Bart houdt (niet) van Tom

Bart De Wever gaat samen op reis met een moslim en blijft het Vlaams Belang een racistische partij vinden waar niet mee samen te werken valt. Gaat de N-VA toch bij de duivel te biecht, dan zal het zonder hem zijn. Dat is de teneur van recente interviews met Gazet van Antwerpen en Humo, allemaal achter een dikke betaalmuur maar in zowat alle media geciteerd. Wat Tom Van Grieken de sneer ontlokte: ‘De eden van Bart De Wever zijn minder waard dat het papier waarop ze zijn staan’.

De uitspraak kan niet los gezien worden van weinig bemoedigende recente peilingresultaten: het verdoemde Vlaams Belang staat royaal bovenaan met 26,3%, gevolgd door N-VA met nog geen 20%. Het was ooit anders, maar de tijd dat De Wevers partij in Vlaanderen op een roze wolk zat, lijkt voorbij.

Het is ondertussen een klassieke strategie van de N-VA om haar grootste concurrent te stigmatiseren en stevig binnen een cordon op te sluiten, in de hoop dat de nuchtere Vlaamse middenklasse eieren voor haar geld kiest. Dat heeft lang gewerkt, maar het gebroddel van de Jambon-regering, de eindeloze communautaire diepvries én, jawel, het eeuwige spelletje stratego hebben de Vlaming doen twijfelen.

Sterker nog: het lijkt erop dat de vlucht vooruit van De Wever en zijn devies van de ‘verloren stem’ een tegengesteld effect zullen hebben. De boodschap is eigenlijk dat u bij twijfel vooral voor Vlaams Belang moet stemmen, omdat alleen op die manier de N-VA tot samenwerking kan gedwongen worden. Iets wat een meerderheid van rechts Vlaanderen eigenlijk wil. Terwijl op dit moment vooral de lijnen met de traditionele partijen worden open gehouden, in de hoop dat de N-VA in 2024 toch nog zaken kan doen zonder het VB.

De N-VA-basis is verdeeld, maar bij elke peiling zakt het geloof van de militanten in een cordon-strategie. Zal de voorzitter in het andere geval zijn ontslag geven? We zien wel. Strategie is een schone zaak, maar op de duur zijn alle goocheltrucs uit het boekje gekend. Bart De Wever ging van zijn leven ook nooit met de socialisten regeren, en ambieerde luid het Vlaamse minister-presidentschap, tot hij toch Antwerps burgemeester werd en de winkel aan Jan Jambon overliet.

OK, met een moslim op vakantie gaan is niet verboden, al dacht ik dat Bart een echte familiemens was. Of mag die mee om ’s morgens achter broodjes te gaan? Komaan, geen flauwe tooggrappen, alstublieft. Ja, het VB groepeert nog altijd de bruine onderkant van Vlaanderen, er staat al eens eentje bloemen te leggen op het graf van een SS-er (Carrera Neefs werd daarvoor wel uit de partij gezet), en Filipke zal in de Antwerpse gemeenteraad nog wel alle registers open trekken. De slimme Tom Van Grieken heeft diens perimeter tot zowat deze van een dorpspoliticus weten te beperken.

Het punt is echter dat de doorsnee Vlaming in het Vlaams Belang zoekt wat hij in de N-VA niet meer vindt: radicale standpunten inzake migratie, multicultuur, islamisering, en een onversneden on-Belgische attitude. Take it or leave it. En daar bovenop sociale accenten die ook de kleine Vlaming, de gepensioneerde, zorgbehoevende, over de streep trekken. Het stigma van ‘ondemocratische partij’, opgeplakt door de traditionelen plus groen plus de N-VA, wordt ongeloofwaardiger naarmate het VB de 30% nadert, meer dan het in het verleden ooit heeft gehad.

Daarmee worden ook de klassieke etiketten rond racisme en islamofobie obsoleet, want sinds de onthoofding van Samuel Paty en eigenlijk al veel eerder weten we waar het echte racisme en uitsluitingsdenken zich bevindt. En Assita Kanko, ook een ‘vriendin’ van Bart, is een sympathieke vrouw, maar twee jaar geleden nog een MR-lid met uitgesproken anti-nationalistische standpunten, tot ze in 2018 op miraculeuze wijze het licht zag.

Een weinig benijdenswaardige positie