België valt 11 plaatsen terug op economische wereldranglijst

Ieder jaar publiceert het Londense 'Centre for Economics and Business Research' (CEBR) de 'World Economic League Table', waarin alle landen van de wereld worden gerangschikt volgens hun aandeel in het bruto binnenlands product (bbp) van de wereld. Dat gebeurde een paar maand geleden voor de veertiende maal. Het bbp in de wereld werd in 2022 geschat op 102 biljoen dollar (één biljoen staat voor 1.000 miljard, red.), en zou tegen 2037 verdubbelen tot 206 biljoen dollar.

Ieder jaar publiceert het Londense ‘Centre for Economics and Business Research’ (CEBR) de ‘World Economic League Table’, waarin alle landen van de wereld worden gerangschikt volgens hun aandeel in het bruto binnenlands product (bbp) van de wereld. Dat gebeurde een paar maand geleden voor de veertiende maal.

Het bbp in de wereld werd in 2022 geschat op 102 biljoen dollar (één biljoen staat voor 1.000 miljard, red.), en zou tegen 2037 verdubbelen tot 206 biljoen dollar. Maar eerst zou er als gevolg van de sterk gestegen rentevoeten een recessie komen in 2023. Deze beginnen immers hun uitwerking te krijgen: de index van de aankoopdirecteuren is een voorlopende indicator en staat in diverse landen al onder de 50 (op een schaal van 100), wat wijst op een verzwakkende industriële activiteit. Duitsland bijvoorbeeld, stond in april op 44,50. De activiteit in de immobiliënmarkt daalt, en het commercieel vastgoed kent moeilijk tijden. Sommigen vrezen dat door dit laatste andere Amerikaanse banken in moeilijkheden zouden kunnen komen.

Verschuiving van Europa naar Azië

De studie geeft aan dat de verschuiving van het economisch zwaartepunt van Europa naar Azië zich doorzet. Het aandeel van Europa zakt van 34 procent in 2007, naar 19 procent in 2037, terwijl Oost-Azië stijgt van 21 procent in 2007 naar 35 procent in 2037.Centraal en Zuid-Azië stijgen van 5 naar 9 procent. De andere continenten blijven ongeveer stabiel: de grootste maar toch nog beperkte verschuiving doet zich voor in Noord-Amerika van 27 naar 23 procent. Een troost voor Europa: het grootste verlies heeft zich reeds gerealiseerd de afgelopen vijftien jaar: in 2022 bedroeg het aandeel van Europa in het wereld-bbp reeds 22 procent, zodat er nog maar 3 procent zou afgaan tot 2037.

Er wordt op gewezen dat de substantieel hogere energieprijzen in Europa potentieel de industriële structuur kunnen doen wijzigen, omdat energie-intensieve bedrijven niet langer in staat zouden zijn om te concurreren met ondernemingen die toegang hebben tot goedkopere energie, zoals de situatie in de Verenigde Staten of bepaalde delen van Azië.

China

De grootste economie in de wereld is die van de Verenigde Staten (VS): met 25 biljoen dollar omvat ze bijna 25 procent van het wereld-bbp. Maar er is een kaper op de kust: China. Het bbp van China steeg spectaculair van 3,5 biljoen dollar in 2007 naar 18,2 biljoen dollar in 2022 (of 73 procent van dat in de VS). Het CEBR verwacht dat dit verder zal stijgen tot 45,5 biljoen dollar in 2037, waardoor China de VS zou voorbijsteken die dan op 45,0 biljoen dollar zouden blijven hangen. Men moet er wel rekening mee houden dat de Chinese bevolking 4,2 keer zo groot is als die van de VS, zodat het bbp per hoofd van de bevolking wel nog vier zo klein is als dat per Amerikaan.

We moeten ook zeggen dat het CEBR twee jaar geleden had voorzien dat China al in 2028 de Verenigde Staten zou voorbijsteken, wat vorig verlaat werd tot 2030 en nu stelt men dit historisch feit opnieuw zes jaar uit tot 2036. Het is een gevolg van het feit dat de Chinese groei sterk is geremd door het coronabeleid, en er zijn eveneens de toegenomen handelsspanningen tussen China en het westen.

Daarbij is het nog lang niet zeker of dit wel ooit zal gebeuren, daar er veel tegenwind kan komen. Door de lang aangehouden een-kind-politiek verandert de demografie en zal de Chinese actieve bevolking de volgende vijftien jaar ieder jaar met 0,5 procent dalen. Er is verder ook de slinkende productiviteitsgroei, en de hoge schuldgraad die immobiliënmaatschappijen in financiële moeilijkheden bracht. Het is ook zo dat China meer en meer in zichzelf keert, wat de groei vertraagt. De jaarlijkse groei van het Chinese bbp zou zo op middellange termijn geleidelijk afzwakken tot 3 procent. Anderzijds zal de levensduurte, die nu 61 procent van die in de Verenigde Staten bedraagt, geleidelijk toenemen. Er is wel nog de nodige argwaan tegenover de Chinese cijfers: ze zijn niet zo accuraat.

