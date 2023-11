Berichtgeving over dading Vooruit na seksueel wangedrag is ‘stemmingmakerij’

'Pure stemmingmakerij' noemt de Antwerpse stafhouder Katrien Crauwels de berichtgeving in de media over de dading die de partij Vooruit onderhandelde met een gewezen werknemer over haar ontslag na een geval van grensoverschrijdend gedrag. Het lijkt er vooral op dat Vooruit het stevig heeft verkorven bij de pers. Als beide partijen geen ruchtbaarheid willen geven aan de zaak, is dat 'een legitieme en bewuste keuze', schrijft Crauwels, partner bij het advocatenkantoor Crowe Spark Legal en specialist arbeidsrecht, op Linkedin. Ze…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.Lees Doorbraak een maand gratis en vorm uw eigen mening.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

‘Pure stemmingmakerij’ noemt de Antwerpse stafhouder Katrien Crauwels de berichtgeving in de media over de dading die de partij Vooruit onderhandelde met een gewezen werknemer over haar ontslag na een geval van grensoverschrijdend gedrag. Het lijkt er vooral op dat Vooruit het stevig heeft verkorven bij de pers.

Als beide partijen geen ruchtbaarheid willen geven aan de zaak, is dat ‘een legitieme en bewuste keuze’, schrijft Crauwels, partner bij het advocatenkantoor Crowe Spark Legal en specialist arbeidsrecht, op Linkedin. Ze krijgt voor die stellingname de steun van andere juristen, zoals strafpleiter Patrick Waeterinckx (‘Nagel op de kop’) en professor handhavingsrecht Stijn Verbist (‘Media moeten kritisch zijn, maar hier is zelfs geen mug om een olifant van te kunnen maken’.)

Framing in de media

Ook confrater Jan Hofkens (Lydian), zelf specialist arbeidsrecht, zegt: ‘Vooruit heeft gedaan wat elke organisatie of bedrijf in die situatie zouden hebben gedaan: een propere dading afsluiten om de onzekerheid uit een juridisch dossier te halen. De aanval door de media is inderdaad framing ten aanzien van voorzitter Conner Rousseau, die eerder al in problemen kwam door gelekte gerechtsdossiers over vermeend wangedrag.’ Hofkens kan er als gewezen Vlaams parlementslid van N-NA niet van verdacht worden een overdreven sympathie te hebben voor Vooruit.

Het geschil tussen Vooruit en de gewezen werknemer startte begin 2022 met haar klacht bij de externe preventie-adviseur Cohezio, omdat een collega haar in een dronken zou hebben betast. De man gaf de feiten toe en kreeg in mei 2022 zijn ontslag.

Ontslagbescherming

Normaal gezien krijgt een werknemer die zo’n klacht heeft ingediend één jaar ontslagbescherming. ‘Dit is een relatieve ontslagbescherming’, antwoordt Crauwels op onze vraag. ‘Ontslag is nog wel mogelijk, voor zover het steunt op andere redenen dan het indienen van de klacht, bijvoorbeeld een economische reden of slecht presteren. Enkel een represailleontslag is verboden. Een werknemer ontslagen omdat hij een klacht heeft ingediend, kan dus niet. Mochten partijen geen dading hebben gesloten, en het geschil hebben voorgelegd aan een rechter, dan kan die rechter vaststellen of de werkgever voldoende bewijst dat de reden van het ontslag helemaal niets te maken heeft met de eerdere klacht.’

Na verschillende negatieve evaluaties, die al dateerden voor deze feiten, kreeg de medewerkster op 19 september 2022 effectief haar ontslag. Toch besliste Vooruit haar boven op de normale opzegpremie een extra vergoeding uit te betalen. De medewerkster moest in ruil daarvoor wel een vertrouwelijkheidsovereenkomst ondertekenen. De media suggereren dat er sprake was van een doofpotoperatie. Waarom zou een werkgever immers een hogere vergoeding betalen als er geen juridische reden voor is?

Onzekerheid wegnemen

‘Niets aan de hand’, reageert Hofkens. ‘Ik sluit bij wijze van spreken elke dag dadingen voor werkgevers die juridisch vrij stevig in de schoenen staan. Sinds 2014 hebben werknemers volgens CAO 109 immers bij een “kennelijk onredelijk ontslag” recht op een bijkomende vergoeding van drie tot zeventien weken loon. Je weet nooit zeker in welke mate een rechter hiervoor argumenten vindt. Om die onzekerheid weg te nemen en tijdrovende, dure processen te vermijden, sluiten werkgevers liever een dading. En jawel, die bevat bijna altijd een vertrouwelijkheidsclausule.’

Een van de elementen van de dading was de spreiding van de betaling in twee fases. De tweede schijf zou na de verkiezingen worden betaald. Hofkens: ‘Dat is minder klassiek. Het wijst erop dat Vooruit bijzonder graag publiciteit over dit dossier wilde vermijden. Deze stok achter de deur is perfect legaal.’

Geen doofpot

Hofkens wijst er nog op dat de dading werd gesloten tussen de werkgever en de werknemer, zonder de vermeende pleger van het seksueel overschrijdend gedrag erbij te betrekken. ‘De gewezen werkneemster is dus volledig vrij om de nog een strafklacht neer te leggen tegen de vermeende pleger’, redeneert Hofkens. ‘Ook de tussenkomst van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wijst erop dat men niet over een nacht ijs is gegaan. Vooruit wil de feiten dus niet onder de mat vegen. Was dat wel gebeurd, was er inderdaad sprake van een mogelijke doofpot, die met zwijggeld werd dichtgetimmerd.’