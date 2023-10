Amerikaanse vrijwilliger in Oekraïne: ‘Het is een oorlog voor jonge mannen’

Aan de zijde van Oekraïne strijden vrijwilligers van over de gehele wereld tegen het Russische leger. Onder hen zijn naast Polen, Tsjechen, Brazilianen en Israëliërs ook een groot aantal burgers uit de Verenigde Staten. Een 51-jarige Amerikaan met de militaire codenaam Mason was bereid tot een gesprek op basis van anonimiteit. Mason is soldaat in het Internationale Legioen. Op het moment van ons gesprek was hij met verlof in Charkov. Was je in Oekraïne toen de oorlog begon? ‘Nee, ik…

Aan de zijde van Oekraïne strijden vrijwilligers van over de gehele wereld tegen het Russische leger. Onder hen zijn naast Polen, Tsjechen, Brazilianen en Israëliërs ook een groot aantal burgers uit de Verenigde Staten. Een 51-jarige Amerikaan met de militaire codenaam Mason was bereid tot een gesprek op basis van anonimiteit. Mason is soldaat in het Internationale Legioen. Op het moment van ons gesprek was hij met verlof in Charkov.

Was je in Oekraïne toen de oorlog begon?

‘Nee, ik arriveerde hier pas in mei 2022. Drie maanden nadat de oorlog was begonnen.’

Wat deed je daarvoor?

‘Ik had een eigen bedrijfje voor medicinale cannabis aan de westkust. Er werkten twee man voor me. Ik deed vooral consulterend werk voor andere bedrijven over de juiste aanbouw, dat soort dingen.’

En dat heb je opgegeven?

‘Ik heb alles ineens opgegeven. Ik heb de vrouw verlaten met wie ik toen samenwoonde. Mijn bedrijf, mijn auto’s heb ik achtergelaten. Ik wilde kijken wat ik kon doen om te helpen.’

En heb je een militaire achtergrond?

‘Ik was drie jaar bij het Amerikaanse leger.’

Heb je banden met Oekraïne?

‘De vrouw met wie ik in de VS samenwoonde is Russin. Naast familie in Rusland had ze een zus in Kiev die al op jonge leeftijd naar Oekraïne was vertrokken. Dat vormde voor mij de aanleiding. Haar gezin woonde in een buitenwijk en kwam vast te zitten in een kelder gedurende zes weken. Ik probeerde een manier te vinden om ze het land uit te krijgen. En tijdens dat denkproces voelde ik me te veel in veiligheid. Ik wilde meer doen. Meer dan geld sturen. Ik heb een militaire opleiding en ik dacht dat ik op die manier iets zou kunnen betekenen. Ze vroegen om hulp dus besloot ik ernaartoe te gaan.’

Zijn er rekruteringsbureaus in de VS?

‘Nee, niet echt. Je moet contact opnemen met de ambassade van Oekraïne. Maar die ontmoedigen je juist. Je moet na aanmelding wachten tot ze contact met je opnemen. En je moet praten met een militair adviseur van het Amerikaanse leger. Die waarschuwt dan dat je alle extra’s, zoals medische verzekeringen, die je als ex-soldaat hebt opgebouwd kwijt bent zodra je voor een ander land gaat vechten. Ik heb de ambassade 637 keer opgebeld. Dat getal is me in herinnering gebleven (lacht). Ik kreeg uiteindelijk geen terugkoppeling, dus ben ik gewoon zelf gegaan.’

Hoe reageerde je Russische vriendin op je plan om te gaan vechten voor Oekraïne?

‘De hele oorlog interesseerde haar niet. Ze praatte ook nooit Russisch, ze was volkomen geassimileerd in de VS. Toen ik haar vertelde wat ik van plan was, raakte ze wel flink van streek (lacht). Toen ik hier al een tijdje was, belde ik haar om te zeggen dat ik langer ging blijven. Daarop besloten we uit elkaar te gaan.’

Ben je naar haar zus gegaan toen je in Kiev arriveerde?

‘Toen ik in Polen aankwam met het vliegtuig was haar zus net met haar familie gevlucht uit Kiev. In de bus naar Oekraïne telefoneerde ik met een vriend uit de VS. Een man die naast me zat hoorde ons gesprek. Hij had een nicht in Amerika die hij belde om voor hem te tolken, want hij kon nauwelijks Engels. Hij was zeer onder de indruk dat ik speciaal was gekomen om voor hen te vechten. Hij nodigde me uit bij hem te wonen en hielp me bij de aanmelding. Hij wist de weg omdat hijzelf militair was. Ik heb een week bij hem gewoond. Ik was heel verrast over de manier waarop de mensen in Oekraïne leven. Het is compleet anders dan in de VS.’

Op wat voor manier?

‘Ik houd van mijn land, maar… De meeste mensen in de VS geven geen ruk om andere mensen. Ze zullen nooit zomaar iemand helpen. Alleen als ze er profijt van hebben. Het is hier een compleet andere wereld. In de VS zul je zelden iemand tegenkomen die belangeloos iemand anders helpt.’

De Amerikanen zijn onverschilliger?

