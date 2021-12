Beke geeft toe dat effect coronapas beperkt is, maar houdt er toch aan vast

‘Het CST maakt onderdeel uit van een pakket van maatregelen,’ zo zegt Carmen De Rudder, woordvoerder van Wouter Beke, aan Doorbraak. ‘We nemen het op dit moment nog mee als maatregel, al is het CST alleen niet zaligmakend. Als de besmettingen dalen, dan zullen we het evalueren, en dan kan het overlegcomité eventueel beslissen om het af te schaffen,’ zegt De Rudder. Op de vraag wanneer dat zal gebeuren, verkrijgen we pas na opnieuw aandringen een antwoord. Wanneer wij vragen…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

‘Het CST maakt onderdeel uit van een pakket van maatregelen,’ zo zegt Carmen De Rudder, woordvoerder van Wouter Beke, aan Doorbraak. ‘We nemen het op dit moment nog mee als maatregel, al is het CST alleen niet zaligmakend. Als de besmettingen dalen, dan zullen we het evalueren, en dan kan het overlegcomité eventueel beslissen om het af te schaffen,’ zegt De Rudder.

Op de vraag wanneer dat zal gebeuren, verkrijgen we pas na opnieuw aandringen een antwoord. Wanneer wij vragen of die evaluatie voor 31 januari 2022 – de voorlopige termijn die op het CST is geplakt bij de invoering ervan – plaats zal vinden, dan antwoordt De Rudder bevestigend.

Logica

Eerder deze week vond tijdens de plenaire zitting in het Vlaams Parlement een debat plaats over het nut van het Covid Safe Ticket – CST genoemd. Met die pas kunnen tegen Covid gevaccineerden, getesten of genezenen van enkele ‘diensten’ gebruik maken, zoals een glas gaan drinken, naar een evenement gaan, of reizen. De logica van het CST impliceert dat je op zo’n manier een veiligere samenleving creëert. Tegenwoordig twijfelen echter meer en meer experts over het nut van de pas, zoals de Franstalige viroloog Emmanuel André, GEMS-lid Steven Van Gucht, en de Leuvense viroloog Zeger Debyser, al in augustus bij Doorbraak. Immers: vaccinatie is verre van waterdicht om Covidbesmettingen te voorkomen.

Het is waarschijnlijk dat het hoge aantal besmettingen met Covid van de voorbije weken zelfs door het CST geïnduceerd is. Bovendien is gebruik maken van ‘diensten’ in de samenleving met een Covid-gezondheidspas een vreemd systeem, dat zelfs in een goed gevaccineerd Vlaanderen niet-gevaccineerden discrimineert, en gevaccineerden het leven zuur maakt. Vlaams parlementslid Immanuel De Reuse (VB) wilde van welzijnsminister Beke dan ook weten of, nu het wetenschappelijke inzicht over het onnut van het CST toeneemt, een evaluatie en een afschaffing aan de orde is.

Wouter Beke: ‘We hebben het CST nooit beschouwd als een ticket voor het rijk van de vrijheid. We hebben altijd gezegd – en dat debat hebben we hier ontiegelijk veel keren gehad – dat de corona-aanpak een en-en-en verhaal is. Dat gaat over vaccineren, als eerste belangrijke stap, maar dat gaat ook over een aantal belangrijke flankerende maatregelen, van mondmaskers tot CST. We hebben gezien dat het CST in Frankrijk en in andere regio’s een belangrijke impuls heeft gegeven aan het vaccineren. In tegenstelling daartoe is dat effect in Vlaanderen veeleer beperkt, gezien de hoge vaccinatiegraad.’

Effect

‘Is er dan geen effect, zo vraagt Beke zich af? ‘Jawel, er is wel een effect,’ klinkt het bij de minister in het parlement. ‘Als je kijkt naar de cijfers over het aantal mensen dat elke week een eerste dosis krijgt, dan zie je een verdubbeling van het aantal: van 5.000 per week in oktober naar 10.000 en zelfs meer dan 11.000 in de voorbije twee weken. Dat heeft een effect, maar dat is niet onbeperkt. Dat heeft de Vlaamse Regering ook altijd gezegd, en zelfs meer. U (tot De Reuse, red.) weet dat er anderen waren die vragende partij waren en heel veel heil in het CST hebben gezien.’

‘Onze burgemeesters waren daar ook vragende partij voor. We hebben altijd gezegd dat het een deelelement van het geheel kan zijn. Maar pas wel op dat het niet de illusie geeft dat je met een CST volledig vrij bent. We zien dat je nog altijd besmet kunt geraken, ook al ben je gevaccineerd en heb je een CST. Vlaanderen heeft daar altijd op een heel genuanceerde manier over gesproken.’

Bereid om het af te schaffen?

