Bart Laeremans (Vernieuwing) wordt nieuwe burgemeester Grimbergen

Grimbergen krijgt een coalitiewissel. Open Vld wordt aan de deur gezet en vervangen door CD&V. Bart Laeremans (Vernieuwing) wordt de nieuwe burgemeester. Hij was lange tijd lid van Vlaams Belang en zetelde voor die partij ook als volksvertegenwoordiger. In 2015 nam hij echter afscheid van Vlaams Belang om zich in Grimbergen met Vernieuwing volledig aan de lokale politiek te wijden. Dat hij nu burgemeester wordt zal door scherpslijpers beschouwd worden als het doorbreken van het cordon sanitaire. Enkele weken geleden…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Grimbergen krijgt een coalitiewissel. Open Vld wordt aan de deur gezet en vervangen door CD&V. Bart Laeremans (Vernieuwing) wordt de nieuwe burgemeester. Hij was lange tijd lid van Vlaams Belang en zetelde voor die partij ook als volksvertegenwoordiger. In 2015 nam hij echter afscheid van Vlaams Belang om zich in Grimbergen met Vernieuwing volledig aan de lokale politiek te wijden. Dat hij nu burgemeester wordt zal door scherpslijpers beschouwd worden als het doorbreken van het cordon sanitaire.

Enkele weken geleden probeerde Patrick Van Binst, voorzitter van Open Vld Grimbergen, de coalitie te herschikken door N-VA te vervangen door CD&V. Vernieuwing, de partij van tweede schepen Bart Laeremans en de grootste coalitiepartner, weigerde de N-VA te laten vallen. Door het manoeuvre van Open Vld zakte het vertrouwen binnen de coalitie onder het nulpunt. Vernieuwing, CD&V en N-VA legden gisterochtend om 10 uur een motie van wantrouwen neer en vormen een nieuwe bestuurscoalitie. De wissel wordt op de gemeenteraadszitting van 2 juni officieel bekrachtigd. Bart Conform het nieuwe gemeentedecreet, wordt Laeremans, als lijsttrekker van de grootste partij, burgemeester. Huidig burgemeester Chris Selleslagh moet zijn sjerp afstaan.

‘Er waren al een tijd problemen’, verklaart Laeremans aan de redactie. ‘Open Vld wilde uit onvrede met schepen Roose van N-VA een wisselmeerderheid maken met CD&V. In dat verhaal wilde de fractie van Vernieuwing niet in meestappen. Er ontstond een onherstelbare vertrouwensbreuk. Achter de schermen hebben we dan een nieuwe coalitie voorbereid met N-VA en – als vervanging voor Open VLD – CD&V. Die laatste blijkt deze configuratie te verkiezen boven eentje mét Open Vld.’

Liep de samenwerking met Open Vld dan zo stroef?

‘Er waren toch problemen. Burgemeester Selleslagh had een te groot bevoegdhedenpakket dat hij niet kon bolwerken. Sinds hij een tijd geleden door een val met medische problemen kampt, is die situatie zeker niet verbeterd. Vooral op Openbare Werken liep één en ander fout. We hadden al herhaaldelijk het doorschuiven van bepaalde bevoegdheden bepleit, maar dat kwam er niet van.’

‘Na het manoeuvre van Open Vld is alles in een stroomversnelling gekomen. Het vertrouwen bij N-VA en mijn partij was weg. CD&V werd bereid gevonden met ons beiden in zee te gaan. De bevoegdheden kunnen nu beter verdeeld worden. Een aantal problemen moeten dringend worden aangepakt. Dat wordt nu mogelijk.’

‘Het dossier van de Jumbo-supermarkt in het centrum is er zo een. Dat was een stokpaardje van Open Vld, maar bij de bevolking was er heel wat weerstand. Door de coalitiewissel is dit probleem van de baan.’

De nieuwe coalitie is een feit? Daar kan niets meer tussen komen? Sommigen verwijzen nog steeds naar uw verleden bij Vlaams Belang.

‘De motie van wantrouwen is neergelegd. Het document met de nieuwe samenstelling van het bestuur is ondertekend. Alles staat op papier. Daar kan je zo maar niet onderuit. Er moet eerst een degelijk gesloten akkoord hebben voor je daar mee naar buiten komt. Tot nu toe heb ik ook nog geen negatieve reacties gekregen.’

‘Ik heb zeven jaar geleden afscheid genomen van de partijpolitiek. Ik ben drie jaar schepen geweest tot ieders tevredenheid. We hebben duidelijke afspraken gemaakt. Destijds hebben wij als Vernieuwing ook een prijs betaalt om tot de coalitie toe te kunnen treden. Luk Raekelboom, onze achtste verkozene die voor Vlaams Belang werkt, zetelt sinds 1 januari 2019 als onafhankelijke. Dat was pijnlijk.’

‘Ik verwacht wel nog wat reacties van de Groenen. Die hadden graag in het bestuur gestapt en zullen boos zijn om deze gemiste kans. Vanuit die hoek zal er wel commentaar komen op mijn burgemeesterschap. Maar voor de duidelijkheid: ik heb dit niet actief nagestreefd. Het is pas naar boven gekomen tijdens de gesprekken met CD&V. Door het nieuwe decreet valt de burgemeesterssjerp in de schoot van de grootste coalitiepartij. En dat is Vernieuwing.’