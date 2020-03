Ave corona cordon sanitair

De opgeblazen linkse nonsenskikker, Marc Van Ranst, kijkt steeds dieper in zijn reageerbuisjes, en forenst dezer dagen tussen de VRT en VTM om zijn theatrale persoonlijkheidsstoornis te voeden. Vanop zijn zeilboot op het mediakanaal grossiert hij in rechtscistische haatproza, en poogt hij tevergeefs om zich een wetenschappelijk serieus aan te meten. De hardnekkigheid waarmee de mainstream media de nutty professor opvoert, doet vragen rijzen. Onze meest vooraanstaande virologen hebben nu geen tijd: Peter Piot, viroloog aan de prestigieuze London School of Hygiene & Tropical Medicine, en Paul Stoffel van Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, werken nu hard aan een vaccin voor deze medische bedreiging. Het feit dat Marc Van Ranst zijn dagen vult met twitteren en interviews geven bewijst dat hij een brolviroloog is en verdient hij het niet ons te mediastalken. Maar goed als we een tiener met het syndroom van Asperger verheerlijken op de VN, waarom dan geen popeyende viroloog in onze tv-studio’s.

Groene gefundenes fressen

Ik vind het trouwens curieus dat er nog geen enkele apocolieker of halfbakken wetenschapper is komen angstpleiten dat het coronavirus het gevolg is van de klimaatopwarming. Komaan Greta en Anuna dit gefundenes fressen tot angstpsychose niet onbenut laten. De Groenen zijn nochtans niet vies van het misbruiken van drama’s om emostemmen te sprokkelen. Sterker nog het is hun handelsmerk. Ze misbruikten dode kinderen in de Middellandse Zee om de deuren open te zetten voor een afbreukmigratie. Een migratie die zowel economisch als maatschappelijk onaanvaardbaar is omdat ze vreet aan Vlaanderen en de Vlaming. Een koekoeksmigratie die teveel jongen in één nest dropt waardoor het volledige nest dreigt ten onder te gaan.

Groenen schrikken niet terug om een politieke bazooka in stelling te brengen en beschuldigingen uit te spuwen zonder enig bewijs. Meest recente voorbeelden zijn: de brandstichting in Bilzen en de omvergereden Somalische asielzoeksters in Heusden-Zolder. Maar als onze dochters verkracht worden door anderskleurige tienerbendes dan horen we de groene kruisvaarders niet. Vandaar dat ik verbaasd ben dat de groene gieren deze coronapandemie nog niet electoraal uitzogen.

De bril van Bart De Wever

Gwendoline Rutten, wier principes rekbaarder zijn dan dubbelhartige tuttefrut, vraag om de politiek niet meer door de bril van Bart De Wever te bekijken. Ja, laat ons vooral niet door de glazen kijken van de partij die de meeste Vlaamse stemmen achter haar naam kreeg. Laat het ons door de geleipotten van Gwen’tjes lilliputterspartij bekijken. Mochten machtskoorts, egozweet en zinsverbijstering symptomen van het coronavirus zijn, dan moet Marc Van Ranst onmiddellijk een quarantaine bevelen rond de Melsenstraat. Nou, en als het niet het coronavirus is, dan is het alleszins een aanslag van hersensvretertjes.

De Open Vld is een allegaartje van egoïstische schorpioenen in een krabbemand van pseudopolitici. Het soepzootje van eergierigen is een erfenis van Guy Verhofstadt wiens verruimingsoperatie eigenlijk een uitnodiging was aan opportunistische egomaniakale politici, het genre Bart & Bart. Somers en Tommelein namen met hun liefdesverklaring aan Vivaldi en paars-groen definitief afscheid van hun Vlaams-nationalistische roots. Ze nemen daarmee niet alleen een bocht van 180 graden, ze stampen er hard mee in het kruis van elke rechtsdenkende Vlaming. Mocht Vlinks tot een actieve politieke partij uitgroeien dan zullen ze daar waarschijnlijk groen lachend lijsttrekker worden.

Corona cordon sanitaire

Corona kan wel de oplossing bieden voor de regeringscrisis. Als komende donderdag in de Wetstraat een besmetting vastgesteld wordt, en de parlementen in een quarantaine geplaatst worden, dan kunnen de politieke kopstukken 24 op 24 elkaar in de ogen kijken. Het corona cordon sanitaire kan zo hetzelfde effect hebben als de Center Parcs-isolatie van zoomer Conner Rousseau. Zo kunnen ze de Grand Canyon overbruggen, Vivaldi uitdiepen of met de 77-coalitie (Zweeds met cdH en sp.a) Jean Marie Dedecker tot kingmaker en premier kronen. Dedecker kan letterlijk het nodige gewicht in de schaal gooien dat De Wever en Francken ontberen en kan sinds zijn hergeboorte met zowat iedereen door de deur. Hoewel een vrij brede deur dan, want niet alleen zijn brede torso, maar ook zijn extra-large ego moet kunnen passeren.

Het corona cordon sanitaire zou ook een leuk Big Brother-experiment zijn. Linda de Win als Big Brother die spelletjes oplegt aan geeuwende politici: Monopolie met begrotingstekort, Uno met verblijfsvergunningen, Stratego voor lijstvormers en politicus erger je niet. Verder organiseert Linda ook zakdoekje huilen voor groenen en socialisten, lieg je rijk voor christendemocraten en last but not least een kampioenschap zakkenrollen voor communisten. Bij de Open Vld is er gelukkig Goedele Liekens om de orgieën en de hersenen tussen de benen strak in lijn te houden. Voor Tom Van Grieken wordt het dan weer een uitgelezen kans om zijn parlementairen eindelijk eens te leren lezen en schrijven, want ook Tom weet dat met een strak kostuum van Hugo Boss of een mantelpakje van Chanel de IO niet stijgt.