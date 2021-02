Barbara Pas: ‘Wij hechten geen belang aan uitspraak van De Wever’

Vlaams Belang zet hoog in op de verkiezingen van 2024. En dat is te merken, er is nu al, meer dan 3 jaar voor de datum debat over een mogelijk of onmogelijke coalitievorming met Vlaams Belang. Al wordt dat debat zelden met, maar eerder over Vlaams Belang gevoerd. Wij vroegen een reactie aan Barbara Pas, fractieleidster van Vlaams Belang in De Kamer. Moet Vlaams belang zich aanpassen en de scherpe kantjes eraf vijlen? Wat met het politiek personeel?

Verder is er ook de vraag hoe de partij zich zal opstellen bij de vraag om de parlementaire onschendbaarheid van Dries Van Langenhove op te heffen, zoals de Gentse rechtbank vraagt.

En hoe kijkt de partij naar de aanpak van de coronacrisis? Waar ze zich toch eerder als milde oppositie opstelt.