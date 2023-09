Autodiefstal, de schuld van automakers?

Amerikaanse misdaadhoofdsteden doen wat nodig is en binden de strijd aan met Zuid-Koreaanse autoproducenten. Wacht, wat? Sinds 2021 circuleren er video's online die aspirant-autodieven leren hoe ze Kia- en Hyundai-voertuigen kunnen kortsluiten met behulp van een USB-kabel en een schroevendraaier. TikTok en YouTube verwijderen dergelijke video's, maar lopen voortdurend achter de feiten — de uploads — aan. Kosten voor iedereen In steden over heel Amerika nam het aantal autodiefstallen intussen gevoelig toe. Zulke misdrijven brengen kosten met zich mee. Er…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.Lees Doorbraak een maand gratis en vorm uw eigen mening.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Amerikaanse misdaadhoofdsteden doen wat nodig is en binden de strijd aan met Zuid-Koreaanse autoproducenten. Wacht, wat?

Sinds 2021 circuleren er video’s online die aspirant-autodieven leren hoe ze Kia- en Hyundai-voertuigen kunnen kortsluiten met behulp van een USB-kabel en een schroevendraaier. TikTok en YouTube verwijderen dergelijke video’s, maar lopen voortdurend achter de feiten — de uploads — aan.

Kosten voor iedereen

In steden over heel Amerika nam het aantal autodiefstallen intussen gevoelig toe. Zulke misdrijven brengen kosten met zich mee. Er zijn uiteraard de lasten voor de eigenaar van de wagen en de verzekeraar (althans, als de auto verzekerd werd).

Daarnaast zijn er ook substantiële kosten voor de lokale overheden. Gestolen auto’s worden gebruikt voor ‘joy rides’ die resulteren in vernield openbaar domein. Ook moeten politiediensten steeds meer middelen en mankracht toewijzen aan dit soort misdrijven, terwijl Amerika’s steden met meer nopende problemen — bendegeweld, overvallen en moord — kampen.

Chicago naar de rechter

Eerder deze zomer sleepte Chicago de Zuid-Koreaanse autofabrikanten Hyundai en Kia — dat eigendom is van Hyundai maar grotendeels onafhankelijk opereert — voor de rechter omdat ze het naar verluidt ‘te gemakkelijk hadden gemaakt’ om hun wagens te stelen. Zo zouden de producenten hebben nagelaten moderne antidiefstaltechnologie te installeren in hun auto’s. De stad beweert dat dat nalaten de oorzaak is van een sterke stijging van het aantal autodiefstallen én andere misdrijven in Chicago.

Chicago (Illinois) is niet de enige stad die een schadevergoeding van Hyundai en Kia eist. New York (New York), Milwaukee (Wisconsin), Baltimore (Maryland) en Seattle (Washington) hebben ook een eitje te pellen met automakers. In 2023 waren Hyundai’s en Kia’s goed voor de helft van alle autodiefstallen in Chicago. In Milwaukee stijgt het aantal tot net geen zestig procent. In New York, de grootste stad van de republiek, zijn de Zuid-Koreaanse merken goed voor twintig procent van de diefstallen, terwijl ze amper drie procent van de geregistreerde voertuigen vertegenwoordigen.

Moord, verkrachting en overval

De burgemeester van Baltimore noemde de ‘kostenbesparende maatregelen’ van Hyundai en Kia een ‘zware last voor de politiemiddelen’ en een ‘gevaar voor de openbare veiligheid’. De hoofdstad van Maryland werd in 2023 geconfronteerd wordt met een verdubbeling van het aantal autodiefstallen, waarvan eenenveertig procent Hyundai’s en Kia’s.

Baltimore (populatie: ongeveer 600.000) is ook de bronzen medaillehouder ‘moord per capita’: de voorbije tien jaar werden gemiddeld zo’n driehonderd burgers vermoord. Seksueel geweld swingt eveneens de pan uit. Per vijftigduizend vrouwen — want het zijn bijna altijd vrouwen — worden er (ongeveer) vijftig verkracht. Dat percentage verhult het gevaar voor de vrouwen die het vaakst (alleen) buitenkomen, aangezien zeer jonge meisjes en oudere vrouwen relatief zelden verkracht worden. Een jonge vrouw die terugkomt van haar werk of haar kinderen afzet bij haar ex-echtgenoot daarentegen, doet dat best wanneer de zon schijnt.

Iedere bronzen medaille hoopt op het goud. Die ‘eer’ heeft Baltimore als het gaat over gewapende overvallen. Per honderdduizend inwoners vinden er meer dan achthonderd zulke overvallen plaats. Daarmee laat Baltimore andere hotspots als Detroit, New Orleans en Chicago ver achter zich.

Waarover men niet spreekt

Misdaad in Amerika’s steden beperkt zich allesbehalve tot gestolen, betrekkelijk goedkope gezinswagens. De echte problemen zijn diepgaand en structureel. Jongeren — in Baltimore wel zestig procent — groeien op zonder vader. De overheidsscholen in de binnensteden produceren jongvolwassen die amper kunnen lezen, schrijven of rekenen. Bendegeweld is endemisch en kapitaal ontvluchtte de stad. Daklozen en druggebruikers maken de straten vuil en onveilig.

De Democratische burgemeesters die er de leiding hebben, weten van geen hout pijlen maken. Ze zitten gewrongen tussen hun uiterst linkse ‘defund the police’ flank en de grootstedelijke werkelijkheid. Daarnaast experimenteren progressieve aanklagers met de feitelijke afschaffing van de voorhechtenis en het liberaal gebruik van schikkingen, strafuitstel, verzachtende omstandigheden en vervroegde vrijlatingen.

Critici doen de rechtszaken dan ook af als symbolische symptoombestrijding; een zwaktebod van politici die er niet in slagen hun straten onder controle te krijgen. Dat een wagen gemakkelijker gestolen kan worden, betekent nog niet dat de diefstal voor de voeten van de auto(maker) geworpen kan worden. Burgemeesters en procureurs zijn verantwoordelijk voor de leefbaarheid van Urban America. Een verantwoordelijkheid die vasthangt aan het mooie bureau en loon, maar liever afgewimpeld wordt op een dozijn buitenlandse bedrijfsleiders.

Het Amerikaboek van Roan Asselman is nu beschikbaar voor pre-order.