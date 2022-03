Amerika peilt: republikeinse golf in aantocht?

In de Verenigde Staten, anders dan in Vlaanderen, bestaat een peilingindustrie die continu en minutieus de voorkeuren van het Amerikaanse kiespubliek vastlegt en analyseert. Kranten, tv-zenders, universiteiten en professionele peilbureaus zijn altijd op zoek naar de nieuwste aanwijzing dat de ene of de andere politicus een grote kans maakt om verkozen te geraken of het ene of het andere issue ‘leeft’ onder het Amerikaanse volk. En wat blijkt? De republikeinen doen het in de peilingen beter dan ooit. Haat-liefde De…

In de Verenigde Staten, anders dan in Vlaanderen, bestaat een peilingindustrie die continu en minutieus de voorkeuren van het Amerikaanse kiespubliek vastlegt en analyseert. Kranten, tv-zenders, universiteiten en professionele peilbureaus zijn altijd op zoek naar de nieuwste aanwijzing dat de ene of de andere politicus een grote kans maakt om verkozen te geraken of het ene of het andere issue ‘leeft’ onder het Amerikaanse volk. En wat blijkt? De republikeinen doen het in de peilingen beter dan ooit.

Haat-liefde

De relatie van de gemiddelde Amerikaan met de peilingindustrie wordt het best gekenmerkt als een haat-liefdeverhouding. Kiezers zijn benieuwd of ‘hun kant’ aan de winnende hand is. Peilingen die dit bevestigen worden aangehaald om het eigen gelijk en ‘momentum’ aan te tonen. Peilingen die dit tegenspreken worden afgedaan als ‘slechts’ peilingen. Maar wat ook de conclusie is, de invloed van de peilingbureaus op het Amerikaanse politiek debat én het gedrag van politici is onbetwistbaar bijzonder groot.

Dat is des te opmerkelijker, omdat de peilingindustrie de laatste jaren geen al te beste prestatie neerzette. Zo sloegen in 2020 heel wat peilingbureaus de bal mis.

2020

Tijdens de contentieuze presidentsverkiezing tussen Joe Biden en Donald Trump valt de gebrekkige accuraatheid van de peilingen in het Midden-Westen van de Verenigde Staten op. In Iowa, een traditionele swingstaat, wezen de peilingen, afgenomen vlak voor de verkiezing, op een nek-aan-nekrace tussen beide kandidaten. Vier van de vijf laatste bevragingen voorspelden een overwinning van minder dan, of gelijk aan, twee procent (+1, +1, +2 Trump, +1 Biden). Maar op verkiezingsavond werd snel duidelijk dat er van een dubbeltje op zijn kant geen sprake was. De republikeinen wonnen de staat met meer dan acht procentpunten verschil.

Een gelijkaardig verhaal in Ohio. Een staat die, net als Iowa, Barack Obama in 2008 en 2012 naar het Witte Huis stuurde, maar in 2016 Trump boven Clinton verkoos. Twee van de laatste vier peilingen gaven de staat aan Biden en de andere twee aan Trump. Die laatste won met meer dan acht procent. Dit kun je bezwaarlijk ‘nipt’ noemen.

Wisconsin en Michigan

Maar het zijn voornamelijk de organisaties, verantwoordelijk voor de peilingen in Michigan en Wisconsin, die de toorn van de Republikeinse Partij over zich heen krijgen. Donald Trump won beide staten in 2016 tegen de meeste verwachtingen in, zij het met flinterdunne marges. In 2020 won Joe Biden beide staten: Michigan met een al bij al bescheiden 2,8 procent, Wisconsin met amper 0,7 procent.

De peilingen afgenomen door de gevestigde media en peilingbureaus zaten er in beide staten zo ver naast dat ze evengoed de naburige Canadese provincie Ontario hadden kunnen peilen. CNN voorspelde in Michigan een Biden-marge van twaalf procent. Reuters zag de oud-vicepresident met tien procent winnen. Een trio aan peilingen zag Biden met ‘maar’ zeven procent winnen. In Wisconsin — waar Biden dus won met minder dan één procentpunt — zag de New York Times Biden winnen met een marge van maar liefst elf (!) procentpunten. Reuters hield het op tien en CNN op acht.

2022

Dat de peilingindustrie geen al te beste beurt maakte tijdens het meest recente kiesseizoen, is dus een understatement. De verschillende kranten, tv-zenders, universiteiten en peilingbureaus zullen dit jaar willen aantonen dat zij hun methodologie verbeterden en nog steeds — of beter gezegd: opnieuw — op accurate wijze het stemgedrag van het Amerikaanse electoraat kunnen voorspellen.

Maar welke soort peilingen zijn net van belang om de resultaten van de tussentijdse verkiezingen van 2022 in te schatten? Grofweg zijn er drie soorten peilingen die, wanneer samengenomen, een idee geven van de relatieve kansen van de Democratische en Republikeinse Partijen: de ‘direction of the country’-peiling, de ‘presidential job approval’-peiling en de ‘generic ballot’-peiling.

