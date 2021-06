Freilich: ‘Avrox-mondmaskeraankoop: te veel toeval om toeval te zijn’

De overheid gaf miljoenen uit om ons gratis mondmaskers te bezorgen, toen iedereen er al had. Maar van bij het begin bleek er een en ander niet te kloppen aan de bestelling bij Avrox. Dat bleek een postbusfirma, met connecties die alarmbellen moeten doen afgaan. Toch koos de aankoopdienst van het leger voor dat bedrijf. Het lijkt er zelfs op dat alles moest wijken voor dat bedrijf.

Michael Freilich (N-VA) beet zich in de Kamer vast in het dossier. Hij overloopt in deze Doorbraak-tv wat er zoal niet klopt. Er zijn heel veel vragen, maar er zijn ook al enkele antwoorden. Zo is ook het gerecht met een onderzoek begonnen. Maar worden er ook politieke conclusies getrokken? Uiteindelijk is iemand verantwoordelijk voor een geldverspillende deal.