschil tussen statutairen en contractuelen

Het verschil in verloning tussen statutairen en contractuelen is veel dramatischer. Statutairen zijn vastbenoemde ambtenaren. De groep heeft een basissalaris dat bijna tien procent hoger ligt dan in de privésector (9% meer). De contractuelen of niet vastbenoemde ambtenaren zitten al bij het basissalaris 9 procent onder het gemiddelde in de privésector. Na berekening van de extra’s verdient een contractueel ambtenaar 23% minder dan iemand met hetzelfde diploma in de privésector.

De bewering dat ambtenaren dus minder verdienen dan in de privésector staat of valt geheel met simulaties van extra compensaties die de privésector zou uitdelen. Maaltijdcheques, ecocheques, deelauto’s, kantines zijn bij de overheid vaste prik. Terwijl dat in de privésector enkel bij grote bedrijven voorkomt.

Statbel heeft ook cijfers. Het gemiddeld brutoloon van een arbeider is 2225 euro per maand. Bij een bediende is dat 3628 euro. Het gemiddelde bruto maandloon van een statutair ambtenaar is 3801 euro per maand. Dat van een contractueel ambtenaar is 2791 euro per maand. Gekeken naar de bruto maandlonen verdienen vastbenoemde ambtenaren dus een pak maar dan bedienden en arbeiders in de privésector. De niet-vastbenoemde ambtenaar verdient gemiddeld minder.

Conclusie

De simulatie van de voordelen in de privé lijken bijzonder arbitrair en vooral bedoeld om tot de gewenste conclusie te komen in het voordeel van ambtenaren. Qua basissalaris verdient de statutaire ambtenaar over de ganse lijn meer dan iemand in het bedrijfsleven. Jan Denys van Randstad bevestigt ten overvloede: ‘Dat ambtenaren tijdens hun carrière minder verdienen, is een mythe.’