Wrong track

In een eerste traditionele peiling krijgen de bevraagden de vraag of zij denken dat het land de ‘juiste’ koers vaart. Het gaat over een algemeen, globaal ‘gevoel’ over de gezondheid en weerbaarheid van de natie, zonder in te zoomen op specifieke problemen of politici. De deelnemers aan de peiling krijgen een binaire keuze voorgeschoteld: ‘right direction’ (‘juiste richting’) of ‘wrong track’ (‘verkeerde pad’). Een typisch kenmerk van deze peilingen is dat er niet gevraagd wordt ‘waarom’ het land het juiste dan wel — en dit is vaak interessanter — verkeerde pad bewandelt.

Zo kunnen twee totaal verschillende subgroepen stellen dat het niet goed gaat met de Verenigde Staten, zij het om uiteenlopende redenen. ‘Linkse’ Amerikanen kunnen teleurgesteld zijn omdat er onvoldoende gedaan wordt om een universele gezondheidszorgverzekering in te voeren, de kosten van hoger onderwijs te drukken of een nationaal minimumloon te introduceren. Maar ‘rechtse’ Amerikanen, daarentegen, kunnen zich niet vinden in het restrictief covid-19-beleid van de federale regering, de hoge belastingdruk en de kwaliteit van het onderwijs. Beide groepen zullen aangeven dat het land ‘on the wrong track’ is.

Volgens een recente peiling van Rasmussen Reports zou maar liefst 66 procent van de Amerikanen ervan overtuigd zijn dat het land een negatieve trendlijn volgt en zal blijven volgen. Amper 29 procent meent een rooskleurige toekomst te ontwaren. Een spread van min 37 procent, dus. Andere peilingen bevestigen dit beeld.

Joe Biden

Het Witte Huis is het centraal politiek theater van de Verenigde Staten met de president als protagonist. De mening van het Amerikaanse volk over hun opperbevelhebber heeft dan ook een ‘trickledowneffect’ op andere races. Een populaire president kan de andere kandidaten van zijn politieke partij wat populairder maken dan ze eigenlijk zijn. Maar het omgekeerde kan net zo goed gebeuren. De parlements- en gouverneursverkiezingen van later dit jaar worden dan ook vaak gezien als een indirecte vertrouwensmotie over het presidentschap van Joe Biden.

En als we de ‘presidential job approval’-peilingen (acclamatiepeilingen) mogen geloven, zal de vertrouwensmotie het niet halen. Biden is ‘onderwater’, wat betekent dat zijn ‘positives’, dus het aantal Amerikanen dat hem goede cijfers geeft, lager liggen dan zijn ‘negatives’. De laatste peilingen geven de president een nettoscore tussen de min zeven en min negentien. Dat is niet meteen een rapport dat je thuis wilt voorleggen. De kans dat Biden een negatief effect heeft op de verkiezingskansen van zijn partijgenoten in november is dan ook, behoudens een succesvol lastminute-charmeoffensief van de president, groot.

Attitudes

Tot slot is er de ‘generic ballot’-peiling. Ook hier is de vraag eenvoudig: ‘Op wie stemt u? De Democratische Partij of de Republikeinse Partij?’ Namen van kandidaten worden niet gegeven. Het gaat over een hypothetische (en onbestaande) strijd tussen een ‘generieke democraat’ en een ‘generieke republikein’. Deze peiling is bijzonder geschikt om algemene attitudes jegens de belangrijkste politieke formaties van het land te meten. Er wordt immers niet gepeild naar de houding van het electoraat tegenover een bepaald individu. Wel wordt er gepeild of partijen en ideologieën ingang vinden bij het kiespubliek.

Sinds november 2021 kwam de Republikeinse Partij het vaakst als winnaar uit de bus. Enkele van de meest recente bevragingen geven de republikeinen een wel erg ruime voorsprong (+7, +9 en +13). Terwijl andere de Grand Old Party een meer conservatieve marge toekennen (+2, +4). Slechts twee peilingen geven de democraten het voordeel.

Rode golf

Een eenvoudige conclusie dient zich aan. Indien het democratische schip niet van koers verandert, vaart het recht op een republikeinse ijsberg af. En iedereen weet wie er wint bij zo’n confrontatie.

Zo zijn de republikeinen de favoriet om de controle over beide kamers van het federaal parlement (het Congres) te veroveren. De heerschappij van Nancy Pelosi in het Huis van Afgevaardigden lijkt later dit jaar met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ten einde te komen. In de Senaat zou het een dubbeltje op zijn kant worden, al lijkt het slimme gokje er een te zijn op de Republikeinse Partij van Senaatsleider Mitch McConnell.

Als de Democratische Partij het niet langer voor het zeggen heeft in het Congres, betekent dit ook het feitelijke einde van de wetgevende ambities van de Joe Biden. Republikeinen zullen zich instinctief kanten tegen ieder voorstel waar maar een zweem van de Build Back Better-belofte van de president rond hangt. En gelet op het feit dat Biden zich in 2024 waarschijnlijk niet opnieuw verkiesbaar stelt, betekent dit misschien wel dat het laatste jaar van Bidens presidentschap is ingezet.