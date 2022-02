Anastacia Galouchka: ‘Misschien vallen de Russen morgen binnen, maar vandaag drink ik nog een pint’

De spanning aan de grens tussen Oekraïne en Rusland én het internationale opbod blijven verder escaleren, maar in Oekraïne zelf leeft de vrees dat Poetin op twee borden schaakt. 'Het is de Russen vooral om de verdere binnenlandse destabilisatie van Oekraïne te doen,' meent juriste en politiek experte Anastacia Galouchka. 'Ik leid vandaag min of meer een nomadenleven,' klinkt het vanuit Kiev wanneer we Galouchka (28) via Zoom interviewen. 'De voorbije jaren woonde en werkte ik hier, maar nu wil…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

De spanning aan de grens tussen Oekraïne en Rusland én het internationale opbod blijven verder escaleren, maar in Oekraïne zelf leeft de vrees dat Poetin op twee borden schaakt. ‘Het is de Russen vooral om de verdere binnenlandse destabilisatie van Oekraïne te doen,’ meent juriste en politiek experte Anastacia Galouchka.

‘Ik leid vandaag min of meer een nomadenleven,’ klinkt het vanuit Kiev wanneer we Galouchka (28) via Zoom interviewen. ‘De voorbije jaren woonde en werkte ik hier, maar nu wil ik hier toch even weg. Hopelijk kan ik eind deze maand gewoon opnieuw terugkeren.’

Expert internationaal recht en buitenlands beleid in Kiev

Als dochter van een Oekraïense vader en Russische moeder groeide Galouchka op in België. Na haar rechtenstudies werkte ze enkele jaren als advocate, waarna ze naar Oekraïne verhuisde. In Kiev ging ze voor de denktank International Centre for Policy Studies aan de slag als expert internationaal recht en buitenlands beleid.

Wordt 20 februari, de dag waarop de Olympische winterspelen eindigen, ook in Kiev nog altijd min of meer als een sleutelmoment beschouwd?

Anastacia Galouchka: ‘Toch wel. Niemand kan in het hoofd van Poetin kijken, maar de Russen zijn een trots volk en het is maar de vraag of de Russische president het zich nog kan veroorloven na de massale troepenopbouw van de voorbije maanden helemaal niets te doen. Daar staat dan weer tegenover dat een echt massale invasie weinig waarschijnlijk blijft, zelfs met honderdduizend Russische soldaten langsheen de grens. Met zo’n relatief beperkte troepenmacht kunnen de Russen nooit heel Oekraïne veroveren.‘

Hoe ervaren de Oekraïeners de toestand op dit moment? Kijken zij toch nog altijd een beetje op naar grote broer Rusland – met wie ze ook een gemeenschappelijk verleden delen – of is dit voor hen een totaal afgesloten hoofdstuk en hebben ze de blik resoluut op Europa gericht?

Galouchka: ‘De Russische propagandamachine houdt dat verhaaltje over de gemeenschappelijke geschiedenis en afkomst van zowat alle Slavische volkeren graag levendig, maar het klopt eenvoudigweg niet. Wij zijn nooit behandeld geweest als één broedervolk. Al in de achttiende eeuw zaten we onder de knoet van de Russen en leefden we min of meer in slavernij. Toen is ook de kiem gelegd voor het Oekraïense identiteitsgevoel. Begin vorige eeuw werden we door de toenmalige tsaren als tweederangsburgers behandeld, en toen moest het communisme nog komen: in de jaren dertig zijn er miljoenen Oekraïeners uitgemoord en uitgehongerd.’

‘Het actuele Russische narratief slaat dus nergens op, maar het antwoord op je vraag is enigszins genuanceerd. Toen ik hier vijftien jaar geleden mijn zomervakanties doorbracht, leefde er bij de oudere generatie effectief nog een zekere nostalgie naar de vroegere Sovjet-Unie en naar de zekerheid die dat regime bood. Mijn generatie heeft die periode niet meer meegemaakt, maar we hebben wel een aantal horrorverhalen van onze ouders gehoord én de nasleep ervan beleefd. Dit alles culmineert nu in een regelrechte afkeer van de Russen, zelfs in het Oosten van Oekraïne, waar er nog veel meer Russisch wordt gesproken.’

Afkeer van de Russen

‘Vroeger gaapte er effectief ook een diepe kloof tussen het Westen en het Oosten van het land, vergelijkbaar met de verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië. In het Oosten verweet men de inwoners van West-Oekraïne bevoorbeeld dat ze zouden hebben samengewerkt met de nazi’s, terwijl men in het Westen ook veel meer beïnvloed werd door de grenslanden. Daar zag men de evolutie in een land als Polen, en werd er dus al hardop gedroomd van de EU. Sinds de oorlog in 2014 is het plaatje radicaal veranderd: ook in het Oosten moet men niets meer hebben van Rusland, de nationale eendracht is nu veel groter dan tien jaar geleden.’

