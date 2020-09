Bespaar geld door uw uitgaven te noteren

3589 euro. Dat is het gemiddelde bruto maandloon dat een voltijds werkende Vlaming in 2018 verdiende volgens de overheidsdienst Statbel. De mediaan, dus het bedrag waarbij 50 procent van de loontrekkenden minder en 50 procent van de werknemers een hoger bedrag verdient, bedraagt 3.360 euro bruto per maand. Wanneer we praten over lonen, weet vaak iedereen meteen hoeveel hij verdient. Lonen zijn dan ook makkelijk af te lezen van uw loonbrief en vragen weinig moeite om te monitoren. Echter is…

3589 euro. Dat is het gemiddelde bruto maandloon dat een voltijds werkende Vlaming in 2018 verdiende volgens de overheidsdienst Statbel. De mediaan, dus het bedrag waarbij 50 procent van de loontrekkenden minder en 50 procent van de werknemers een hoger bedrag verdient, bedraagt 3.360 euro bruto per maand.

Wanneer we praten over lonen, weet vaak iedereen meteen hoeveel hij verdient. Lonen zijn dan ook makkelijk af te lezen van uw loonbrief en vragen weinig moeite om te monitoren. Echter is het opmerkelijk dat wanneer je dezelfde vraag stelt over iemands maandelijkse uitgaven, bijna niemand precies weet waar hij zijn geld aan uitgeeft.

Uitgavenbeheer gebruiken

Is dit erg? Niet per se. Ik ben hier immers niet om mensen een schuldgevoel aan te praten. Echter wil ik wel mensen helpen met hun financiën. Dit omdat ik ervan overtuigd ben dat veel mensen onbewust geld uitgeven aan zaken waarmee ze niet gelukkig zijn en daardoor hun financieel potentieel niet efficiënt gebruiken.

Onze financiële middelen zijn per definitie beperkt waardoor we ons niet alles kunnen veroorloven. Die extra vakantie met het gezin of een weekendje met de partner moeten daarom soms wijken voor de budgettaire realiteit of het werk. Echter kan de beloning van uw budget op orde groot zijn. Slaagt u erin om uw uitgaven volledig op orde te hebben waardoor u maandelijks stevig kan sparen? Dan kunt u er aan denken om misschien vier vijfde te werken en 52 extra vakantiedagen per jaar op te eisen. De gevolgen van goed uitgavenbeheer zijn enorm en veel mensen onderschatten wat ze kunnen bereiken als ze enkele minuten per week besteden aan de opvolging van hun budget.

Overzicht hebben op uw uitgavenpatroon

Maar het is opvallend dat telkens wanneer ik mensen help hun uitgaven in kaart te brengen, ze verschieten hoe kleine kosten en gewoontes zich opstapelen tot enorme bedragen. Een extra maandloon en meer overhouden door uw uitgaven bij te houden is niet ongewoon. Dit omdat mensen na een tijd zelf hun gedrag gaan aanpassen. Kleine uitgaven die gewoontes werden gaat men dan onbewust onder de loep nemen. Denk aan dat wekelijks smoske op het werk, dat pakje sigaretten per week of die cocktail op café.

Niet dat u deze uitgaven daarom moet laten schieten, maar het kan wel interessant zijn om die cocktail zelf te maken met vrienden tegen een fractie van de prijs en anders te leren consumeren. Financiële onafhankelijkheid gaat dan ook niet om uzelf dingen te verbieden, maar om anders te leren consumeren met hetzelfde effect. En doet u die oefening, dan komt u ook uit op uitgaven die u eigenlijk niet gelukkig maken, maar die u nu eenmaal doet omdat ze een gewoonte zijn geworden.

Spendee kan de oplossing zijn

Wat ik altijd aanraad aan mensen die hun uitgaven willen monitoren is de app Spendee. Deze app die volledig gratis is, kunt u gratis downloaden en is perfect indien u zonder veel moeite een uitgavenboekje of inkomstenboekje wilt bijhouden. Zowel om uw inkomsten als uitgaven bij te houden is deze tool handig.

En waarom deze app? Omdat u meteen in de winkel of op café uw uitgaven makkelijk kunt noteren zonder dat het opvalt. 15 seconden, zo lang duurt het om een uitgave in de app in te geven vanaf het moment dat u uw gsm opent. Dit doordat u op voorhand categorieën kunt instellen en dan enkel het bedrag moet ingeven en de categorie moet aantikken. De enorme snelheid maakt het gebruiksvriendelijk en op het einde van de maand weet u perfect wat uw uitgaven zijn per categorie. Zonder veel moeite.

Ook vind ik het belangrijk uitgaven direct te kunnen ingeven op een gsm omdat u op die manier zelden vergeet uitgaven te noteren eens u hier een gewoonte van hebt gemaakt.

Hoe zelf je spendee instellen?

De app is zeer gebruiksvriendelijk, maar ik help u graag op weg om het ook voor u persoonlijk gebruiksklaar te maken. Iedereen heeft een ander uitgavenpatroon, maar veel rubrieken komen vaak terug.

Voor mezelf gebruik ik de volgende rubrieken in Spendee:

Huur

Voeding thuis

Transport

Spullen

Restaurant

Cadeaus voor anderen

Ontspanning

Reizen

Onderwijs

Gsm

Werk

Medische kosten

Belastingen (parkeerboetes vallen hier ook onder)

Het resultaat? In het hoofdmenu kunt u perfect zien hoeveel euro u op maandbasis, jaarbasis of binnen een bepaalde periode heeft uitgegeven. Ook krijgt u statistieken zoals uw gemiddelde daguitgaven en hoeveel u uitgeeft per categorie. En dit via interessante grafieken die u dan ook kan openen en verder in detail kunt bestuderen.

Zonder moeite uw gedrag aanpassen

En dan komt het. Houdt u dit vier maanden vol en begint u uw budget op te volgen, dan garandeer ik u dat u op een gegeven moment onbewust uw uitgaven anders gaat bekijken en anders gaat denken. Als u een ander appartement vindt waar u graag zou wonen en dat 150 euro per maand goedkoper is, zal de stap om te verhuizen kleiner worden als u ziet dat dit een extra maandloon oplevert. Die krant die u leest gaat u misschien delen met iemand anders om kosten te besparen waardoor u een extra citytrip kunt doen per jaar. En die tweede auto, heeft ons gezin die wel nodig of zijn er andere oplossingen nu thuiswerk in opmars is?

Ik ben een fan van budgetapps op de gsm. Al zijn er ook Excelsheets beschikbaar waar mensen hun uitgaven mee kunnen bijhouden of gewoon een papieren boekje. Kies waar u zich het beste bij voelt. Zolang u zich maar bewust wordt van uw uitgaven en de overbodige uitgaven eruit gooit. Dat is al een eerste stap op weg naar financiële onafhankelijkheid.