‘Jazeker, als in de VS een dakloze een hartaanval zou krijgen, zouden er 26 mensen omheen gaan staan om hem te filmen. Eén voorbijganger zou helpen. Dat zou ik dan zijn. In Oekraïne is het veel meer een familie. Ze gaan samen eten, zelfs terwijl de bommen vallen. Ze gaan nog steeds naar de kerk, ze gaan naar de winkel. Het zijn zeer sterke mensen die hier zijn gebleven.’

Stel dat een ander land de VS zou binnenvallen, hoe zou dan de reactie van de bevolking zijn?

‘De meeste mensen zouden zich thuis opsluiten. Met hun eigen eten, hun eigen water. Ze zouden hamsteren. De rest zou mogen stikken. Eigenlijk precies zoals het tijdens corona ging. Het beeld over de Verenigde Staten dat via film en televisie wordt verspreid, klopt gewoon niet. Goed, New York is misschien een indrukwekkende stad, maar als je iets verder kijkt is er zoveel armoede, wijken met alleen daklozen en junkies…’

Hoe verliep de training?

‘Ik denk dat ik geluk heb gehad. Onze instructeur was een 53-jarige Fransman van het vreemdelingenlegioen. Hij had 30 jaar lang in allerlei brandhaarden gevochten. Hij was streng, maar zo moet het zijn als je mensen opleidt voor een oorlog. Bij andere eenheden was de voorbereiding veel slechter. Sommigen konden na afloop niet eens een automatisch geweer bedienen. Later instrueerde ik zelf nieuwkomers. Ik deed mijn uiterste best om iedereen zo goed mogelijk op te leiden. Zoals dat ook bij het Amerikaanse leger gebeurt. Het eerste grote probleem bij de opleiding is de taalbarrière. Het tweede probleem is dat de meeste instructeurs geen militaire achtergrond hadden. Er waren melkboeren, bakkers, chauffeurs…’

‘De fysieke eisen waren echt minimaal, twintig keer opdrukken… En dat konden sommigen niet eens. Die waren twintig of vijfentwintig jaar oud. Aan die mensen heb je niets op het slagveld. Als een kameraad gewond raakt, hoe wil je hem dan wegslepen als je er de kracht niet voor hebt? Ze komen met goede bedoelingen, maar weten niet waar ze aan beginnen. Dat wil niet zeggen dat ze geen andere dingen zouden kunnen doen. Er zijn monteurs nodig, chauffeurs, mensen voor de logistiek. En dat ziet de legerleiding hier helaas niet altijd. Ze denken: “Als iemand geen soldaat kan zijn, sturen we hem weer naar huis.” Dat is een verkeerde instelling, want zo moeten de soldaten alles zelf doen.’

Wat voor nationaliteiten hadden de mannen van jouw eerste eenheid?

‘Brazilianen, Peruanen, Canadezen, Fransen, Tsjechen, Slowaken, Amerikanen, Engelsen, Ieren, Zweden en Finnen. Er was zelfs een Chinees bij. Hij werkte in Oekraïne bij een luchtvaartmaatschappij voordat de oorlog begon. Hij zou zeker geëxecuteerd worden bij aankomst in China. Die man kan in ieder geval nooit meer terug naar zijn geboorteland.’

Hoeveel kregen jullie betaald?

‘Eerst 14.000 grivna tijdens de eerste twee maanden van de opleiding. Dat is niet zoveel. 350 Amerikaanse dollar. Na de training iets van 44.000 grivna (1.140 euro, nvda). Het meeste wordt betaald aan soldaten die direct aan het front vechten, dan is het per maand rond 115.000 grivna (3.000 euro, nvda).’

Maar kwam de betaling op tijd?

‘Het is geen perfect systeem. Sommige eenheden krijgen een paar maanden achtereen niet uitbetaald. Zelf had ik ook eens een maand niets gekregen. Daar heb ik drie maanden achteraan moeten vangen. Maar over het algemeen is het in orde.’

In welke regio’s heb je tot dusver gevochten?

‘In de districten Charkov, Loegansk en Donetsk.’

Hebben jullie krijgsgevangenen gemaakt?

‘Onze eenheid heeft er een paar gevangen.’

Hoe reageerden die op jullie als buitenlanders?

‘Er was geen reden om met ze te communiceren. We gaven ze direct door aan de Oekraïners. Om eerlijk te zijn zou ik ook niet met ze willen praten. Vijf minuten geleden wilden ze mij en mijn kameraden nog vermoorden. Het is de vijand. Ze zijn dit land binnengevallen. Dingen die ze met de burgerbevolking doen gaan elk menselijk verstand te boven. Het zijn dingen die je niet op het nieuws ziet.’

‘Toen we een dorp hadden bevrijd zag ik een tafel waar spijkers in waren geslagen. Ze hadden daar de bewoners op gefolterd. Ze hadden mensen aan muren vastgespijkerd. Er waren verschillende contouren zodat je kon zien dat het zowel als ouders als kinderen waren die ze martelden. Ze dwingen burgers ons om hulp te roepen. Als we dan komen, vliegt iedereen de lucht in, want de hele plek ligt vol mijnen. Ze sturen burgers vooruit op paden die ondermijnd zijn. Die mensen worden opgeblazen en zij kunnen dan ongehinderd verder. Zo is de vijand waar we tegen vechten. Het zijn beesten. We moeten ze zo snel mogelijk buiten de deur zetten.’