De huidige president Zelensky heeft relatief weinig politieke ervaring. Hij verdiende zijn brood als acteur en komiek toen hij in 2019 met een monsterscore president werd. Heeft u het gevoel dat zijn relatief voorzichtige aanpak nog altijd de steun krijgt van de bevolking?

Galouchka: ‘Hij heeft de voorbije maanden ongetwijfeld aan populariteit ingeboet, maar recente peilingen gaven aan dat de helft van de bevolking hem toch nog altijd steunt. Een deel van de bevolking toont zich ontgoocheld omdat hij een aantal beloften, onder meer over toetredingsonderhandelingen met de EU of over een lidmaatschap van de NAVO, niet heeft kunnen nakomen. Hij staat ook onder zware druk om de akkoorden van Minsk uit te voeren, maar dit zou voor hem politieke zelfmoord betekenen.’ (In die vredesakkoorden kwamen Rusland en Oekraïne begin 2015 overeen om de gebieden die in 2014 met steun van Russische troepen door de separatisten onder de voet werden gelopen een vorm van zelfbestuur te geven. Kiev eist dan weer dat Rusland eerst al zijn troepen weghaalt uit de rebellenrepublieken, FMI).

Door de forse troepenopbouw langsheen de grens verhoogt Poetin uiteraard stelselmatig de druk, en ontstaat er een nieuwe situatie. Hoelang kan Oekraïne die druk nog aan?

Galouchka: ‘Het is een stevig misverstand dat dit alles zo nieuw is. Vorig jaar in maart had Rusland ook al honderdduizend soldaten samengetrokken langs de grens, die ze vervolgens ook opnieuw hebben teruggetrokken. Militaire analisten vertellen me dat je minstens een half miljoen soldaten nodig hebt om een land van de omvang van Oekraïne met enige kans op succes volledig onder de voet te lopen en te bezetten. De grootste dreiging voor Oekraïne is op dit moment niet zozeer militair, maar eerder mentaal en psychologisch.’

‘De enorme media-aandacht in binnen- en buitenland en de internationale politieke spanning zorgen ervoor dat de mensen hier stilaan op de toppen van hun tenen lopen. Ze staan in lange rijen aan te schuiven voor wapenwinkels, er zijn regelmatig valse bommeldingen, noem maar op. Tot voor enkele weken ging de gemiddelde Oekraïener redelijk stoïcijns om met deze crisis: als de Russen morgen binnenvallen, dan is het wellicht gedaan, maar vandaag geniet ik van het leven. Intussen is de sfeer volledig omgeslagen. Mensen volgen hier bijvoorbeeld heel vaak het nieuws via Telegram of andere sociale media, en daar wordt de spanning stelselmatig opgebouwd, niet zelden met allerlei onbevestigde geruchten.’

Misschien heeft Poetin dus helemaal geen oorlog nodig, en stuurt hij aan op een binnenlandse crisis die hem dan zou toelaten om in te grijpen ‘om de stabiliteit te herstellen’?

Galouchka: ‘Die these lijkt me inderdaad niet zo vergezocht. Het is hem er nu vooral om te doen om de Minsk-akkoorden volledig uitgevoerd te zien, waardoor grote delen van Oost-Oekraïne de facto volledig onder de Russische invloedssfeer zouden vallen. Politieke en sociale chaos kunnen hem daarbij zeer goed van pas komen. Het was bijvoorbeeld ook geen toeval dat alle Oekraïense overheidssites enkele weken geleden volledig plat lagen, zogenaamd gehacked door onbekenden. De hele Russische strategie rond Oekraïne komt neer op hybride oorlogsvoering: beperkt militair geweld in het Oosten in combinatie met politieke en sociale destabilisatie in het hele land.’

Vanuit Duitsland en nu ook Frankrijk kwamen er de voorbije weken almaar meer signalen dat die landen bereid zouden zijn om een toetreding tot de EU of een lidmaatschap van de NAVO definitief af te wijzen, en eerder aan te sturen op een soort van Zwitserland-statuut: een neutrale bufferstaat tussen Europa en Rusland. Hoe staan de Oekraïeners zelf tegenover dat idee?

Galouchka: ‘Ik zou ergens nog kunnen begrijpen dat de VS het hoofdstuk Oekraïne zo snel mogelijk wil kunnen afsluiten. Zij hebben niets te winnen bij een eventueel gewapend conflict hier, en bij de Amerikaanse bevolking is er ook helemaal geen draagvlak meer om nog maar eens de politieman van de wereld te gaan spelen. Ik vrees dat – als het er echt op aankomt – we op weinig directe steun zullen kunnen rekenen vanuit Europa, op landen zoals Polen of Tsjechië na misschien. Mochten de Russen binnenvallen maar enkel het Oosten van het land bezetten en niet doorstomen tot Kiev, dan zal er geen enkel Westers land militair reageren.’

