Artjom uit Melitopol: ‘Er werd veel angst verspreid, zowel door de Russische televisie als door Oekraïense Telegramkanalen’

Artjom woonde op de eerste dag van de Russische invasie met zijn vrouw Nastja en dochtertje Sonja in de Zuid-Oekraïense stad Melitopol. Het gezin maakte de aanval mee en leefde een maand lang onder Russische bezetting. Noodgedwongen vluchtten ze naar Jalta.

In Jalta werd Artjom beboet voor het ‘in diskrediet brengen van het Russische leger en belediging van de president’. Vanaf de Krim vertrok de berooide familie naar Krasnodar in Rusland. Doorbraak sprak met Artjom over de oorlog en het leven als Oekraïense vluchteling in het land van de bezetter. Wegens problemen met justitie wilde hij niet dat zijn achternaam wordt genoemd.

Invasie

Hoe beleefde u de dag van de invasie?

‘Ik werkte als CNC-operator in een fabriekje aan de rand van de stad. Ik had in de nachtploeg gewerkt met een collega toen we in de vroege ochtend ineens een luide knal hoorden. Een paar kilometer verderop ligt het vliegveld en we dachten dat daar een ongeluk gebeurd was. We gingen naar buiten en zagen een zwarte rookkolom. Daarna volgde nog een ontploffing. Op Telegram lazen we toen dat Poetin een oorlog of, zoals hij het noemde “een speciale militaire operatie”, was begonnen. We belden de directeur die ons aanraadde zo snel mogelijk naar huis te gaan.’

‘Mijn vrouw sliep nog. Ze heeft problemen met haar gehoor. Ik maakte haar en Sonja wakker. Het ging allemaal heel snel. We probeerden geld op te nemen bij de geldautomaat, waar een lange rij stond. De geldautomaat werkte uiteindelijk niet. Tegen de avond hoorden we dat Russische troepen al voor Melitopol stonden. Er gingen geruchten dat ze hadden geprobeerd een overeenkomst te bereiken met Ivan Fjodorov, onze burgemeester. Uiteindelijk is dat echter niet bevestigd, dus ik kan het niet met zekerheid zeggen. Ook van Oekraïense kant hoorden we niets.’

Chaos

En toen bleef het eerst rustig?

‘De volgende morgen kregen we een telefoontje van een familielid, die waarschuwde als de bliksem een schuilkelder op te zoeken. We pakten een paar spullen in en haastten ons in veiligheid te brengen. Direct daarop begonnen de bombardementen en beschietingen. We zaten twee dagen en nachten in de schuilkelder.’

‘Zodra het rustiger was, gingen we terug naar onze flat. Na een tijdje begonnen de beschietingen weer. We woonden op de bovenste verdieping, dus we zaten voortdurend in angst en renden dan weer naar de schuilkelder. De meeste tijd was er geen elektriciteit en geen water. Het was een complete chaos. We wisten niet meer welke dag het was.’

Sabotage

Op 1 maart veroverden de Russen Melitopol. Werd stroom en watertoevoer toen weer hersteld?

‘Nee, zij waren het juist die voortdurend alles uitschakelden. Je kon door het raam de colonnes zien die materieel aanvoerden, dan lag alles een halve dag dag of langer plat. Kennelijk zodat niemand informatie door zou kunnen geven. Het was een maand lang puur overleven.’

‘Er werden raketten over de stad afgevuurd die door de Oekraïense luchtafweer uit de lucht werden gehaald. Brokstukken kwamen telkens weer in de stad terecht. Onze dochter was toen anderhalf. Het was levensgevaarlijk. Er was sowieso geen normaal leven meer mogelijk. De fabriek was gesloten en winkels waren dicht. Alleen zo nu en dan verkochten mensen van het platteland vlees of aardappels tegen woekerprijzen.’

Protest

Hebben jullie deelgenomen aan de protesten tegen de Russische bezetting?

‘Ja, vanaf de eerste dag van de bezetting totdat de Russen na een week begonnen te schieten op demonstranten. Ze schoten een jongen neer en een andere raakte gewond. Er werd nog iets geprobeerd te organiseren via Telegram, maar zin had het allang niet meer.’

Waarom zijn jullie niet naar door Oekraïne bestuurd gebied gegaan, maar naar de Krim?

‘We hebben geen auto, dan was het eenvoudiger geweest. Sommige inwoners van Melitopol wilden vanaf het begin een slaatje slaan uit de invasie. Via lokale Telegramgroepen of kennissen kon je genoeg aanbiedingen vinden om weg te komen uit de stad. De prijs bedroeg 300 tot 400 dollar per persoon. Dat was voor ons niet te behappen. Bovendien was het totaal onzeker of we er ooit aan zouden komen. Met de bus naar de Krim was een stuk goedkoper, voor ons drieën ongeveer 1.000 grivna (omgerekend 25 euro).’

