Begint Pieter Omtzigt een partij of niet?

Nederland wacht gespannen af wat voormalig CDA-politicus Pieter Omtzigt zal doen. Verlaat hij na de verkiezingen van 22 november de Tweede Kamer of doet hij met zijn eigen partij mee? Tot nu toe gaf hij geen duidelijkheid.

Bewonderaars zien het als tactiek. Door te zwijgen, blijven de media over hem praten, terwijl hij in de luwte aan zijn partij kan werken. Anderen raken teleurgesteld. Is iemand die zolang treuzelt wel besluitvaardig genoeg? Voormalig CDA-politicus Pieter Omtzigt houdt op 6 september de Binnenhoflezing. Misschien weten we dan meer.

Kroeger

Zodra iemand zich kandidaat stelt voor de verkiezingen, wordt hij mikpunt van opiniemakers en concurrerende politici. Als Pieter Omtzigt daarom zwijgt over zijn toekomstplannen, heeft dat niet gewerkt. De een na de ander laat weten dat Omtzigt ‘niet geschikt’ is om een partij of het land te leiden. CDA-watcher P. G. Kroeger schreef afgelopen juli meerdere kritische tweets, maar diezelfde Kroeger zat drie jaar geleden wel nog vol enthousiasme.

Voordat Kroeger commentator werd van politiek in het algemeen en CDA in het bijzonder, was hij in loondienst van die laatste. Medewerker, geen mandataris. Goed ingevoerd, maar hoeveel recht van spreken heeft hij over wie zich kandidaat stelt?

Kritiek

De afgelopen week verweten politici Omtzigt alvast dat hij het niet kan. Zijn kwaliteiten als kamerlid worden niet ontkend. Kritiek richt zich op zijn gebrek aan bestuurlijke ervaring. Henk Kamp, erelid en oud-kamerlid, wees erop dat hij al overspannen raakte als kamerlid. Ook Alexander Pechtold, ex-partijleider van het links-liberale D66, twijfelt aan de bereidheid van Omtzigt zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Opvallend: de aanval wordt geopend door oud-politici. Mensen die niet na de verkiezingen met hem samen hoeven te werken. De nieuwe lijsttrekker van VVD nam afstand van de woorden van Kamp.

Geen ervaring

Kan Omtzigt besturen? Wel, hij heeft het nog nooit gedaan. Zelfs binnen zijn CDA-fractie zat hij nooit in het fractiebestuur. Omtzigt raakte voorjaar 2021 overspannen, toen een kritische nota van hem werd gelekt. De tegenwerking vanuit zijn eigen partij was hem te veel. Daarvoor maakte hij al heel wat langere werkweken dan andere kamerleden. Het is een wonder dat hij niet eerder opgebrand raakte. Een partij leiden is meer werk dan kamerlid zijn, een partij oprichten nog meer.

De vraag waarom hij zich die extra werk op de hals haalt is gerechtvaardigd. Had hij zich niet beter aangesloten bij een andere partij? Eventueel met garanties dat hij zijn eigen gang mag gaan als kamerlid, vergelijkbaar met wat N-VA Jean-Marie Dedecker bood in 2019? Aansluiten bij BBB of JA21 heeft hij uitgesloten.

Netwerk

Mocht Pieter Omtzigt een partij beginnen, met wie dan? De afgelopen zomer kondigden veel politici aan niet verder te willen. Omtzigt haalde de toeslagenaffaire boven in samenwerking met Renske Leijten van de extreemlinkse Socialistische Partij (SP). Leijten kondigde vlak voor de kabinetsval aan het parlement direct te verlaten. Bij CDA zei oud-kamerlid Mona Keijzer haar lidmaatschap op, uit onvrede over de partijkoers. Bij JA21 willen Derk Jan Eppink en Nicki Pouw-Verweij niet opnieuw kamerlid worden. Op sociale media dromen sommigen van aansluiting van deze politici bij Pieter Omtzigt.

Volgens Elsevier is die gedachte niet geheel ongegrond. Volgens een artikel over het netwerk van Omtzigt sprak Leijten op een zomerschool, georganiseerd door de Stichting Sociale Christendemocratie. Dit najaar spreken zij en Pouw-Verweij spreken op hun ‘herfstschool’.

De stichting is opgericht om na te denken over de toekomst van de christendemocratie. Omtzigt is al betrokken sinds de oprichting in 2020, toen hij nog CDA-Kamerlid was. Lidmaatschap van CDA is geen vereiste om deel te nemen. Alsof sommigen al langer rekening hielden met de mogelijkheid dat de christendemocratie CDA moest zien te overleven. Uit de vereniging kwam vorig jaar ‘De Nieuwe Denktank’ voort. Ook die bestaat voor het grootste deel uit christendemocraten, aangevuld met de kritische sociaaldemocraat René Cuperus en NRC-columniste Rosanne Hertzberger.

Bedrijfsfout

Mocht Omtzigt een partij beginnen, dan heeft hij alvast mensen die meedenken over beleid. Volgens Elsevier ‘een netwerk van ondernemende burgers – veelal met een CDA-achtergrond en katholiek, net als Omtzigt – die zonder al te veel tamtam clubs uit de grond stampten’. CDA werd de afgelopen vijf jaar grootstedelijker, protestantser en linkser. De CDA-lijsttrekker moest kandidaat-premier zijn. Uitgesproken volksvertegenwoordiger Omtzigt voldeed niet.

Het moet gezegd worden dat de landelijke politiek onder premier Rutte in zijn geheel eenzijdiger om bestuur ging draaien. Het is niet enkel Omtzigt die terug wil naar een grotere rol voor het parlement. Op dit punt kan zijn partij voorzien in een bredere behoefte. Tenminste, als Omtzigt bereid is die op te richten.