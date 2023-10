Antwerpse rechtsfaculteit haalt ‘te blanke’ eregalerij van de muur

Tot vorig academiejaar hingen aan een muur bij de Antwerpse faculteit rechten negen kunstfoto’s van bekende professoren. Die werden eind deze zomer weggehaald op vraag van een diversiteitstoezicht-orgaan van de faculteit, omdat het enkel blanke proffen waren. 'Ik verwerp de woke-cultuur volledig,' reageert Marc Bossuyt, emeritus professor internationaal recht en gewezen hoofd van de Nederlandstalige kamer van het Grondwettelijk hof, wiens portret ook moest verdwijnen. 'Much ado abouth nothing', aldus Chris Van den Wyngaert (gewezen rechter van het internationaal strafhof…

‘Ik verwerp de woke-cultuur volledig,’ reageert Marc Bossuyt, emeritus professor internationaal recht en gewezen hoofd van de Nederlandstalige kamer van het Grondwettelijk hof, wiens portret ook moest verdwijnen. ‘Much ado abouth nothing’, aldus Chris Van den Wyngaert (gewezen rechter van het internationaal strafhof en emeritus professor strafrecht), wiens foto ook verdween. ‘Ik heb nooit om een portret aan de muur gevraagd, dus is het niet zo erg dat die er niet meer hangt. Maar eigenlijk werden we gecancelled. Woke, inderdaad.’

Negen blanke personen

De foto’s van de bekende Borgerhoutse fotograaf Koen Broos hingen in de universiteit sinds 2019. Volgens de criteria mochten aan de muur enkel foto’s komen van gewezen decanen of topmagistraten die voltijds professor aan de Universiteit Antwerpen waren geweest. De eer viel naast Bossuyt en Van den Wyngaert ook te beurt aan huidig UA-rector en rechtshistoricus Herman Van Goethem, Johan Meeusen (internationaal recht), fiscalist Bruno Peeters, Thierry Vansweevelt (gezondheidsrecht), Gert Straetmans (economisch recht) en de grondwetsspecialisten Dirk Vanheule en Jan Velaers.

Toen in 2022 de Amerikaanse juriste Patricia Williams een eredoctoraat van de faculteit rechten kreeg, kreeg ook zij een portret aan de bewuste muur. UAntwerpen-woordvoerder Peter De Meyer: ‘De foto van deze gekleurde dame was artistiek compleet anders dan degene die er al hingen. En kleiner. Dat kwam ter sprake op een orgaan voor diversiteitsdossiers: het “Lerend Netwerk Duurzaamheid en Diversiteit”. Dat besliste dat de galerij beter in zijn geheel zou verdwijnen tot er een meer andere invulling wordt gevonden.’

Andere criteria

Er zal dus gezocht worden naar andere criteria om de portrettengalerij te vullen. ‘Het is echt niet de bedoeling dat het resultaat per se moet zijn dat er ook twee portretten van proffen met allochtone roots aan de muur komen’, aldus De Meyer. ‘Zoveel academici of alumni van die afkomst heeft de faculteit trouwens niet. Maar diverser kan het wel. Een digitale reeks van vier studentenportretten was heel wat meer divers, met twee personen van allochtone afkomst en een rolstoelgebruiker. Spijtig genoeg is ook die reeks voorlopig geschrapt.’

Rechtsdecaan Frederik Swennen kreeg al kwade mails over deze actie, ondermeer van Marc Bossuyt. ‘Deze woke-cultuur is volledig in tegenstelling met de beginselen van de universiteit, die op de eerste plaats moet streven naar uitmuntendheid’, zegt de prof. ‘Dat heb ik ook aan de decaan laten weten.’

Voor de brandstapel

Van den Wyngaert is haar portret niet gaan ophalen. ‘Die foto mag voor mijn part mee op de brandstapel’, liet ze weten aan Het Laatste Nieuws. Decaan Swennen wenst liever niet te reageren. ‘We voeren daarover intern het gesprek en daar wil ik me graag toe beperken,’ zegt hij.