Anglicaanse Kerk zegt het vertrouwen in Church of England op: “Apostelen verlaten en pad gekozen van valse leer”

In de Anglicaanse Kerk is het zover. In een Verklaring van 20 februari 2023 zegt de Global South Fellowship of Anglicans het vertrouwen in de Church of England en in de aartsbisschop van Canterbury op. Het zat er aan te komen.

Op een recente Synode van de Church of England werd een soort compromis, een spreidstand aangenomen. Het huwelijk blijft voorbehouden voor een man en een vrouw, maar een seksuele relatie van mensen van hetzelfde geslacht kan wel gezegend worden.

Apostelen verlaten

Sinds 1867 hebben 42 anglicaanse kerken zich verzameld in de Anglican Communion, met de Church of England als primus inter pares. Twaalf aartsbisschoppen (van Brazilië, Chili, Indische Oceaan, Myanmar, Bangladesh, Melanesië, Alexandrië, Kongo, Soedan, Zuid-Soedan, Noord-Amerika) zeggen dat ze de meerderheid van het Anglicaanse kerkvolk vertegenwoordigen. Ze kunnen zich met deze manier van werken niet verder verzoenen.

Met een gebroken hart stellen ze heel duidelijk dat de Church of England het geloof doorgegeven door de apostelen heeft verlaten en het pad heeft gekozen van een valse leer. ‘In een donkere en gebroken wereld’ willen zij vasthouden aan het doorgegeven geloof. Enkel zo kunnen ze voor Gods licht en ommekeer zorgen. Wat hier gebeurt, is een ware ramp voor de Anglicaanse Kerk.

Seksualiteit is een belangrijk element in het menselijk leven. Het is dan ook enorm belangrijk om hier een goede visie rond uit te werken, zowel op persoonlijk als op maatschappelijk vlak. Welke visie heeft onze samenleving vandaag op seksualiteit? En wat zijn de vruchten ervan? Leven we op dit vlak in een donkere en gebroken wereld of loopt alles lekker? Ik laat het aan u over.

Discussie

Ook binnen de Katholieke Kerk is er een hele discussie gaande. Ook daar zijn de meningen verdeeld. De Vlaamse Kerk heeft in september 2022 een standpunt ingenomen. Er waren toen ook reacties van buitenlandse kerkleiders. Toen de bisschoppen in november 2022 naar Rome moesten voor hun ad limina-bezoek, was er volgens de Romekenner John Allen voor hen geen ‘fall out’. De Duitse bisschoppen hadden net de wind van voren gekregen voor hun synodale weg. Wellicht werden de kleine Belgen gespaard. Laat de discussie nu maar plaatsvinden.

Voor de jongeren onder ons: het is een bezorgdheid die al even in de lucht hangt. Na de seksuele revolutie van de jaren 1960, met al de veranderingen die aan een revolutie eigen zijn, schreef paus Paulus VI in 1968 zijn encycliek ‘Humanae Vitae’ of ‘Over het menselijk leven’. Paus Johannes-Paulus II heeft de verantwoording van de visie in Humanae Vitae verder uitgewerkt in zijn ‘Theologie van het lichaam’. Maar de discussie is dus al zestig jaar bezig en binnenkort zal die wel eens landen. Of paus Francis een scheur kan vermijden, is een vraag die iedereen op de lippen hangt.

‘Iedereen’ is een groot woord. Wie kan het in Vlaanderen nog wat schelen wat de kerk zegt? Wie ziet er als hij vandaag zijn levensweg aan het uitstippelen is, het geloof nog als een licht? Als een baken in een donkere en gebroken wereld? Wie vindt er, als het leven verkeerd loopt, nog hulp in het geloof? Dat zijn de eerste vragen, de fundamentele vragen die moeten gesteld worden. En later, veel later, heel veel later kunnen dan vragen gesteld worden over hoe seksualiteit zinvol kan zijn, een weg naar eeuwig leven.