Bart De Wever is strategisch meester

Jean-Marc Nollet, co-voorzitter van Ecolo, pleit voor een hervatting van de onderhandelingen over de belastinghervorming, zodat tenminste een deel ervan kan worden uitgevoerd. Maar Vincent Van Peteghem, minister van Financiën (CD&V), ziet dat niet zitten. Intussen zakt zijn partij steeds verder naar beneden. Misschien biedt een alliantie met strategisch meester Bart De Wever (N-VA) de oplossing…

Terwijl Vincent Van Peteghem trots kan zijn op het succes van zijn staatsobligatie-operatie, die meer dan 20 miljard euro opbracht, kan hij alleen maar toekijken hoe zijn partij, die momenteel 10,7 procent van de stemmen krijgt, naar de verdommenis gaat. Sommigen waarschuwden in 2019 al dat als CD&V haar partner N-VA zou laten vallen, ze politieke zelfmoord zou plegen. Met 8,3 procent zit trouwens ook de partij van premier Alexander De Croo (Open Vld) in het slop.

Rechtse partij

Voor N-VA-leider Bart De Wever lijkt dit het ideale moment om een proefballonnetje op te laten met het oog op de vorming van een grote rechtse partij in Vlaanderen, die Vlaams Belang zou kunnen blokkeren en de vorming van een tweede Vivaldi-regering zou kunnen verhinderen.

We herinneren ons allemaal de implosie van de Volksunie in 2001, die leidde tot een herschikking van het Vlaamse politieke landschap. Afgezien van een paar mogelijke terugtrekkingen, is het moeilijk om te zien dat CD&V en Open Vld het eens zouden worden om zich terug te trekken. Feit blijft dat de verhouding tussen de nieuwe voorzitter van Open Vld Tom Ongena en zijn CD&V-tegenhanger Sammy Mahdi uiterst delicaat, om niet te zeggen ongemakkelijk, is.

Als hij zijn partij wil herstellen, heeft Sammy Mahdi er alle belang bij om het confederalistische project dat Bart De Wever met verve verdedigt te steunen. Vooral omdat het confederalistische idee aan het begin van de jaren ’90 werd gelanceerd door christendemocraat Luc Van den Brande, toen Vlaams minister-president.

Wat Tom Ongena betreft: hij zou zich de lijst met institutionele eisen moeten herinneren die zijn medegelovige Patrick Dewael, toen Vlaams minister-president, op 7 januari 2003 aan het Vlaams Parlement voorlegde. En die erop gericht was om bijna alle bevoegdheden die federaal bleven op te splitsen.

Vlaanderen

Een interessant debat vond plaats op RTL-TVI met Bart De Wever. Nadat hij over zijn boek Woke had gesproken, kon de voorzitter van N-VA zijn confederalistische project toelichten: ‘Ik denk niet dat het confederalisme door de Franstaligen zal worden aangenomen uit enthousiasme. Het zal eerder te maken hebben met de onmogelijkheid om door te gaan met de status quo. Ik denk dat het op een gegeven moment onmogelijk zal zijn om door te gaan met het federale systeem.’

‘Volgend jaar, als de middelpuntvliedende krachten die nu al bestaan in dit land en die sterker worden, aanhouden, zal het op een bepaald moment onmogelijk zijn om de twee bij elkaar op te tellen. Ik denk dat Paul Magnette zich er goed van bewust is dat die dag eraan komt. Ik begrijp heel goed dat hij tot het laatste moment zal vermijden om dat openlijk te zeggen tegen de Franstalige publieke opinie’, zei de Wever.

Hij herinnerde zich de vele ‘zeer open’ discussies die hij had met zijn socialistische collega in 2020. Journalist Christophe Deborsu meldde dat Paul Magnette het zelfs over het einde van België had gehad en Bart De Wever had gevraagd om de Franstalige gemeenschap door te laten gaan met de naam België. Paul Magnette denkt dus hard na over deze ‘WalloBrux’-optie, hoewel die een utopie is.