‘Nu, bij de Oekraïense bevolking leeft er al sinds de oorlog in 2014 steeds meer ontgoocheling tegenover de lauwe reactie vanuit Europa. Bij de opstand begin 2014 op het Maidan-plein in Kiev tegen toenmalig president Janoekovitsj (die later zelf naar Rusland vluchtte, FMI) zijn hier tientallen mensen gestorven omdat ze wilden vechten voor de Europese waarden. Het Westen stond erbij en keer ernaar. Tegelijk blijft de hoop op meer toenadering tot West-Europa en een toekomstige EU-toetreding wel leven, en daar heeft EU zelf ook flink toe bijgedragen.’

Heeft u het gevoel dat de Oekraïeners ook echt bereid zouden zijn om massaal de wapens op te nemen, mocht het echt tot een Russische invasie komen?

Galouchka: ‘Ongetwijfeld. Zoals ik al zei: zelfs in de meeste steden in het Oosten van het land is de aversie tegen Rusland echt enorm gegroeid.’

Hoe lang kan het land de huidige situatie economisch nog overleven? Rusland was jarenlang ook een van jullie belangrijkste handelspartners?

Galouchka: ‘Moeilijk te zeggen, maar we hebben de voorbije jaren wel een aantal belangrijke vervangmarkten aangeboord, zoals de EU en China. Op korte termijn kan het land dit dus nog wel even uitzingen, op langere termijn is het vooral afwachten of de Nord Stream 2-gaspijpleiding er effectief komt. Duitsland speelt daar geen al te propere rol in. Oekraïne is vandaag economisch nog sterk afhankelijk van de inkomsten die de gastransit richting EU ons oplevert. Mocht die nieuwe pijpleiding er effectief komen, dan vallen die natuurlijk weg.’

Pokerspel

In een aantal andere gewezen Oostblok-landen – denk aan Roemenië of Bulgarije – trekken hoogopgeleide jongeren massaal weg omdat ze in eigen land geen toekomst meer zien. Dreigt Oekraïne niet in hetzelfde straatje te belanden?

Galouchka: ‘Enkele jaren geleden zag ik hier effectief hetzelfde gebeuren bij heel wat jongeren: weg hier, en liefst zo snel mogelijk. Sinds kort is het plaatje toch veranderd. Heel wat mensen van de oudere generatie trekken nog altijd naar het buitenland om daar geld te gaan verdienen, maar ze keren daarna terug en investeren hun zuurverdiende centen hier.

‘Mijn generatie studeert vaak nog wel in het buitenland, maar ziet hier wel opnieuw een toekomst. Ikzelf ben daar ook een mooi voorbeeld van, en rondom mij zie ik hier in Kiev een hele gemeenschap ontstaan van goed opgeleide mensen die hier hun leven willen opbouwen. Oekraïne beschikt bijvoorbeeld ook over flink wat goed opgeleide IT-ers, waardoor buitenlandse techbedrijven zich ook almaar vaker hier in Kiev komen vestigen.’

Wat kan in uw ogen nu een realistische uitweg bieden uit deze crisis?

Galouchka: ‘Ik hoop nog altijd dat de troepenbewegingen aan de grens vooral een pokerspel zijn, en dat er finaal niets zal gebeuren, of hoogstens wat lichte schermutselingen. Europa en de VS dreigen dan wel met strenge sancties, maar het probleem met sancties is natuurlijk dat je die niet vooraf al kan opleggen. Zo werkt het niet. De Russen kunnen de spanning en de prijs dus blijven opdrijven, iets wat ze eigenlijk al zeven jaar doen.’

‘Toch heb ik de indruk dat Poetin de zogenaamde Ukraine-fatigue in het Westen wat overschat heeft, en dat hij er min of meer van uitging dat hij de akkoorden van Minsk met wat extra militaire druk wel volledig doorgevoerd zou krijgen. Of dat de binnenlandse situatie hier op termijn zodanig zou ontaarden dat hij Oekraïne zonder al te veel westers verzet als een gefaalde staat zou kunnen bestempelen en hier vervolgens een Russische marionet aan de macht helpen. Die strategie heeft eerder in Wit-Rusland ook gewerkt, maar persoonlijk denk ik dat dit land de weg naar het Westen al te nadrukkelijk is ingeslagen. We zijn moe, het weegt mentaal heel zwaar, maar ik maak me sterk dat we ook deze crisis wel overleven.’