Amerika op de rand van de vulkaan

‘Nu we in de laatste 72 uur voor de verkiezingen in de peilingen het soort voorsprong zien van Joe Biden — dubbele cijfers — wil ik iedereen waarschuwen: the polls are not going to be wrong! Peilingen staan vandaag de dag wetenschappelijk op hoog niveau, ze voorspellen de uitslag met grote zekerheid. Onze verkiezingsonderzoeken zijn goedbeschouwd een garantie tegen kiezersbedrog… De mensen erachter zijn professioneel en slim, het is mijn vak, dit zijn echt goede polls… Maar kijk goed uit: als Trump nu ineens toch wint met 1 of 2 procent, dan klopt er iets niet, dan heeft hij gefraudeerd…’

Dit zijn woorden van Fernand R. Amandi uit Florida, een zoon van Cubaanse immigranten, verbonden aan de Universiteit van Miami en zelfverklaard deskundige op het gebied van verkiezingsonderzoeken. Amandi is ook radiopresentator en maakte in 2016 maakte nog tv-spotjes voor de campagne van Hillary Clinton. Dit jaar heeft hij wat nationale faam weten te verwerven als één van de meest fervente Trump-haters in de VS.

Verkiezingsfraude?

Als hij gelijk heeft dat polls technisch zó geperfectioneerd zouden zijn, zouden ze verkiezingen overbodig maken. Er is inmiddels in Amerika zoveel te doen over mogelijke verkiezingsfraude, dat het alleen daarom al aardig zou zijn als dit waar zou zijn. Er gaan in ieder geval geruchten dat de Democraten letterlijk duizenden advocaten in de startblokken hebben staan om de resultaten aan te vechten, zodra Trump zichzelf tot winnaar zou uitroepen.

Het was de president zelf die dit jaar als eerste over verkiezingsfraude begon. Hij riep zelfs een commissie in het leven die de volgens hem en andere Republikeinen massaal aanwezige fraude moest hardmaken. Toen de leden van die commissie alleen maar aan het ruziën sloegen en niet met gewenste resultaten kwamen, zette hij daar weer een punt achter. Niet zonder te hebben laten weten dat hij de uitslag — mocht die kantje boord zijn — eerst goed moest bekijken voor hij op zou geven.

De Democraten lieten deze kans niet voorbijgaan om de president weer eens verdacht te maken. Trump was dus niet van plan de uitslag te accepteren — volgens de Democraten is het 100% zeker dat Biden wint. Hij zou uiteindelijke als een soort Zuid-Amerikaanse dictator door het leger afgevoerd moeten worden uit het Witte Huis, aldus Speaker Nancy Pelosi.

Identificatieplicht

Het is in de VS op dit moment onmogelijk om over welk serieus onderwerp dan ook nog een onpartijdige mening te vinden. Zeker niet als het om mogelijke verkiezingsfraude gaat. Met veel moeite valt er een soort consensus onder wetenschappers te bespeuren dat het Amerikaanse verkiezingsapparaat zeer naar behoren functioneert.

De veelbesproken fraude met stemmen per post bijvoorbeeld, zou slechts op zeer bescheiden schaal voorkomen. Wat een groter probleem lijkt is fraude veroorzaakt door het ontbreken van identificatieplicht bij het stemmen in veel staten. De Republikeinen willen die plicht overal invoeren, maar Democraten verzetten zich daar met hand en tand tegen. Met het argument dat identificatieplicht de zwakste groepen in de samenleving zou benadelen.

De kater van 2000

Herinnert u zich de ‘hanging chads’ uit de verkiezingen van 2000, tussen Bush junior en Al Gore? Vooral de iconische beelden van medewerkers van stembureaus die door een vergrootglas stembiljetten bestuderen — niet toevallig zie je die foto’s weer opduiken.

Het ging toen overigens niet om fraude, maar wel om het stukje karton (chad) dat uit een biljet werd geponst bij de juiste naam als de kiezer zijn keus maakte. Soms bleef dat aan de stemkaart hangen en werd de betreffende stem automatisch als ongeldig terzijde gelegd.

Dit speelde zich af in de staat Florida, waar het verschil tussen de kandidaten na herhaaldelijk opnieuw tellen uitkwam op 537. Dat aantal stemmen gaf uiteindelijk de doorslag en leverde George Bush jr. het presidentschap op, zou je ietwat gechargeerd kunnen zeggen.

Kleine marge, grote uitbarsting

Het is goed mogelijk dat vannacht of morgen ook een dergelijke marge van vitaal belang wordt, en ik garandeer u dan een behoorlijke vulkaanuitbarsting. De Democraten hebben het narratief dat Trump gaat frauderen in een hogere versnelling gezet. Zelfs vroegere Europese kwaliteitskranten als The Guardian en Le Monde roepen van de daken dat de president de boel gaat bedonderen, alsof het al een feit is.

Tenzij Biden of Trump wint met een landslide waar niet aan te tornen valt, garandeer ik u een hoop tumult na deze verkiezingen. In ieder geval heeft een hele rits overwegend ‘progressieve’ activisten al laten weten gewelddadige acties voor te bereiden, omdat ze een soort staatsgreep van Trump verwachten, mocht hij verliezen. Andere groepen, zoals Black Lives Matter, zeggen nóg harder met hun protesten door te zullen gaan, wie er ook wint.

In Washington, New York en andere grote steden zijn hoe dan ook hele straten dichtgetimmerd uit angst voor geweld. Dat is een primeur voor presidentsverkiezingen.