BASF moet half miljard euro per jaar besparen door energiecrisis

De Duitse industrie davert op haar grondvesten door de energiecrisis. Fabrieken sluiten productielijnen. Chemiereus BASF, toch één van de kroonjuwelen van de Duitse industrie, kondigde ontslagen en sluitingen aan om een half miljard euro per jaar te besparen de toekomstige twee jaar. In Antwerpen heeft BASF één van de belangrijkste fabriekscomplexen ter wereld.

BASF moet een half miljard euro besparen en dat gaat ook banen kosten. Het plan voor 2023-2024 moet de jaarlijks kosten met een half miljard euro per jaar reduceren. Meer dan de helft van de besparingen zal in Ludwigshafen plaatsvinden, maar de hele groep zal het voelen. De aankondiging vond plaats in de marge van de presentatie van de kwartaalcijfers van het concern.

Volgens de Duitse woordvoerder van BASF zal het naar BASF-traditie ‘sociaal draaglijk’ zijn en in overleg met de werknemersvertegenwoordiging gebeuren. De voorzitter van de ondernemingsraad Sinischa Horvat viel woensdag uit de lucht. De ondernemingsraad is het overleg tussen werkgever en werknemers. De ondernemingsraad wordt de volgende dagen ingelicht van de plannen. Beursanalisten voorspelden meteen een bloedbad voor het al sterk gedaalde aandeel op donderdag. De daling beliep al 35 procent sinds eind februari (het begin van de Russische inval in Oekraïne). Toch deed het BASF-aandeel het nog beter dan dat van andere chemieconcerns.

Virginie-Marie Walthoff van de communicatiedienst van BASF Antwerpen verklaarde dat zij enkel uitspraken kan doen rond de gevolgen voor hun eigen site. De gevolgen voor de andere vestigingen in België zijn haar niet bekend. ‘Meer dan de helft van de besparingen die gisteren werden aangekondigd zijn van toepassing op onze Verbund-site in Ludwigshafen. De besparingen focussen zich voornamelijk op niet-productie gerelateerde kosten waardoor de gevolgen minder groot zijn voor een productiesite zoals BASF Antwerpen. BASF Antwerpen heeft eerder dit jaar kostenbesparende maatregelen ingevoerd, die mee zullen bijdragen aan de beoogde inspanningen. De BASF-groep blijft daarnaast investeren in de Verbund-site in Antwerpen en dit onder andere om de ambitie van eerste klimaat-neutrale site te realiseren.’

Dirk De Swert van vakbond ACV bij BASF Antwerpen zegt nog geen verdere info te hebben gekregen. ‘Zoals wij lezen gaan ze nu onderzoeken waar of hoe ze besparingen gaan doorvoeren’.

Grootste gasverbruiker

Waarom is BASF nu zo belangrijk om het grotere plaatje te begrijpen? BASF is de grootste industriële gasverbruiker van Duitsland en waarschijnlijk zelfs van de ganse Europese Unie. Tijdens het derde kwartaal donderde de winst met 28 procent naar beneden. BASF kwam met de onaangename boodschap tijdens de voorstelling van de kwartaalresultaten voor het derde kwartaal van 2022. De Badische Anilin und Soda Fabrik deed het overigens een tikje beter dan verwacht. Het gemiddelde van de geschatte winst door gereputeerde beursanalisten lag lager dan het uiteindelijke resultaat.

Het netto-inkomen van de BASF Group zal rond de 909 miljoen euro liggen. Dat is aanzienlijk minder dan de 1,105 miljard euro van hetzelfde kwartaal in 2021. Dit bedrag reflecteert echter ook de afschrijving van de participatie in Nord Stream AG. Via Wintershall Dea ging een bedrag van 740 miljoen euro verloren bij de verplichte uitstap uit de Gazprom-dochter na de internationale sancties.

De verkoop steeg met 12 procent in het derde kwartaal van 2022 tot 21,946 miljard euro. Een jaar voordien was dit 19,669 miljard euro. Die stijging is te wijten aan prijsstijgingen. Ook de wisselkoersen, met name die van de dure dollar, droegen positief bij. Dit alles is slechts het zilveren randje rond de donderwolken. De volumes daalden in vergelijking met vorig jaar aanzienlijk. Dus minder verkoop, maar een hogere prijzen die tenietgedaan werden door ook hogere kosten. Omzetstijging door inflatie dus.

De winst voor intresten en belastingen (ebit) is zoals verwacht 1,348 miljard euro in het derde kwartaal. Dat is een enorme terugval tegenover een jaar eerder toen de ebit nog 1,865 miljard euro bedroeg. Analisten bij effectenbanken rekenden op een iets lager bedrag, namelijk 1,313 miljard euro.

Noodmatregelen

De gestegen prijzen voor grondstoffen en energie konden maar gedeeltelijk door hogere prijzen worden gerecupereerd. BASF heeft nochtans langetermijncontracten voor (hernieuwbare) energie en zelfs eigen energieproductie.

Ondanks de neergang en de noodmaatregelen voor 2023 en 2024 handhaaft BASF de winstverwachtingen voor 2022 zoals reeds aangegeven in juli. Ebit voor speciale afschrijvingen of uitzonderlijke minwaarden zullen volgens het bedrijf tussen de 6,8 en de 7,2 miljard euro liggen voor 2022.

In de marge kondigde het bedrijf een joint venture aan met het Zuid-Koreaanse Hannong Chemicals. Het nieuwe BASF Hannong Chemicals Solutions Ltd zal 51% van BASF en 49% van Hannong Chemicals zijn. De joint-venture gaat non-ionic surfactant products (niet-ionische oppervlakteactieve producten) produceren en beide partners zullen die via hun eigen verkoopkanalen op de markt brengen.

Indien BASF productieafdelingen zoals de ammoniak- en kunstmestbedrijven moet stil leggen, fabrieken sluiten en personeel afdanken door de energiecrisis en de inflatie, dan is dit een indicator dat de Duitse en de Europese economie in ademnood raakt. Een miljard euro op twee jaar besparen in 2023-2024 betekent dat de volgende twee jaar een recessie volgens de top van het concern zo goed als zeker is. En dat de inflatie en de energiekosten niet zullen dalen.