Armeense tragedie in Nagorno-Karabach

Bijna drie jaar na het uitbreken van de tweede oorlog in Nagorno-Karabach opende Azerbeidzjan een nieuw offensief tegen de Armeniërs. Azerbeidzjaanse troepen hebben sinds het einde van de vorige oorlog de betwiste exclave in de Kaukasus volledig omsingeld en vielen op 19 september aan. Artillerie, drones en raketten werden gebruikt om het decennia durende conflict in het voordeel van Azerbeidzjan te beslechten.

Waar al weken voor werd gevreesd, gebeurde op 19 september: een nieuw Azerbeidjaans offensief tegen de Armeniërs in de door Azerbeidzjan maandenlange geblokkeerde exclave Nagorno-Karabach werd gestart. Afgelopen zomer waren de signalen voor een nieuwe escalatie al aanwezig. Opnieuw was Azerbeidzjan zich aan het bewapenen met Israëlisch wapentuig en de oorlogspropaganda vanuit Bakoe draaide volle toeren.

Naar analogie met de Russische ‘Z’ lanceerde Bakoe de omgekeerde ‘A’, waarbij de twee verticale lijnen hun volledige veroverde Karabach en hun exclave Nachitsjevan symboliseren. De horizontale lijn die hen verbindt is de Sjoenik-corridor die over het grondgebied van de republiek Armenië loopt en ze nu ook met geweld dreigen te openen.

Burgers getroffen

Niet enkel militaire doelwitten maar ook burgerdoelwitten werden getroffen. Stepanakert – de hoofdstad van de republiek Artsach, de niet-erkende Armeense republiek in Nagorno-Karabach — ligt bezaait met brokstukken na de afgelopen bombardementen.

Burgers zochten opnieuw wanhopig veiligheid in schuilkelders zonder voedsel, elektriciteit en verwarming. Daarnaast is het gezondheidssysteem uitgeput na de maandenlange blokkade van de Laçın-corridor. Door die blokkade zijn medicatie en ander medisch materiaal niet of zeldzaam in voorraad. Gewonden die nu in dit conflict zijn gevallen hebben een zeer lage overlevingskans.

Russisch machtsspel

De aanwezige Russische vredestroepen verhinderden de opmars van het Azerbeidzjaans leger niet. Dat doet de goedkeuring van Moskou vermoeden, want achter de gordijnen van dit opnieuw opgelaaide conflict schuilt een nieuw machtsspel in de Zuidelijke Kaukasus.

De (prowesterse) Armeense premier Pashinyan liet onlangs een trainingsoefening met Amerikaanse troepen doorgaan. Een zet die in Moskou met veel afkeur werd onthaald. Armenië is al eeuwenlang een Russisch bolwerk en iedere zet die het Westen hier probeert te maken wordt als een bedreiging voor de eigen belangen beschouwt.

Protest

Via het Armeense lijden in Nagorno-Karabach probeert Moskou premier Pashinyan te destabiliseren. Met straatprotest en het aanzetten tot een staatsgreep probeert Moskou de premier van de macht te verdrijven en te vervangen door een meer Moskou genegen Armeense machtshebber.

De protesten in de Armeense hoofdstad Jerevan van dinsdagnacht nacht bereikten dat doel niet. Russische vredestroepen helpen ondertussen met het evacueren van Armeense burgers, maar dat verhindert niet dat die laatsten toch onder vuur worden genomen. Op deze manier vindt ook de grootste angst van de Armeniërs plaats, ze worden wel degelijk etnisch gezuiverd. Want de plaatsten die zijn verlaten en zo in handen van Azerbeidzjan komen. Daar waar hun huizen, kerken en scholen staan. Daar zullen ze worden verhindert naar terug te keren en zijn dus voor Armeniërs verloren.

Capitulatie

Ondertussen is er sinds woensdagmiddag 20 september een capitulatie van de lokale Armeense troepen nadat Azerbeidzjan genadeloos bleef oprukken. De republiek Artsach accepteert de wapenstilstandsovereenkomst en gaat akkoord met het ontwapenen en ontbinden van het Artsach-defensieleger. Het accepteert daarmee ook de terugtrekking van zwaar materieel, wapens en eenheden. Sommige steden zoals Martakert weigeren zich wel over te geven en kondigen aan te blijven strijden.

Donderdag zullen er in Yevlakh onderhandelingen plaatsvinden tussen beide partijen. Nu het staakt-het-vuren van kracht is, komt het politieke aspect van het oplossen van het conflict. De republiek Artsach heeft helaas geen hefbomen in deze onderhandelingen.

Evacuatie

Azerbeidzjan zal de onvoorwaardelijke overgave dicteren en zijn visie over de toekomst doordrukken. Het resultaat kan de uittocht van de resterende 120.000 lokale bewoners naar Armenië zijn. Azerbeidzjan kondigt aan dat er voor degenen die dat niet willen een corridor wordt geopend om het land te verlaten.

Duizenden Armeense vluchtelingen verzamelen zich ondertussen nabij de enige luchthaven in Nagorno-Karabach, waar ook de Russische vredestroepen zijn gestationeerd. Dit in de hoop om uit Nagorno-Karabach te worden geëvacueerd. Want zij weten dat re-integratie een eufemisme is. Zij kennen de realiteit van rechten onder het bewind van Bakoe. Wat hen vermoedelijk staat te wachten is deportatie, arrestatie en marteling.

