Antwerpen, Bart De Wever en het Marnix-syndroom

Na 66 jaar is FC Antwerp opnieuw kampioen en pakt er ineens ook de Beker van België nog bij. Trainer Mark Van Bommel is zowat God geworden. Hij kwam bij the Great Old terecht via zijn landgenoot en technisch directeur Marc Overmars, die een jaar geleden bij Ajax mocht beschikken wegens grensoverschrijdend gedrag. Maar dat is allemaal uitgezweet dankzij een goal van de ouderling Toby Alderweireld in de 94ste minuut tegen KRC Genk. Commentaar van deze geboren en getogen Antwerpenaar: ‘Niemand gunde het ons, en zie eens!’ Of hoe dicht chauvinisme en underdoggevoelens bij elkaar liggen.

Borgerokko

JS

Toen ik vier jaar was verhuisden wij van de West-Vlaamse poldergemeente Gistel naar Antwerpen, wat mijn tongval blijvend heeft beïnvloed. Ik ben genoeg Antwerpenaar om zijn ziel te doorgronden, en genoeg West-Vlaming om er afstand van te nemen. We woonden in een nette wijk in Deurne Noord, de Venneborglaan, op een boogscheut van het Bosuilstadion waar vandaag de vreugdezangen weerklinken.

Vorig jaar reed ik er nog eens door, ik herkende de plek bijna niet. Het was een troosteloze achterbuurt geworden, vuil, met nachtwinkels, carwashes waar naar verluidt andere dingen dan auto’s worden gewassen, nors kijkende mannen, vrouwen in donkere gewaden met maximale gezichtsbedekking. Ik wist al wel dat een kwart van de Antwerpse jeugd een andere thuistaal spreekt, dat Borgerhout Borgerokko wordt genoemd, maar dat de verloedering zo zichtbaar was, gaf een schok. Volle gas zette ik terug koers richting ‘de parking’, huiswaarts.

Het is dus feest bij Den Antwerp, maar onder de huid van de Sinjoor vreet altijd verdriet, chagrijn en wantrouwen. Het gezegde dat Vlaanderen Antwerpen is, ‘en de rest parking’, kan niet los gezien worden van de bundel Bezette Stad, in 1920 geschreven door die andere Antwerpenaar Paul Van Ostaijen, die toen in ballingschap te Berlijn verbleef. Reden: hij werd na de Eerste Wereldoorlog als een activist beschouwd. Dat de Antwerpenaar zijn stad altijd een beetje als een bezette stad beschouwt, is de keerzijde van het kosmopolitische havenverhaal. De vijand is binnen de muren, een bang vermoeden dat met verbale blufpoker wordt bestreden, tot de poorten breed opengaan en iedereen het best dekking zoekt.

Bart van Sint-Aldegonde

Jaarlijks vormt het stadspark Rivierenhof het decor van een verkleedpartij waarin de middeleeuwen worden geëvoceerd, inclusief het herspelen van veldslagen, zogenaamde re-enactments met veel figuranten. Een hobby als een ander, ware het niet dat er dit jaar ene Bart De Wever opdook, verkleed als Marnix van Sint-Aldegonde, buitenburgemeester in 1585 ten tijde van de Spaanse belegering. Een en ander ging gepaard met het signeren van zijn boek ‘Het Verhaal van Antwerpen’, een verzameling van historische anekdotes rond de Scheldestad. In feite is het boek geschreven door zijn woordvoerder en voormalige geschiedenisleraar Johan Vermant, maar we begrijpen dat de naam van zijn opdrachtgever prominent op het kaft moest.

De timing van het boek is niet toevallig. Het betekent in feite het startschot van de verkiezingscampagne 2024 waarin De Wever gaat voor een nieuwe ambtstermijn van burgemeester. De ruim door de pers gecoverde publicatie moet in de eerste plaats het fameuze Antwerpse chauvinisme kietelen, met de domme Mechelaars als pineut, die een ketting over de Dijle spanden uit jaloezie om het Antwerpse zoutmonopolie. Kostelijke verhalen die ook uit de mond van Tom Waes hadden kunnen komen.

