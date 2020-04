Sanders gooit de handdoek in de ring

Vorige week schreef ik dat Bernie Sanders nog steeds niet aan opgeven denkt. In Late Night with Seth Meyers op zender NBC vertelde Sanders aan de presentator waarom. De senator uit Vermont gaf toe dat het niet eenvoudig zou zijn (‘a narrow path’), maar dat hij het gevoel heeft dat er nog altijd genoeg mensen zijn die hem steunen. Een grassroots beweging die gelooft dat hij in de race moet blijven in de strijd voor onder andere Medicare for All…

U heeft een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

Geef hieronder je email adres en je naam en we maken een nieuw wachtwoord (als je een account hebt) of we maken automatisch een account aan.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Vorige week schreef ik dat Bernie Sanders nog steeds niet aan opgeven denkt. In Late Night with Seth Meyers op zender NBC vertelde Sanders aan de presentator waarom. De senator uit Vermont gaf toe dat het niet eenvoudig zou zijn (‘a narrow path’), maar dat hij het gevoel heeft dat er nog altijd genoeg mensen zijn die hem steunen. Een grassroots beweging die gelooft dat hij in de race moet blijven in de strijd voor onder andere Medicare for All (universele gezondheidszorg, nvdr), een verhoging van de minimumlonen en betaald ziekteverlof.

Zijn ‘narrow path’ leek me wel heel erg smal. Volgens cijfers van NBC leidde Joe Biden met 312 gedelegeerden. Hij won er 1 183 of 53% van het totale aantal, Sanders won er 871 of 39%. Om de meerderheid van de gedelegeerden te winnen, had de voormalig vicepresident nog 46% van de resterende delegates moeten binnenhalen, Sanders 64%.

Maar het besef dat het eigenlijk reeds game over was, begon toch ook meer en meer binnen te sijpelen in het campagneteam van Bernie Sanders. Volgens een artikel in de Washington Post maanden een aantal toppers en adviseurs binnen zijn team — waaronder campagneleider Faiz Shakir — Sanders aan een opgave te overwegen. Zij waren van mening dat indien Bernie Sanders nu uit de race stapt en zich blijvend weet te verzekeren van een goede verstandhouding met Joe Biden, hij op deze manier op de lange termijn meer invloed kan hebben en meer kan wegen op de agenda van de voormalig vicepresident. Het artikel stelt trouwens dat Bernie Sanders zelf ook meer en meer open zou staan voor dit idee.

En jawel, net bij het indienen van dit artikel krijg ik een persbericht binnen dat Bernie Sanders er mee ophoudt. Bij deze wordt Joe Biden de officiële presidentskandidaat voor de Democratische Partij.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16 — Bernie Sanders (@BernieSanders) April 8, 2020

Veranderend politiek landschap

De bevolking van de Verenigde Staten wordt één keer in de tien jaar geteld door het ‘Bureau of the Census’. Dit is onder andere belangrijk omdat ook de verdeling van de zetels in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hierop is gebaseerd. Twee weken geleden publiceerde dit bureau zijn laatste cijfers opgedeeld per county (de lokale overheid een niveau lager dan de staat, nvda).

Hun bevindingen maken onder meer duidelijk dat Texas het komende decennium politiek gezien één van de belangrijkste staten zal worden. Zes van de tien counties met de grootste bevolkingsgroei in de afgelopen tien jaar liggen in deze staat. Ook de kleinere counties in Texas kennen een grotere bevolkingsaangroei dan vele andere plaatsen in de Verenigde Staten. Dit heeft tot gevolg dat Texas niet alleen op meer vertegenwoordigers in het Amerikaans Congres zal kunnen rekenen, ook het gewicht van de Lone Star State in het kiescollege (dat de president kiest, nvda) zal toenemen. Texas zou landen op 39 zetels in het Huis van Afgevaardigden en 41 kiesmannen in het kiescollege. De staat moet enkel Californië laten voorgaan met 53 zetels en 55 kiesmannen.

Over het algemeen staan Texanen bekend als conservatief en dus Republikeins gezind, maar de staat ontwikkelt zich langzaam maar zeker tot een swing state. Het aantal hispanics groeit aanzienlijk en hun stemmen gaan traditioneel naar de Democraten, zeker nu Donald Trump president is van de Verenigde Staten. De combinatie van de bevolkingsgroei in Texas én de evolutie naar een kantelstaat maakt dus

Nationale Conventies

Wat de Nationale Conventies betreft, daar worden wel stilletjesaan wat knopen doorgehakt, zeker bij de Democraten. Hun bijeenkomst is uitgesteld van midden juli naar de week van 17 augustus. Volgende vraag is dan natuurlijk hoe deze Nationale Conventie juist georganiseerd moet worden? In een interview zondagochtend met George Stephanopoulos in het ABC programma This Week liet Joe Biden alvast weten dat hij vond dat er moest nagedacht worden over een virtuele bijeenkomst. De Nationale Conventie moet doorgaan, maar 10 000 tot 30 000 mensen in één plaats bij elkaar brengen is geen goed idee volgens hem. Tja, wie kan hem hierover tegenspreken?

Ten eerste, volgens mij heeft Biden overschot van gelijk, en ten tweede, als de de facto presidentskandidaat voor de Democratische Partij zulk een schot voor de boeg geeft, zal het Democratisch Nationaal Comité hier minstens ernstig moeten over nadenken en wellicht volgen.

Bij de Republikeinen is men iets meer terughoudend over de eventuele te nemen maatregelen. De Republikeinse Nationale Conventie vindt plaats op 24 augustus in Charlotte (North Carolina). Afgelopen zaterdag zei President Donald Trump hierover hetvolgende: ‘We hebben geen noodplan. We houden de conventie eind augustus en we denken tegen dan in goede vorm te zijn. Het zal een geweldige conventie zijn.’ Vraag is dus wat het Republikeins Nationaal Comité de komende weken zal beslissen.

Winconsin

Wat wel zeker heeft plaatsgevonden zijn de voorverkiezingen in de staat Winconsin. Een schandaal, hier zijn geen excuses voor. Maar waarom zijn ze doorgegaan? Wel, het was sowieso al moeilijker voor de Badger State om deze primaries uit te stellen, omdat het ook verkiezingen moest houden voor verschillende lokale ambten, zoals burgemeesters en rechters, waarvan voor sommigen hun ambtstermijn al van start gaat op 20 april. Deze verkiezingen moesten dus voor deze datum gehouden worden.

Daarnaast is Winconsin een zeer verdeelde staat. De gouverneur en dus de uitvoerende macht, Tony Evers, is van Democratische signatuur, terwijl de wetgevende macht, bestaande uit de Wisconsin State Assembly (lagerhuis) en de Wisconsin State Senate (hogerhuis), in handen is van de Republikeinen. Evers had dus niet de macht om de voorverkiezingen uit te stellen zonder het akkoord van de Republikeinen. Maar tot dat akkoord zijn ze nooit gekomen, het water tussen hen is zéér diep.

Maar niet alleen bereikten ze geen akkoord over een uitstel van de primaries, ze zijn er ook niet in geslaagd een overeenstemming te bereiken over eventuele wijzigingen in de verkiezingsprocedures van de staat. Een triest schouwspel. Uiteindelijk probeerde de gouverneur éénzijdig de verkiezingen te verplaatsen, maar enkele Republikeinen vochten zijn beslissing aan en het Supreme Court in Washington gaf hen gelijk. Dit leidde gisteren dan ook tot zeer lange wachtrijen bij stemlokalen met een wachttijd van uren als gevolg. Akelige taferelen in coronatijden…