België: Merk in ontbinding

Tot in den treure slaat men ons om de oren met het argument dat Vlaanderen internationaal niets voorstelt en dat we ons maar beter internationaal marketen onder de Belgische paraplu, het zelfverklaarde sterk merk ‘Belgian Chocolates’.

Enig wetenschappelijk bewijs voor deze Union fait La Force krijgen we uiteraard nooit te zien. In de realiteit is het daarentegen wel een feit dat Vlaanderen tekent voor 85% van de Belgische export en dit gefaciliteerd door Flanders Investment & Trade, veeleer dan door de federale diensten, waarvan de rol zich vroeger beperkte tot reisbureau van prins Filip (vandaag prinses Astrid).

Eredoctor van Wuhan !

Wanneer ik de jaarlijkse handelsmissie naar China onderga kan ik me niet van de indruk ontdoen dat het een propagandabedeltocht annex voorafname op de eindejaarsfeesten betreft. Ze leverde koning Filip alvast een eredoctoraat op van de Chinese universiteit in … Wuhan. Ik mag hopen niet op voorspraak van de faculteit virologie aldaar.

Al die ijverige onderdanigheid heeft ons alvast niet het minste ontzag opgeleverd voor onze federale aankoopdiensten. Toen minister van mondmaskers De Backer het laken naar zich toetrok, liet hij zich ondanks z’n wetenschappelijke opleiding als een klein kind in de zak zetten. Hij verkwanselde miljoenen belastinggeld aan koffiefilters, die daarop niet snel genoeg vernietigd konden worden.

Uiteraard is dit slechts klein bier in vergelijking met collega De Block. Zij liet, mogelijk in belangenconflict met haar pet van vluchtelingenminister, onze volledige strategische voorraad mondmaskers vernietigen om plaats te maken voor asielzoekers. Uiteraard niet zonder er eerst voor te zorgen dat minstens de asielcentra tijdig uitgerust werden met voldoende mondmaskers.

Hofleverancier van moslimterroristen

Ofschoon president Trump door Gutmenschen weggelachen werd met z’n hellhole utspraak naar aanleiding van de aanslagen in Zaventem en Maalbeek, kunnen we er niet omheen dat België internationaal uitgebreid in de kijker liep als kweekvijver voor moslimterroristen. Niet enkel exporteerde het meer Syriëstrijders per kop van de bevolking dan eender welk ander westers land, ook de verantwoordelijken voor de aanslagen in Parijs kwamen aantoonbaar uit de no-go zones in Molenbeek.

Uit eigen ervaring kan ik getuigen dat dit ook IT’ers van IBM Polen was opgevallen. Toen we hen destijds in het kader van een outsourcing missie voor training voor een grote Belgische bank naar Brussel wilden halen, weigerden ze categoriek te komen wegens te groot terrorismegevaar.

Meeste coronadoden ter wereld

Ook nu tijdens de coronacrisis slaagt België erin internationaal te schitteren en onze reputatie te grabbel te gooien. Het heeft naar mijn aanvoelen nog vrij lang geduurd, maar inmiddels is een en ander onverbiddelijk ook op Trumps radar verschenen en daarmee wereldwijd benadrukt dat België het hoogste aantal coronadoden per miljoen inwoners heeft ter wereld. Vandaag zetten we er wellicht de zesduizendste dode bij.

Er werd uitvergroot op momentopnames in Italiaanse en Spaanse ziekenhuizen en het is bon ton om de Verenigde Staten te verguizen, maar als we even grof rekenen dan zou dit proportioneel betekenen dat wanneer de VS het even slecht deden als België, er daar vandaag 180.000 ipv 40.000 doden zouden zijn. Trump wordt van veel beschuldigd maar tot op heden blijft de mortaliteit in Amerika beperkt tot minder dan 25% van die in België.

Niet meer op vakantie naar Oostenrijk?

In een nog recent verleden bestond Louis Michel, notoir fascisme-geobsedeerde en vader van de huidig ondergedoken Europees president, het om Belgen te verbieden te gaan skiën in Oostenrijk omwille van een naar zijn smaak te rechts bewind aldaar.

Vandaag slaagt Oostenrijk erin om met dito rechts bewind de coronacrisis sterk onder controle te houden, in die mate dat ze deze zomer zelfs al toeristen kunnen uitnodigen. Weliswaar voornamelijk uit landen waar Covid-19 het niet te bont gemaakt heeft.

Het spreekt dat Belgen daar niet welkom zullen zijn.

Vlaamse branding

Zo zie je maar dat er niets mis is met Vlaamse branding. Zoals menig Vlaamse Primitief al weet, worden Belgian Beer en Belgian Chocolates, talloze diamanten van biotech tot flooring voornamelijk vanuit Vlaanderen uitgevoerd.

We zitten in België, waar de klappen vallen, en het is bang afwachten in welke mate de associatie met het merk België de Vlaamse export zal beschadigen. Een interessant economisch en reputatieargument om tijdens het nakende onafhankelijkheidsdebat in de groep te gooien ?