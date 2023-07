De onzin van preventief medisch onderzoek op het werk

Medische ingrepen met weinig nut komen ook in België voor. Neem nu de preventieve onderzoeken op de werkvloer: die kosten vooral veel en leveren weinig op. Werknemers uit ondernemingen worden in bepaalde periodes opgeroepen door de arbeidsgeneesheer voor een preventief medisch onderzoek. In de praktijk gaat het om ruwweg de helft van onze arbeidende bevolking. Die reglementaire verplichtingen kosten het Belgische bedrijfsleven veel geld en verhogen dus de loonkloof met buitenlandse ondernemingen. Buurlanden Want ja, in de buurlanden bestaat een…

Medische ingrepen met weinig nut komen ook in België voor. Neem nu de preventieve onderzoeken op de werkvloer: die kosten vooral veel en leveren weinig op.

Werknemers uit ondernemingen worden in bepaalde periodes opgeroepen door de arbeidsgeneesheer voor een preventief medisch onderzoek. In de praktijk gaat het om ruwweg de helft van onze arbeidende bevolking. Die reglementaire verplichtingen kosten het Belgische bedrijfsleven veel geld en verhogen dus de loonkloof met buitenlandse ondernemingen.

Buurlanden

Want ja, in de buurlanden bestaat een dergelijke verplichting niet. Of beter gezegd: niet meer. Want Frankrijk, waarin deze praktijken voor het eerst reglementair werden opgelegd, is gestopt met jaarlijkse preventieve medische onderzoeken. Waarschijnlijk omdat het kostenplaatje de pan uitvloog, maar vooral omdat het nut erg betwijfelbaar is.

Maar ook in ons land liggen de praktijken die inherent deel uitmaken van ons concept van arbeidsgeneeskunde, onder vuur. In dit verband stelt een recente doctoraatsthesis, opgesteld aan de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven, duidelijk: ‘Meer en meer is dit (bedoeld wordt: het feit dat het uitvoeren van periodieke medische onderzoeken op werknemers het leeuwenaandeel van de tijd van de arbeidsartsen opslorpt) moeilijk te verzoenen met een tekort en daling van het arbeidsgeneeskundige personeel, en het gebrek aan bewijs voor de effectiviteit van zijn benadering.’ Ja, dat laatste is belangrijk, maar lijkt niet te gelden voor de medische wereld.

Frankrijk

In 1946 ontstond dus in Frankrijk de reglementair opgelegde arbeidsgeneeskunde, zoals we die ook in België kennen, met zijn overheersende nadruk op massale aantallen medische onderzoeken en dito biomonitoring, en zijn forfaitaire financiering (een vast percentage op de brutoloonmassa wordt ten voordele van de services de santé au travail geheven).

Het achterliggende Franse principe hierbij was: preventie op het werk is een hoofdzakelijk medische aangelegenheid, problemen rond het welzijn op het werk worden gedefinieerd en vastgelegd tijdens het gezondheidstoezicht, de arbeidsgeneesheer is degene die de welzijnsproblemen op de werkvloer expliciteert en van wie de oplossingen uitgaan. Een volledig fout startprincipe, want het welzijn op het werk verlangt een interdisciplinaire aanpak.

Geneesheren

Maar Frankrijk heeft zich intussen bezonnen: door het ook in dat land slinkende aanbod aan arbeidsgeneesheren werd de frequentie van het periodiek gezondheidstoezicht op de werknemers daar sterk gereduceerd. Bovendien heeft enige tijd geleden de Franse Minister van Werk bij het Hof van Cassatie een evaluatieverslag besteld over het functioneren van de arbeidsgeneeskunde.

De auteur ervan, die jurist is, drukt hierin zijn reserve over de toegevoegde waarde van het routinematige arbeidsgeneeskundig onderzoek uit en vraagt zich af ‘si cet acte a une quelconque utilité pour prévenir les altérations de la santé des salariés du fait de leur activité’. Hij verwijst onder meer naar de tienduizenden doden die het land gekend heeft als uitvloeisel van het gebruik van asbest, maar die ‘tous aptes au travail’ (geschikt om te werken) werden bevonden door de arbeidsgeneesheer.

Een van zijn bevindingen luidt: ‘En nu het in Parijs regent, begint het ook in Brussel te druppelen.’ Voor de eerste keer op papier, liet een vooraanstaand Belgisch arbeidsgeneesheer zich onlangs kritisch uit over onze huidige invulling van het beroep van de arbeidsgeneesheer: ‘De periodieke en systematische gezondheidsbeoordelingen met als doel het afleveren van een gezondheidsbeoordelingsfiche (waarbij er in 99 procent van de gevallen geen enkele opmerking is) verhinderen de uitwerking van een aangepast en flexibel gezondheidstoezicht.’

Een vernieuwd financieringsstelsel moet ervoor zorgen dat activiteiten met weinig preventieve toegevoegde waarde worden afgeremd, ten voordele van een structurele aanpak van de welzijnsproblematiek op de ondernemingsvloer.

Portefeuille

De roep van de portefeuille weegt minder zwaar dan de medische deontologie. Tja, voor ons Belgisch concept van arbeidsgeneeskunde kan je alleen maar de term ‘oplichterij’ bezigen. En we hebben er nog een mooi Vlaams synoniem voor: ‘zwendel’. Het gaat er inderdaad om, onder het mom van leugenachtige argumenten, de eigen positie en de bijbehorende inkomsten veilig te stellen. Hoe lang nog?