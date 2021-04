‘Belgische Muur’ Courtois redt Real Madrid

De beste van de wereld? Alle lof in de internationale media voor Thibaut Courtois. Hij stopte de onmogelijkste ballen van Liverpool FC op Anfield Road. Zo loodste hij vrijwel in zijn eentje Real Madrid naar de halve finale van de Champions League. De sportieve crisis bij de 'Koninklijke' is groter dan bij Barça. Real voetbalt al maanden 'ondermaats', maar staat wel op drempel van een nieuwe Champions Leaguefinale en duelleert nog volop mee om de landstitel. Dankzij de doelman. Onklopbaar…

Onklopbaar

Real Madrid vierde vorig seizoen de 34ste landstitel uit zijn geschiedenis. Thibaut Courtois liet zich voor de vijfde keer tot de beste kronen in één decennium: KRC Genk (2011), Atlético Madrid (2014), FC Chelsea (2015 & 2017). Vooral: El Muro belga was onklopbaar.

Thibaut Courtois. Al op jonge leeftijd jongleerde hij met de meest ambitieuze der keepersquotes: ‘De onhoudbare bal bestaat niet.’ Hij bestudeerde toen al zijn aspect van het voetbal vanuit puur professioneel oogpunt. Zonder enige romantiek. Reddingen waren voor hem hetzelfde als pakweg het leggen van een dakgoot voor een loodgieter. Het moest gebeuren vanuit precisie en met kennis van het vak. Courtois meed alle overbodig spektakel: dat diende volgens hem tot niets.

Precies tien jaar geleden verhinderde hij in de laatste minuut van de kampioenschapskraker met een onwaarschijnlijke reflex de winnende treffer van Standard. Op zijn negentiende vierde hij met KRC Genk zijn eerste landstitel. Toen leek het alsof het een kwestie van tijd zou zijn om te groeien tot de beste van zijn generatie. Hoewel dat voor hem ook geen item bleek te zijn. Thibaut kijkt niet naar de toekomst, nog minder naar het verleden, hij leeft enkel in het heden.

En in dat ‘nu’ probeert hij zijn ding te doen: elke bal te stoppen. Dat lukte aanvankelijk ‘bijzonder aardig’. Tijdens zijn eerste vijf seizoenen mocht de ‘Tarantula’ zich al kampioen van België (KRC Genk 2011), Spanje (Atlético Madrid 2014) en Engeland (FC Chelsea 2015) noemen. En winnaar van de Europa League (2012), Europese Super Cup en Copa del Rey (2013) met Atlético en van de League Cup (2015) met Chelsea. Om bovendien pas in de laatste minuut te plooien in de finale van de Champions League van 2014 tegen Real Madrid (1-1) en vervolgens alsnog ten onder te gaan (4-1).

Kalm en methodisch

Courtois onthulde dat hij het keepen ontdekte door te volleyballen. Zijn ouders, allebei voormalige toppers in deze discipline, moedigden hem aan om te duiken in de tuin. En om zijn balgevoel te verbeteren, dribbelde hij graag tegen zijn… grote hond. Hij keek snel op naar Iker Casillas van Real Madrid en ook naar Edwin van der Sar van Manchester United. De eerste werd zijn jeugdheld, de tweede bestudeerde hij omwille van diens lengte, die ongeveer overeenstemde met de zijne.

Van der Sar bewonderde hij ook om zijn kalmte, men noemde hem ‘het ijskonijn’. Die trek zat ook in Courtois. Zelfs al schold het publiek hem uit of vergde de wedstrijd de uiterste vorm van concentratie voor een doelman: hij volgde het spel op methodische wijze. Verplaatst de bal zich naar dat punt, dat verwacht hij hem in deze zone. Zijn brein calculeert. Hij schoolde zich om van ‘lange lijnkeeper’ tot doelman zonder zwaktes: bijzonder sterk in het uit de lucht plukken én klemmen van de hoge bal én bij de een-op-een over de grond.

‘De onhoudbare bal bestaat niet’

In de seizoenen 2016 en 2017 verteerde hij met moeite de gevolgen van blessures en van gedonder in de privésfeer. Men zag al eens twijfels bij Courtois. Geen openlijke blunders, maar hier en daar een verkeerde beslissing. Vaak ging het om een fractie van een seconde. Zijn onfeilbaarheid stond ter discussie.

Bij Courtois verwachtte men één ding: dat de onhoudbare bal niet bestaat. En dat toonde hij met veel verve in de kwartfinaleklassieker België-Brazilië (2-1) tijdens de wereldbeker met een last minute save die bijzonder veel leek op die van KRC Genk-Standard in 2011. Hij verdiende er de titel ‘beste doelman van de World Cup 2018‘ én een transfer naar Real Madrid mee.

In 2020 stopte hij ongeveer alles wat er te stoppen viel en was hij de minst gepasseerde keeper van de vijf Europese topcompetities. Vrijwel in zijn eentje stuurde hij vorig seizoen week na week Real Madrid naar zijn 34ste landstitel. En dit seizoen lijkt hij dat te herhalen, maar nu in de richting van de Champions Leaguefinale. El Muro belga. De Belgische muur, de beste van Spanje, de nummer één van de planeet, opnieuw. Thibaut Courtois.