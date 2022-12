België: kroniek van een aangekondigde dood

Zal Vivaldi het volhouden tot 2024? Niets is minder zeker, zoveel standpunten lopen uiteen binnen deze zevenkoppige hybride coalitie. De onthulling door het weekblad 'Knack' van een uitwisseling van WhatsApp-berichten heeft twijfels opgeroepen over de versie die de premier aan het parlement gaf om het ontslag van zijn staatssecretaris van Begroting, Eva De Bleeker, te rechtvaardigen. En de vraag rijst: hoeveel geloofwaardigheid heeft Alexander De Croo nog? We weten dat binnen Vivaldi de ministers Annelies Verlinden (CD&V) en David Clarinval…

Zal Vivaldi het volhouden tot 2024? Niets is minder zeker, zoveel standpunten lopen uiteen binnen deze zevenkoppige hybride coalitie. De onthulling door het weekblad ‘Knack’ van een uitwisseling van WhatsApp-berichten heeft twijfels opgeroepen over de versie die de premier aan het parlement gaf om het ontslag van zijn staatssecretaris van Begroting, Eva De Bleeker, te rechtvaardigen. En de vraag rijst: hoeveel geloofwaardigheid heeft Alexander De Croo nog?

We weten dat binnen Vivaldi de ministers Annelies Verlinden (CD&V) en David Clarinval (MR) verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding van een 7de staatshervorming in 2024. Maar op dit moment is er een totale kloof tussen het Noorden en het Zuiden en dat zou kunnen leiden tot de situatie die François Perin op 28 april 1981 beschreef in een artikel bij La Meuse.

Perin: ‘Al jaren voel ik aan wat er gaat gebeuren: de Walen en de Brusselaars gaan domweg als Belg alleen staan. Na verkiezingen die de malaise ten gevolge van een onoplosbare financiële en economische crisis alleen maar zullen hebben verergerd, zal het onfortuinlijke staatshoofd een onvindbare regering gaan zoeken: België kan verdwijnen door ‘implosie’. Wat zou de Vlamingen beletten om eenzijdig hun onafhankelijkheid uit te roepen en hun natie te laten gelden? (…) De Walen zouden zich ongewild onafhankelijk kunnen voelen, gedwongen tot een discipline waarvan ze geen idee hebben, en zelf de schuldenaar worden van hun beroemde verworven rechten.’

Geen vergezocht scenario

Dat is geen vergezocht scenario, gezien de recente verklaringen van de voorzitters van de N-VA en de PS. Volgens Bart De Wever ‘zinkt het schip en wij zitten erin. We kunnen deze Titanic niet repareren op federaal niveau.’ En hij herinnert aan de noodzaak van een confederaal stelsel, ‘want Vlaanderen mag niet opdraaien voor de verspilling van Wallonië en Brussel’.

Paul Magnette, daarentegen, is niet bereid daarover te discussiëren: ‘Voor ons heeft het confederalisme geen zin. Wij willen de sociale zekerheid en de solidariteit tussen alle Belgen versterken. En als de N-VA in 2024 op lokaal of regionaal niveau met het Vlaams Belang in zee gaat, dan praat ik niet meer met hen.’

We stevenen dus rechtstreeks af op een absolute impasse in 2024, met de zeer reële mogelijkheid dat het scenario van François Perin werkelijkheid wordt. Des te meer omdat N-VA en Vlaams Belang volgens de peilingen samen een absolute meerderheid in het Vlaams Parlement zouden kunnen hebben. Hoewel ze grondig van mening verschillen, zijn zij het eens over een essentieel strategisch punt: de uiteindelijke opheffing van het Koninkrijk België en de totstandkoming van een Vlaamse Republiek. Dit is het doel dat de alliantie waarover Paul Magnette het heeft, mogelijk zou maken.

Integratiestatuut

De toekomst van Wallonië kan alleen duurzaam gegarandeerd blijven dankzij een speciaal integratiestatuut met Frankrijk. François Perin gaf op dit punt nog blijk van luciditeit en realisme: ‘De enige nationaliteit waartoe de Walen zich gemakkelijk zouden kunnen assimileren, is de Franse. Maar we zouden eerst onze stallen moeten opruimen, want Frankrijk vraagt er niet om en het heeft geen zin om gekke mensen aan te nemen.’

Bij die laatste woorden denken wij helaas aan de nieuwe ‘affaire’ die Wallonië overspoelt, die van de griffier van het Waalse parlement.