Een volledig antwoord op de vraag van De Reuse is dat natuurlijk niet. Daarom probeerde De Reuse het opnieuw. ‘Ik blijf ervan overtuigd dat deze regering veel te lang blind is geweest voor het feit dat het CST ook als flankerende maatregel geen doel heeft bereikt. Er werd blind naar gekeken omdat de regering hoopte dat het toch effectief zou zijn. De maatregel werd aangehouden. Er waren wetenschappers en ook artsen die al een tijdje met die vaststelling, die nu ook door de virologen wordt gedeeld, kwamen, maar die werden uit het debat gehouden. Mijn vraag is of het niet nuttig zou zijn om de expertengroep die alle regeringen in dit land begeleidt, uit te breiden met een nieuwe groep van experten en virologen die wel naar de lange termijn kijken? Anderzijds rijst de vraag wat er zal gebeuren met het CST. Bent u bereid om het af te schaffen, aangezien het niet effectief is als instrument?’

Een-tweetje

Daarop werd in het parlementaire debat duidelijk dat de regeringspartijen CD&V en Open VLD nog altijd voor het CST te vinden zijn, de N-VA en Groen tegen zijn maar ook durven schipperen in een soort ‘enerzijds, anderzijds’, en oppositiepartij Vooruit de grootste voorstander blijft en van het CST een geloofskwestie maakt. Naast het Vlaams Belang is alleen de PVDA echt inhoudelijk tegen het CST.

Wat volgde was dan ook een revelerend een-tweetje tussen oppositielid Freya Van den Bossche, en Wouter Beke. Van den Bossche: ‘Is alles perfect veilig met een CST? Neen, natuurlijk niet. Is het veiliger of minder onveilig? Ja, zeker wel. Er is vorige week nog een Nederlandse studie gepubliceerd die dat wel aantoont. Er is minder circulatie van virus wanneer je mensen enkel binnenlaat die gevaccineerd zijn. Dat is zo.’

‘Het is natuurlijk een van de vele maatregelen, zo gaat Vanden Bossche verder, ‘maar het is enkel een maatregel waarin wij moeten geloven als we het eens zijn met elkaar dat wij willen toelaten dat mensen elkaar blijven ontmoeten, dat we de samenleving niet op slot willen doen. Ik denk dat het de betrachting is van de meesten onder ons om toe te laten dat er sociaal contact is, dat het leven kan blijven doorgaan in een pandemie die mogelijk jaren duurt, en dat op een zo veilig mogelijke manier. Helemaal coronaproof is niets, maar de combinatie van het CST, mondmaskers, afstand houden, ventileren en prikken, zorgt ervoor dat we elkaar kunnen blijven ontmoeten in een echte samenleving die naam waardig.’

Onverstandig

Waarop Wouter Beke: ‘ik had het bijna niet beter kunnen zeggen dan u (Van den Bossche dus, red.) net hebt gedaan. Ik denk dat we daar in het Vlaams Parlement onder de meeste partijen altijd op een zeer genuanceerde manier naar hebben gekeken, met vaccineren als het allerbelangrijkste maar niet als alleenzaligmakend.’

‘Laat ons toch een aantal zaken goed voor ogen houden. Vandaag, in vergelijking met precies een jaar geleden, zitten we met zeven keer zo veel besmettingen, maal zeven. Zeven keer zo veel besmettingen.Dat legt een enorme druk op onze ziekenhuizen: anderhalve keer zoveel mensen in onze ziekenhuizen dan een jaar geleden. Het vaccin doet zijn werk, want zonder het vaccin zouden we vandaag in een totaal andere wereld leven. Er is de deltavariant, die een stuk besmettelijker is en die ons een stuk meer beneemt. We hebben een nieuwe variant in ons land binnengebracht waarvan we niet weten wat er precies op ons afkomt. Vandaag instrumenten in de vuilbak gooien in de strijd tegen dit virus lijkt me bijzonder onverstandig.’

Wolven en schapen

‘Voor mij gaat vrijheid samen met verantwoordelijkheid. Als we vrijheid willen hebben in onze samenleving, dan moeten we ook onze verantwoordelijkheid kunnen en willen en durven opnemen. In Limburg zeggen we: “Wat ben je als schaap met je vrijheid als er wolven rondlopen?” Dan heb je niet veel vrijheid. De negatieve vrijheid bestaat niet. De positieve vrijheid is een vrijheid die samengaat met verantwoordelijkheid. Daar kan dit instrument ook een stukje een rol in spelen. Ik zou op dit ogenblik het kind niet met het badwater weggooien,’ aldus nog Wouter Beke.

Uit weinig in dit debat blijkt dus dat het de Vlaamse regering binnenkort menens is het CST te evalueren, laat staan de afschaffing ervan te bepleiten. Daarom contacteerden we het kabinet van Wouter Beke om meer duidelijkheid te bekomen, en begonnen we het artikel met wat niet in het parlement werd gezegd, maar aan ons wel werd bevestigd door de woordvoerder. De evaluatie voor 31 januari 2022 is in het oog te houden.