Ondervraging

Werd u ondervraagd aan de grens?

‘Er waren ongeveer twintig controleposten onderweg, waar steeds weer alle mannen uit de bus werden gehaald. We moesten laten zien of we tatoeages hadden en of de vingers afdrukken hadden van het bedienen van een automatisch geweer. Aan de grens werd ik ondervraagd door een jongen in een uniform zonder onderscheidingstekens.’

Wat wilde hij weten?

‘Waar we naartoe wilden, of ik in het leger had gezeten en of ik kennissen had bij het Oekraïense leger. Wat ik van Poetin en de speciale operatie vond. Ik hield me in en werd niet grof. Ik ben geboren in de Oeral. Dat staat natuurlijk in mijn paspoort, dus dat is voor de Russen een zogenaamde verzachtende omstandigheid. Bovendien was er een man die flauwviel. Er kwam eerste hulp aan te pas. Daarop lieten ze de anderen snel door.’

Hostel

En gingen jullie toen naar een vluchtelingenkamp op de Krim?

‘Nee, dat wilden we in geen geval. We huurden een kamer in een derderangs hostel in een buitenwijk van Jalta, zo goedkoop mogelijk.’

Daar heeft u werk kunnen vinden?

‘Officieel werk ging sowieso niet. Daarvoor zou ik een registratie moeten hebben. Bovendien is er ook nauwelijks werk. De Krim is heel duur en het enige wat je er kon doen was in de zomer ijs verkopen op het strand, om het hoofd nog een beetje boven water te houden. We waren voortdurend op van de zenuwen. Op een keer maakten we ruzie met elkaar en werden we door de politie staande gehouden. Ze bekeken onze Oekraïense paspoorten en zeiden: “Wat hebben jullie hier bij ons te zoeken?” Ik antwoordde: “En wat hebben jullie bij ons in Melitopol te zoeken? We zijn gevlucht voor die vervloekte oorlog van jullie.’’’

Toen werd u gearresteerd?

‘Ja, ze stopten me in hun bus en namen me mee naar het politiebureau. Ze vroegen me wat ik van Poetin vond en van de speciale militaire operatie.’

Poetin

U kon zich opnieuw inhouden?

‘Nee, ik zei dat Poetin een lul is en die speciale operatie van hem een vuile oorlog en als ze dat niet wilden begrijpen dat ze dan zelf klootzakken zijn. Toen werd ik dezelfde dag nog naar de rechtbank gebracht. Ik werd binnen vijf minuten veroordeeld tot een boete van 30.000 roebel (385 euro) voor het in diskrediet brengen van het Russische leger. En daarbovenop nog eens 20.000 roebel (255 euro) voor het beledigen van de Russische president. Ik moest het bedrag binnen een maand of twee maanden voldoen. De uiterlijke betaaldatum ben ik even kwijt.’

Werd u geslagen op het politiebureau?

‘Er was een agent die probeerde me van achteren een oorveeg te geven. Ik liet hem merken dat ik daar niet van gediend was. Ik ben geen kleine jongen.’

Krasnodar

Waarom vertrokken jullie naar Krasnodar?

‘Er werd veel angst verspreid, zowel door de Russische televisie als door Oekraïense Telegramkanalen. In de zomer was iedereen bang dat de Krimbrug zou worden opgeblazen en we vast zouden zitten als de oorlog zich zou verplaatsen. In juli gingen we naar Krasnodar, waar we godzijdank een flatje kunnen huren zonder registratie. Zolang we de huur vooruit betalen, is het goed.’

Zijn er veel Oekraïense vluchtelingen in Krasnodar?

‘We proberen ons afzijdig te houden. Een keer probeerden we contact te leggen, maar dat was geen goede ervaring. De mensen hier zijn heel agressief tegenover Oekraïners. We proberen zo min mogelijk op te vallen. Maar we willen in geen geval Russische papieren, dan liever een bestaan in de illegaliteit.’

Toekomst

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?

‘We dachten dat we na een maand of twee terug zouden kunnen naar Melitopol, maar inmiddels zijn we bijna een jaar verder. Onze flat wordt waarschijnlijk door iemand anders bewoond. Die 50.000 roebel heb ik nooit betaald. Waar moeten we dat geld ook vandaan halen? Die boete weerhoudt ons ervan hier weg te komen. Stel dat we alles organiseren, ons laatste geld uitgeven en de Russen dan ineens aan de grens met die boete op de proppen komen. Dan is alles voor niets geweest. Zonder middelen kunnen we niet eens meer terug naar Krasnodar. Onze woning hier zijn we dan zeker kwijt.’

