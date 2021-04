Angst voor de doos van Cummings

In november 2020 stapte Dominic Cummings theatraal op door ostentatief Downing Street te verlaten met een verhuisdoos vol spullen in de hand. Machtsstrijd in Downing Street Ooit was hij de man achter Boris Johnson. Hij maakte van het brexitreferendum een succes. 'Take back control!', de slogan van de Vote Leave-campagne, kwam uit zijn koker. Het grote electorale succes van de Conservative Party en Boris Johnson in 2019 was een voor groot stuk opnieuw aan zijn strategisch denken te danken. Zelfs zijn advies…

In november 2020 stapte Dominic Cummings theatraal op door ostentatief Downing Street te verlaten met een verhuisdoos vol spullen in de hand.

Machtsstrijd in Downing Street

Ooit was hij de man achter Boris Johnson. Hij maakte van het brexitreferendum een succes. ‘Take back control!’, de slogan van de Vote Leave-campagne, kwam uit zijn koker. Het grote electorale succes van de Conservative Party en Boris Johnson in 2019 was een voor groot stuk opnieuw aan zijn strategisch denken te danken. Zelfs zijn advies om de vaccinatiecampagne niet in de handen van de klassieke ambtenarij te leggen, maar er externe experten bij te betrekken, bleek goud waard.

Maar de immer slordig ogende Cummings botste meer en meer met de andere adviseurs rond de premier. Volgens de Britse pers speelde de partner van de premier, Carrie Symonds, hier een prominente rol in. Ze was zelf ooit de communicatiechef van de Conservatives en ze kon het niet vinden met de excentrieke rechterhand van haar partner. Dominic Cummings zou bijzonder ‘bittere’ gevoelens koesteren over zijn vertrek uit het Britse centrum van de macht. De beelden met de verhuisdoos wekten niet alleen spottend gelach op, maar ook zorgen. Iemand merkte volgens een Britse krant op: ‘Ik hoop dat die doos niet gevuld is met spullen die ons nog zullen achtervolgen.’

De ventilatoren van Sir James

Vorige week ontstond er in de Britse pers bijzonder veel ophef over het sms-verkeer tussen de premier en Sir James Dyson, bekend als de baas van het bedrijf Dyson. Toen de coronacrisis uitbrak had Boris Johnson via berichtjes aan de ondernemer gevraagd of die extra ventilatoren kon ontwikkelen om te helpen in aanpak van de pandemie. Op zich is daar niets mis mee. Maar Sir James vroeg of Boris Johnson enkele aanpassingen kon doen met belastingen voor werknemers. Waarop die antwoordde: ‘James, ik ben de First Lord of the Treasury en je mag van mij aannemen dat we voor je zullen doen wat je nodig hebt.’

In het Lagerhuis moest de premier voorbije woensdag hierover een pak vragen beantwoorden. Maar Boris Johnson weigerde zich ‘absoluut’ te verontschuldigen voor zijn handelswijze. Hij zegt dat hij zich niet schaamt ‘om hemel en aarde’ te willen bewegen om de pandemie aan te pakken. Terwijl Labour schande sprak, kreeg de premier de opvallende steun van Tony Blair. Boris Johnson leek meer verveeld te zijn over het lek dan over wat er gelekt werd.

‘Beneden elk niveau’

Sinds vrijdag weet de Britse pers dat alles op Dominic Cummings wijst. Men vraagt zich nu hardop af of de man de doos van Pandora zal openen die de regering in hevig stormweer zal brengen. Want, de heer Cummings had op elke vergadering een apart notitieschriftje bij zich en niemand wist wat hij daarin schreef. Hij was ook zo lang de ogen en de oren van de premier dat hij perfect weet hoe Boris Johnson redeneert en handelt.

Cummings ontkende vrijwel meteen de aantijgingen op zijn beruchte weblog. Hij wijst naar een goede kennis van – jawel – Carrie Symonds, Johnsons vrouw. Dominic Cummings betwijfelt openlijk de betrouwbaarheid en competentie van de premier. Hij noemt het ‘ver onder het niveau’ van wat het land verdient. Meer tekst en uitleg volgt wanneer Cummings einde mei verschijnt voor een parlementaire commissie over de corona-aanpak van de regering. Volgens The Sunday Times zal hij daar aan de hand van e-mails en andere documenten proberen aantonen dat het beleid onnodig veel doden veroorzaakte.

‘Tory sleaze’

De Conservatives tonen zich volgens Labour opnieuw als de partij van ‘de vuiligheid’. Op dit ogenblik is er immers ook heel wat te doen over hoe oud-premier David Cameron na zijn terugtreden via zijn partijconnecties probeerde miljoenen aan overheidssteun los te peuteren voor een inmiddels failliete financiële dienstverlener.

De minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, gaf dan weer een belangrijke overheidsopdracht aan een bedrijf waar hij zelf aandeelhouder van is en waar zijn zus in betrokken is. En dan is er nog het gedoe rond de renovatie van de privé-appartementen van de premier aanvankelijk betaald door gelddonors van de Tory’s. In zijn blog betwijfelt Dominic Cummings de legaliteit ervan. Inmiddels zouden de Johnsons de renovatie van £58 000 zelf betaald hebben.

‘Oorlog’ in de partij

De eigen parlementsleden zijn ‘furieus’ over de lekken. De regering probeert hen te sussen door te zeggen dat Dominic Cummings erop uit is wraak te nemen. Maar het gesus klinkt behoorlijk gespannen. Er wordt zelfs gezegd dat Boris Johnson ‘paranoïde’ en ‘furieus’ reageert wanneer men het over Dominic Cummings heeft. In The Sunday Times kun je ook lezen dat het daarom de premier zelf is die lekte dat de lekken van Dominic Cummings komen. Dominic Cummings heeft zijn vroegere baas de handschoen gegooid en die heeft hem daarop de oorlog verklaard.

De Tory’s staan inmiddels peiling na peiling comfortabel op kop met een grote voorsprong op Labour. Commentatoren vragen zich af of dit allemaal zal inhakken bij de kiezers? Of ziet de kiezer vooral het vaccinatiesucces en zal dit allemaal op een sisser uitdraaien? Downing Street 10 hoopt alleszins van wel en hoopt dat de doos van Dominic Cummings vooral geen electorale rampen veroorzaakt.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…