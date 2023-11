Bentkey wordt conservatieve concurrent voor Disney

Ideeën ontstaan niet in een vacuüm. Wat iemand gelooft, is een samenraapsel en herkauwing van ideeën doorgegeven van generatie op generatie, van burger aan burger. Die doorgave wordt gefaciliteerd door media en ‘gekaderd’ door de poortwachters ervan. In de Verenigde Staten boetten de reguliere media en hun poortwachters de voorbije twintig jaar aan invloed in. In een land van meer dan driehonderd miljoen inwoners kan The New York Times, dé krant van progressief Amerika, rekenen op niet meer dan driehonderdduizend…

Ideeën ontstaan niet in een vacuüm. Wat iemand gelooft, is een samenraapsel en herkauwing van ideeën doorgegeven van generatie op generatie, van burger aan burger. Die doorgave wordt gefaciliteerd door media en ‘gekaderd’ door de poortwachters ervan.

In de Verenigde Staten boetten de reguliere media en hun poortwachters de voorbije twintig jaar aan invloed in. In een land van meer dan driehonderd miljoen inwoners kan The New York Times, dé krant van progressief Amerika, rekenen op niet meer dan driehonderdduizend dagelijkse abonnees. Op de vijfentwintig belangrijkste kranten zijn samen amper 2.5 miljoen mensen geabonneerd.

De audiovisuele media doen het niet veel beter. De meest bekeken shows uit 2022 zijn die van het vermaledijde Fox News. Met zo’n 3.5 miljoen kijkers, was Tucker Carlson Tonight met afstand de best bekeken nieuws- en opinieshow. CNN, het netwerk dat zich bij uitstek in de markt zet als ‘objectief’ en ‘neutraal’, komt voor het eerst piepen op de drieëntwintigste plaats: Anderson Cooper 360 met minder dan negenhonderdduizend kijkers, oftewel driehonderdduizend minder dan de seizoensfinale van Thuis.

Alternatieven

Het medialandschap van de Verenigde Staten wordt getekend door drie tegenstellingen: lokaal versus nationaal, nieuws versus opinie en ‘progressief’ versus ‘conservatief’. Dat is de theorie. In de praktijk hadden de dominante vaderlandse media sinds de jaren ’70 een centrumlinkse bias. In 1996 sloeg Fox een eerste deuk in de progressieve hegemonie, maar aan de aanbodzijde bleef het voor conservatieven vechten tegen de bierkaai.

Pas na de millenniumwende werd voor het eerst het potentieel aangeboord van een nagenoeg onbestaande mediavorm: nationale conservatieve opiniemedia. Het internet had het mogelijk gemaakt om mensen en meningen zonder kabelverbinding de Amerikaanse huiskamer binnen te loodsen — een mogelijkheid die de rechterzijde ten volle zou benutten. Tijdens het presidentschap van Barack Obama zouden Breitbart News (°2010), The Daily Caller (°2010), TheBlaze (°2010), CRTV (°2014) en The Daily Wire (°2015) het levenslicht zien.

Kinderen

Deze vertegenwoordigers van een alternatief media-aanbod focusten zich op (jong)volwassenen — politiek geëngageerden op zoek naar ander (rechtser) nieuws en andere (rechtsere) opiniemakers. De productie en distributie van kidsentertainment werd vooralsnog overgelaten aan de bestaande mastodonten: Nickelodeon, Cartoon Network en, uiteraard, Disney.

Wèrd overgelaten. Op 16 oktober kondigde The Daily Wire aan 100 miljoen dollar te hebben geïnvesteerd in Bentkey, een dochtervennootschap, opgericht met maar één doel: de creatie en verspreiding van kinder-tv. De ultrapolitieke outlet van conservatieve scherpslijpers als Ben Shapiro, Candace Owens, Jordan Peterson en Matt Walsh — u herkent wellicht minstens één van hen — had een nieuwe streamingdienst à la Disney Plus op poten gezet.

Indoctrinatie

Waarom? Disney en andere gevestigde waarden gingen de voorbije jaren steeds vaker ‘progressieve’ elementen in hun films verstoppen. Die bewering komt niet uit het niets.

In 2022 erkende een Disneyproducent de ‘not-so-secret gay agenda‘ van haar werkgever. Alternatieve seksualiteitsbelevingen en relatievormen steken steeds vaker de kop op in Disneyshows. Daarnaast wakkert Disney raciale verdeeldheid aan met liedjes als ‘Slaves Built This Country‘, waarin kinderen zingen over het recht van zwarten op herstelbetalingen voor elke minuut die ze ondergedompeld worden in ‘vooroordelen, racisme en white supremacy‘.

Waardenneutraal

Bentkey maakt geen conservatieve shows. Wel zal het niet-activistische content maken voor ouders die niet willen dat hun kinderen een progressieve visie op mens en maatschappij voorgehouden wordt.

Eén ding is zeker: de ideologische strijd om de kinderziel is niet langer eenrichtingsverkeer. Bentkey hoopt dat genoeg ouders de subtiele en minder subtiele progressieve boodschappen van Disney beu zijn.