Dat de meest getalenteerde politicus van zijn generatie koos voor de stadspolitiek en niet de nationale, is lang het voorwerp van speculatie geweest. De waarheid is dat de N-VA-voorzitter het exit uit de Belgische staat als doelstelling al lang heeft opgegeven, ondanks artikel 1 van de partijstatuten, en dat hij zich terugtrekt binnen de grenzen van de Antwerpse Republiek. Het bestuur van het Vlaamse gewest is iets voor de Jambons, politici van een lagere garnituur die met vallen en opstaan de Vlaams-Belgische winkel openhouden. Daar valt geen eer mee te halen.

Geklungel

Wiki

Burgemeester De Wever wil duidelijk zijn campagne ophangen aan historische stadsverhalen. Helaas is die geschiedenis van Antwerpen ook weer niet zo fraai. De rol van zijn voorganger evenmin. In een vraaggesprek met ATV laat hij zich ontvallen dat de geschiedenis zich altijd herhaalt, en dat dit de les is die uit ‘zijn’ boek te trekken valt. In dat geval staat Antwerpen er slecht voor, en laat nu net die verkleedpartij in het Rivierenhof veelzeggend zijn.

In 1585 was Marnix van Sint-Aldegonde de man die de Antwerpse stadssleutels aan de Spanjaarden moest overdragen. Historici beschouwen hem als een intelligent man maar ook een beetje laf, een slecht strateeg en veldheer, in tegenstelling tot zijn opponent Alexander Farnese. Eigenlijk wou hij heel de Nederlandse opstand afblazen, wat Willem Van Oranje hem niet in dank afnam.

De belegering zelf had iets van een farce. Bekend is het geklungel met buskruitbootjes die de Spaanse pontonbrug moesten doorboren, maar niet ontploften of tegen de dijk te pletter sloegen. Hoog tijd voor de protestantse elite om naar het Noorden te verkassen. Wat achterbleef waren enkele verstokte katholieken en stumperds, die nadien de spotnaam ‘Sinjoor’ (van het Spaanse Señor, ‘mijnheer) meekregen, terwijl hun vrouwen en dochters oorlogsbuit werden en bastaardjes ter wereld brachten waarvan de huidige Antwerpenaar afstamt.

Narcoterreur

VRT NWS

Soit, dat de huidige Antwerpse burgemeester zich identificeert met zijn ambtsgenoot die eigenlijk als een loser de geschiedenis inging, is toch veelzeggend. En dan kom ik terug op mijn recente doortocht in de wijk waar ik opgroeide, vandaag epicentrum van de narcoterreur. De cocaïnetrafiek naar Europa heeft zich van Rotterdam naar Antwerpen verlegd, met Marokkaanse families in de hoofdrol. In het naburige Merksem is begin dit jaar een kind aan flarden geschoten bij een afrekening. Antwerpen mag zondag dan wel voetbalkampioen zijn geworden, maandag zijn de inwoners alweer met andere dingen bezig, zoals de vraag waar en wanneer de volgende bom inslaat.

Boem paukeslag. De geschiedenis herhaalt zich, inderdaad. En de analogie is verleidelijk: in 1585 capituleerde Marnix voor de Spaanse belegeraars, vandaag laat Bart de stadssleutels aan de drugscriminelen. De ironie dat in de 16de eeuw de elite naar het Noorden trok om de Hollandse Gouden Eeuw glans te geven, en we vandaag uit datzelfde Noorden het grootste schorremorrie terugkrijgen, nemen we er met de nodige zin voor humor bij.

Dat deden ook De Strangers, het Antwerpse herenkoortje. Op 8 mei 2002 werden ze ten stadhuize gehuldigd en benoemd tot ambassadeurs van de stad Antwerpen. Dat was na tien jaar boycot en een compleet cordon médiatique omdat ze in 1992 op een feest van het Vlaams Blok hadden gezongen, met onder meet het legendarische liedje ‘De Zieke-kas’. De stad aan de Schelde is effectief sinds 1585 nooit iets anders dan een bezette stad geweest, een knallerige would-be republiek met een grote parking en met burgemeesters die altijd min of meer in capitulatie-modus zijn. Het Marnix-syndroom noem ik het bij deze. Bart De Wever houdt het bij ‘Het Verhaal van Antwerpen’. ‘Het verdriet van Antwerpen’ ware ook geen slechte titel geweest, zij het publicitair minder interessant.

Luistertip: De Strangers, ‘De Zieke-kas’ (1973)