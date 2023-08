België behaalt goud voor lage inflatiecijfers

De inflatie in België is sinds juli lager dan in de rest van de eurozone. 1,6 procent bedraagt ze volgens statistiekbureau van de Europese Unie Eurostat, al betekent dat niet dat de Europese Centrale Bank de rente nu niet meer zal verhogen.

Het statistiekbureau voor de EU, Eurostat, bracht een rapport rond de inflatiecijfers voor juli naar buiten. België blijkt het wonderbaarlijk goed te doen en scoorde vorige maand 1,6 procent. Dat is een stuk minder dan de 5,3 procent van de volledige eurozone. Maar ook Belgisch statistiekbureau Statbel publiceerde cijfers waarin ons land in juli 4,1 procent behaalt.

Het grote verschil tussen beide getallen is te wijten aan de verschillende definities van inflatie, die worden gebruikt om de cijfers te berekenen. Eurostat verwacht alvast dat het Belgische inflatiepeil in de herfst onder nul zal zakken.

Oorzaak

Dat het inflatiepeil in België zo laag is, is vooral te wijten aan de snelle daling van energieprijzen. Dat werd mogelijk doordat veel burgers overschakelden naar variabele energiecontracten, waardoor de leverancier de prijs kan verhogen en verlagen met de tijd. Die contracten drukten op hun beurt de groothandelsprijzen van elektriciteit en gas. Ook zijn er talloze energieproducten waarop lage accijnzen (een soort indirecte belastingen, red.) worden geheven, en dus betaalt de consument opnieuw minder. In andere Europese landen gaat dat allemaal wat trager, waardoor zij nog met een hogere inflatie kampen.

Trouwens, om het inflatiepeil te berekenen, gebruiken statistici een soort mandje. Daarin zitten allerlei goederen die zowat elke burger nodig heeft. Toch kunnen die mandjes verschillen. Zo wordt in België voor energie meer plaats (14, 7 procent) vrijgehouden in dat mandje dan in de meeste andere landen van de eurozone (10,2 procent). Dalen onze energieprijzen dus, dan zakt ook de inflatie sneller.

Te vroeg gejuicht?

Het inflatiepeil mag in België wel gezakt zijn, de kerninflatie (de inflatie zonder de voeding en energie, die veel prijsveranderingen ondergaan, red.) is dat niet. Die ligt nog steeds hoger dan het gemiddelde binnen de eurozone, wat vooral te wijten is aan de loonindexeringen (wanneer prijzen van goederen over een limiet gaan, stijgen de lonen automatisch mee, red.) in ons land. Loonindexeringen gaat samen met hogere loonkosten voor ondernemingen, maar die rekenen zij gewoon door in de prijzen van hun producten.

Bovendien scoren niet enkel de Belgen goed. De kerninflatie in België bleef in juli hangen op 5,5 procent, maar de ‘gewone’ inflatie daalde naar 5,3 procent. Dat is 0,2 procent minder dan in juni. Opnieuw zouden de prijsstijgingen van voeding en de sterke daling van energieprijzen de hoofdrol spelen.

Rente

Door voorbije maanden verhoogde de Europese Centrale Bank (ECB) haar rente keer na keer om de hoge inflatie te drukken. Lenen werd duurder, en de aandelenmarkten kregen rake klappen. De economie moest en zou bedaren. Nu de storm wat is gaan liggen, kan de ECB overwegen om rentepauzes in te lassen. Zelf zei ze er vorige week nog over dat dat afhankelijk zal zijn van de onderliggende inflatie. Stijgt die weer, dan gaat de rente mee omhoog.

Naast inflatie zou de rente ook kunnen stijgen als de economische groei meer stijgt dan verwacht. In het tweede kwartaal van 2023 steeg die met 0,3 procent, wat 0,1 procent meer is dan verwacht maar voorlopig niet voldoende om een volgende rentestijging uit te vaardigen. Wel moeten er nog verschillende economische cijfers bekend worden gemaakt, en wordt de kans op renteverhoging in september vandaag op ongeveer 35 procent geschat. Maar treuren zit er vandaag niet in, want België haalt voor een zeldzame keer een eerste (goede) plaats binnen de eurozone.