Inval

De Chinese president Xi heeft in zijn openingstoespraak van het twintigste Nationaal congres van de Chinese communistische partij duidelijk gemaakt dat hij Taiwan wilt terugnemen, liefst op vreedzame manier, maar geweld wordt niet uitgesloten. Het Westen zal dan opnieuw sterk reageren zoals bij Oekraïne: levering van hoogtechnologische wapens aan Taiwan, en een resem economische sancties. Dat zou de wereldeconomie en China hard treffen. China exporteerde 20 procent van haar bbp in 2021, en daarvan ging de helft naar Azië, en telkens 20 procent naar de VS en Europa. Indien we ook rekening houden met de Aziatische landen die westers gezind zijn, zouden de handelssancties 15 procent van het Chinese bbp kunnen treffen.

Vele landen zijn echter afhankelijk van Chinese invoer en zouden op hun beurt getroffen worden doordat de globale aanvoerketting zou doorbroken worden (bijvoorbeeld zonnepanelen, windturbines, zeldzame aardmetalen, batterijen, …). Westerse maatschappijen exporteren ook veel naar China, en deze markt kan niet gemakkelijk vervangen worden. Zo komt alle Europese import voor 22 procent uit China, en 10 procent van de Europese export gaat er naar toe.

Vooral Duitsland is kwetsbaar: enkele belangrijke Duitse bedrijven (Infineon, Volkswagen, Daimler en BMW) zijn voor een derde van hun totale omzet afhankelijk van de export naar China. Een oorlog tussen China en het Westen omwille van Taiwan zal dus veel schadelijker zijn dan die tegen Rusland in Oekraïne: een zware recessie en inflatie zijn dan onvermijdelijk. China zou wel het hardst getroffen worden, en in dat geval zal het volgens CEBR de Verenigde Staten nooit inhalen als grootste wereldeconomie.

Indië

Indië is op weg naar de derde plaats in 2032. Het bbp zou sterk toenemen van 3,5 biljoen dollar in 2022 tot 12 biljoen dollar in 2037. In 2021 nam het de vijfde plaats van het Verenigd Koninkrijk over, en in 2026 zal het ook Duitsland voorbijsteken op de vierde plaats. In 2032 gaat Japan dan voor de bijl. Het is vooral toe te schrijven aan de verdere groei van de bevolking die 1,5 miljard mensen zou bedragen tegen het einde van de eeuw. Dit zou dan twee keer zo hoog zijn als die van China.

Tot nu toe hield de Russische economie verrassend genoeg stand, maar de oorlog in Oekraïne zal het land nog een tijdje blijven treffen. Het bbp bedraagt nu 2,1 miljard dollar, en zou toenemen tot 2,9 miljard dollar in 2037. De handel met Europa viel terug in 2022, terwijl nauwere banden met Indië en China dit enigszins compenseerden. Ook de hogere grondstofprijzen hielpen vorig jaar. Het gebrek aan westerse machines en technologie zal zich echter wreken. De oorlog heeft op diverse wijzen een impact op de economie, zoals het effect van een ‘brain drain’ als gevolg van de emigratie van een groot aantal goed opgeleide mensen die op die manier de mobilisatie in het leger wilden vermijden. Rusland zou de volgende vijftien jaar zo vijf plaatsen verliezen in de economische wereld ‘ranking’.

België

Tot slot komt ook België aan bod. Europa gaat vanaf 2022 relatief nog lichtjes achteruit, maar België zou van 2022 tot 2037 zakken van plaats 26 naar 37. Gelet op het feit dat ons land met 11,7 miljoen mensen slechts de 79ste plaats in de wereld neemt, is 37 nog heel goed en het wijst op een sterk economisch weefsel. Het bbp bedroeg 586 miljoen dollar vorig jaar, en zou groeien tot 944 miljoen dollar in 2037. Met ongeveer drie vierde van het bbp is het vooral een diensteneconomie (bank, verzekeringen, onroerende goed, …). Ze is erg open omdat de waarde van alle im- en export in 2019 niet minder dan 163 procent van het bbp bedroeg, wat in de wereld de veertiende plaats inhoudt. Hierin zit ook de diamant in, wat gelet op de hoge waarde de cijfers sterk omhoog krikt.

CEBR wijst op de hoge openbare schuld, en het begrotingsdeficit. Het voorziet een zwakke economische groei van 1,2 procent per jaar de volgende tien jaar. Om die reden zullen goed groeiende economieën uit Azië, met name Bangladesh, Pakistan, de Filipijnen en Vietnam over België springen. Eigenaardig is dat omwille van de centrale ligging in Europa, en de geïntegreerde infrastructuur, het CEBR ervan uitgaat dat het aanbod van energie relatief veilig is. De LNG-terminal in Zeebrugge is een belangrijke troef. Maar over de kerncentrales wordt geen woord gerept. Er wordt ook niets gezegd over de communautaire toestand, en het feit dat Wallonië-Brussel veel trager groeien dan Vlaanderen en een veel lagere werkzaamheidsgraad hebben met 65 procent van de bevolking. Als daar eens iets aan gedaan zou kunnen worden zouden we veel minder plaatsen kwijt geraken de volgende vijftien jaar.