Denk je dat dat op korte termijn zal lukken?

‘Nee, ik denk dat de oorlog nog jaren gaat duren.’

Waarom?

‘Ze hebben veel meer manschappen. Elke keer als we een terrein schoonvegen, sturen ze weer nieuwe. Het is 5.000 van ons tegen 25.000 van hen. En als die weg zijn, sturen ze er nog eens 25.000. In feite vecht de burgerbevolking tegen een militaire overmacht.’

(Het luchtalarm gaat af.)

Moet je niet naar een bunker?

‘Nee, dat heeft sowieso geen zin. Hier in Charkov gaat het luchtalarm soms vijftien tot twintig keer per dag af. Om de dag zijn er zes tot tien raketinslagen. Twee dagen geleden vielen in het centrum meer dan 50 dodelijke slachtoffers. Charkov wordt vaak getroffen.’

Is het voor het Westen met al zijn geheime diensten en militaire specialisten niet het eenvoudigst Poetin doelgericht uit de weg te ruimen in plaats van miljarden te investeren in Oekraïne?

‘Ik weet niet of dat überhaupt iets zou opleveren. Ik denk dat na een geslaagde aanslag op Poetin de oorlog gewoon zou doorgaan. De oorlog zelf maakt de Russische economie op den duur kapot, daar bestaat geen twijfel aan. Als ze de oorlog niet winnen, houden ze niets over. Daarom zullen ze doorgaan. Ik denk echter ook dat een heleboel landen een heleboel geld verdienen aan deze oorlog. Ze hebben een prachtig oefenterrein voor nieuwe wapens in een echte strijd.’

Dus alleen Oekraïne heeft belang bij een snelle beëindiging van de oorlog?

‘Ik denk dat ook de buurlanden graag willen dat de oorlog stopt. Polen, de Baltische landen, Tsjechië, Slowakije. Wie zegt immers dat Rusland stopt, zodra Oekraïne is overwonnen? Maar als landen van verder weg ook zouden willen dat de oorlog stopt, dan hadden de strijdkrachten van de NAVO hun laarzen al op Oekraïense bodem gezet. En was de oorlog allang voorbij geweest. Maar iedereen schijnt liever geld en wapens in dit land te willen pompen en ze verder in hun sop gaar te laten koken. Waarom weet ik niet…’

Ben je van plan in Oekraïne te blijven?

‘Zeker, ik heb hier een vrouw ontmoet. Ik ben met haar getrouwd. Ik wil hier blijven tot het einde van mijn leven. Hoe lang dat ook zal zijn. Binnenkort begin ik met een nieuwe job bij het Internationale Legioen. Ik zal verantwoordelijk zijn voor de logistiek van voertuigen, wapens en munitie. Ook mag ik een team gaan leiden voor evacuatie.’

En wat vindt je vrouw daarvan?

‘Toen ze met me trouwde was ik al soldaat van het Internationale Legioen. Maar tijdens mijn verlof heeft ze er natuurlijk op aangedrongen normaal werk te gaan zoeken. Ik heb haar deze avond verteld dat ik over twee dagen met mijn nieuwe taak bij het Legioen begin. Ze is nogal van streek nu.’

Je hebt inzicht in de logistiek van wapens. Denk je dat Rusland raketten aan de Palestijnen levert?

‘Natuurlijk. Net zoals Rusland die van China krijgt. De democratische landen werken samen. Wat denk je dat de schurken ondertussen doen? Het is weer een enorm gelddeuntje. Die oorlogen zijn vonken in een enorme bosbrand. Het zal allemaal nog een hele tijd duren. Nu de winter komt, staat hier sowieso alles stil. Er zal weer artillerie zijn. De oorlog past zich aan de seizoenen aan.’

Dus de HIMARS kan ook niet effectief worden gebruikt in de winter?

‘Door de sneeuw en de wind wordt alles in ieder geval veel moeizamer. Mijnen kunnen bijvoorbeeld niet langer met een detector worden opgespoord, omdat de batterijen het begeven. Ik heb mannen gezien die met stokken een mijnenveld inliepen. Die noemden zichzelf sappeurs.’

Dat waren dan waarschijnlijk voormalige melkboeren.

‘Waarschijnlijk. Als je al in de buurt van een mijn komt, ontploffen de meeste onmiddellijk, ook in de winter vanonder de sneeuw. De enige hoop die je dan nog kunt koesteren is dat de mijnen er al zo lang liggen, dat de batterijen leeg zijn. De batterijen van die oude Sovjetmijnen zijn in dat opzicht de beste voor ons. Ze werken iets van vier dagen. Ze ontploffen dan alleen nog als je erop trapt. Maar afgezien daarvan, is de winter gewoon keihard hier. Onze soldaten moeten in ploegendiensten van vier uur achtereen in de loopgraven zitten bij temperaturen van min twintig… Het is een oorlog voor jonge mannen.’