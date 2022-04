België en de Russische oligarchen

Na de val van de Berlijnse Muur, het einde van de Koude Oorlog en de implosie van de Sovjetunie, kwam er een periode van chaos in Rusland. Uit die chaos ontstond een autocratische kleptocratie met één sterke man aan het hoofd, Vladimir Poetin. Het enige recht dat bestond was het recht van de sterkste. Een corrupte, gewetenloze elite werd stinkend rijk op kap van het gewone volk. Miljardairs rezen als paddenstoelen uit de grond. Eén voorwaarde: absolute getrouwheid en gedienstigheid aan de Grote Leider, Vladimir Poetin. Zo niet: vergiftiging of Siberië.

België heeft een stevig trackrecord als het gaat om relaties met deze maffiakrans van Russische oligarchen. ‘s Lands hoogste regionen gaan hierbij niet vrijuit.

Een Goede Vrijdagoverzichtje van Poetin’s Sanhedrin van hogepriesters en consiglieri in ons land:

Kerimov

Toen de Russische miljardair Suleiman Kerimov in 2006 zijn Ferrari in Nice in de prak reed, charterde minister van Landsverdediging André Flahaut (PS) stante pede een Embraer van de Belgische luchtmacht om hem te laten overvliegen naar het militair hospitaal in Neder-over-Heembeek voor de behandeling van zijn brandwonden. Kerimov is een absolute vertrouweling van president Poetin. Hij staat al jaar en dag op de Westerse anti-Poetin sanctielijst. Eergisteren maakte The Times bekend dat hij die omzeilt via postbusfirma’s en dit voor minstens 525 miljoen pond.

Chodiev-Masjekvitsj-Ibragimov

De Trio-affaire of Kazachgate is een internationaal politiek en economisch corruptieschandaal dat eind 2012 in de openbaarheid kwam. Naar verluidt zou het Franse Élysée als voorwaarde voor een reeks Kazachse bestellingen bij Franse bedrijven druk hebben uitgeoefend op Belgische politici om, ten gunste van drie zakenmannen uit de voormalige Sovjetunie, een nieuwe afkoopwet (dat het strafproces zou doen vervallen) versneld door het parlement te jagen. Met name de MR en MR-senator Armand De Decker werden genoemd.

De spilfiguren in dit wereldwijd vertakte corruptieschandaal zijn Patoch Sjodijev, Alijan Ibragimov (vorig jaar overleden in België) en Alexander Masjkevitsj, drie uit Centraal-Azië afkomstige zakenpartners die zich begin jaren ’90 in België hadden gevestigd om vennootschappen naar Belgische recht op te richten. Ze zitten recent vol in het vizier om op de internationale anti-corruptiesanctielijst terecht te komen. Armand De Decker is intussen overleden.

Lisin

Over Vladimir Lisin schreef ik al vroeger. Hij is een van de rijkste Russische oligarchen met een vermogen van 26 miljard dollar. Wie dat vermogen analyseert komt via minstens twee wegen uit in België. Vooreerst is Lisin de eigenaar van de Russische staalgroep NLMK. En die is op haar beurt weer de belangrijkste aandeelhouder van de Waalse staalbedrijven in Manage, La Louvière en Clabecq. Dat is dus een belangrijke factor in Wallonië. Maar volgens de Italiaanse kwaliteitskrant Corriere de la Sera is er meer.

De sleutelholding van de 65-jarige Vladimir Lisin luistert naar de naam Fletcher en is gedomicilieerd in Cyprus. Er zijn zeven bestuurders bij Fletcher waarvan zes Cyprioten en één Belg, Lorenz van Habsburg, de echtgenoot van prinses Astrid en schoonbroer van koning Filip. De Italiaanse krant vermoedt dat Lisin een deel van zijn vermogen laat beheren door de discrete Zwitserse vermogensbankier E. Gutzwiller et Cie waar prins Lorenz managing partner is. Maar de krant vraagt zich ook af of dat mogelijk kan verklaren waarom Vladimir Lisin niet op de lijst staat van de te sanctioneren oligarchen. Zijn banden met Poetin zijn al jaren innig en in 2018 stond hij wel op de Poetin-sanctielijst, maar nu plots niet meer? Zo vreemd.

Ivanov

Sergei Ivanov is directielid van Gazprombank en CEO van Alrosa, het diamantmijnbedrijf dat ook zaken doet in Antwerpen en waarnaar de Oekraïense President Zelensky verwees in zijn toespraak voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers twee weken geleden. Hij staat op de sanctielijst, net als zijn zoon Sergei junior, die nog kabinetschef van Poetin geweest is.

Alekperov

Vagit Alekperov staat ook op de sanctielijst. Hij is de hoofdaandeelhouder en voorzitter van de Russische olie- en gasonderneming LUKoil, in België bekend van de vele tankstations. Hij weegt 23 miljard dollar, is een goede vriend van Poetin en houd u vast, hij is sinds 2011 Commandeur in de prestigieuze Belgische Kroonorde. Hij staat uiteraard ook op elke mogelijke internationale sanctielijst.