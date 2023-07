Benjamin Netanyahu bezoekt China

De Amerikaanse president Joe Biden was niet echt amused, maar de Israëlische minister-president Benjamin Netanyahu bezoekt binnenkort China, terwijl Biden eerder een politiek van containment voert tegen de Aziatische reus. Voordien weigerde Israël ook al de Verenigde Staten te volgen in haar politiek van sancties tegen Rusland wegens de inval in Oekraïne.

Het is duidelijk dat Netanyahu het veel beter kon vinden met Biden’s voorganger Donald Trump. Dat Biden niet de intentie heeft een bezoek te brengen aan Israël zit de Israëlische premier dwars. En Biden zelf is niet te vinden over de aanwezigheid van extreemrechtse partijen in de Israëlische coalitie, de uitholling van de rechtsstaat in Israël, en de activiteiten van gewelddadige joodse kolonisten in de Westelijke Jordaanoever. De Israëlische president Isaac Herzog zal binnenkort wel een bezoek brengen aan Washington, maar in Israël ligt de macht geconcentreerd bij de minister-president, en niet bij de president.

Palestijnse president

Het bezoek is gepland voor deze maand, en het was Netanyahu zelf die Biden daarvan op de hoogte bracht. In maar 2017 was Netanyahu reeds aanwezig in China. Israël vindt dat je niet naast China kan kijken, nu dat land duidelijk aanwezig is in het Midden Oosten. Het is China dat achter de verzoening zat tussen het sjiitische Iran en het soennitische Saoedi-Arabië, en China heeft ook goede relaties met de Palestijnse Autoriteit.

Recent was de Palestijnse president Mahmoud Abbas overigens ook in China. Hij hoopt China te kunnen inschakelen als bemiddelaar tussen Israël en de Palestijnen om tot een tweestatenoplossing te komen. Sedert 2014 zijn er geen vredesonderhandelingen meer geweest tussen Israël en de Palestijnen. Netanyahu denkt ook zijn relaties met Saoedi-Arabië te kunnen verbeteren met de hulp van China. Het voordeel van Netanyahu’s bezoek is bovendien dat hij zo ook eens een land kan bezoeken, dat een permanent lid is van de Veiligheidsraad, en niet moeilijk doet over de schending van mensenrechten in Israël of elders.

Front tegen Iran

Afgelopen jaren tekende Israël al vriendschapsakkoorden met Bahrein, Marokko, Soedan, de Verenigde Arabische Emiraten, na de met Egypte en Jordanië gesloten vredesakkoorden, en aan Israëlische kant bestaat het gevoel dat Saoedi-Arabië ontbreekt aan dat lijstje. Door vredes- en vriendschapsakkoorden te sluiten hoopt Israël een front te kunnen vormen met Arabische landen tegen Iran, en hoopt het dat de Palestijnse strijd naar de geschiedenisboekjes wordt verbannen.

De Chinezen zijn voorstander van een volwaardig lidmaatschap van Palestina bij de Verenigde Naties, en een Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, wat uiteraard zou impliceren dat de joodse kolonies in de Westelijke Jordaanoever zouden moeten verdwijnen. Allemaal zaken waar de regering van Netanyahu niet echt op zit te wachten, om het zacht uit te drukken. Nadat China er in geslaagd is Iran en Saoedi-Arabië te verzoenen, en de Verenigde Staten zich grotendeels hebben teruggetrokken uit het Midden Oosten, probeert China zich nu op te werpen als de nieuwe bemiddelaar in de regio, en dus ook in het Israëlisch-Palestijns conflict.

Technologie

Slechts weinigen geloven dat China er in zal slagen Israëlieten en Palestijnen te verzoenen. Meer zelf, het riskeert een blauwtje op te lopen. En dat onder meer door de radicale opstelling van de Israëlische regering, een Palestina dat verdeeld is door een door Hamas gecontroleerde Gazastrook en door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde Westelijke Jordaanoever (of wat daar nog van overblijft): in het Israëlisch-Palestijns staan dus geen gelijkwaardige partners tegenover elkaar. En internationaal gezien is de Palestijnse strijd minder prioritair dan ooit, omdat er andere katten te geselen zijn waaronder de oorlog in Oekraïne, de internationale energiecrisis, de problemen in Irak, Libië, Soedan en Syrië.

De Israëlische krant Haaretz is van mening dat China geïnteresseerd is in Israëlische technologie, en dat is ook de reden dat de Verenigde Staten de relaties tussen China en Israël proberen te bevriezen. Alibaba en Huawei Technologies hebben reeds research centra in Israël. Het Technion-Israël Institute of Technology en het Chinese Shantou University zetten samen in Israël het Guangdong Technion op in 2015, en China won ook infrastructuurcontracten voor de havens van Ashdod en Haifa, Tel Aviv’s Red Line-light rail en de Sorek A ontziltingsinstallatie.