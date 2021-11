Betoging zondag tegen covidpas: ‘We rekenen op 25.000 deelnemers’

‘Samen voor vrijheid’ is een gelegenheidscollectief dat bestaat uit verschillende organisaties. De bekendste daarvan, Viruswaanzin.be, is bijvoorbeeld van de partij. Maar ook: de Belgische tak van de gele hesjes, het eerder progressieve ‘The Human Side’ en de covidkritische onderwijsorganisatie ‘Teachers for freedom’. Tevens zijn er Vlaamsnationalisten en rechtse mede-organisatoren, zoals Jimmy Wenmeekers, die eerder al een demonstratie organiseerde in Genk. De aanvraag voor de manifestatie van zondag werd ingediend door Ezra Armakye, een 27-jarige jongeman uit Poppel.

Ezra Armakye: ‘We willen iedereen – zowel gevaccineerden als ongevaccineerden – vreedzaam samenbrengen in ons verzet tegen de discriminerende covidpas. Onze doelstelling is om burgers te laten voelen dat ze samen sterk kunnen staan, de buitenproportionele maatschappelijke angst voor het virus wegnemen, en een breder wetenschappelijk geluid doen weerklinken. De demonstratie is aangevraagd en toegelaten. We willen vermijden dat we in toestanden terechtkomen zoals bij ‘La Boum’. (Twee niet-toegelaten manifestaties in het Brusselse Ter Kamerenbos ontaardden toen in relletjes met de politie, red.). De demonstratie begint om 13u aan het Brusselse Noordstation, en trekt vandaar naar het Schumanplein. Daar zijn toespraken van onder meer Michael Verstraeten en Willem Engel (van de Vlaamse en Nederlandse vereniging Viruswaanzin), van mezelf en mijn mede-organisator Sarah Melis, en van andere mede-organisatoren en sympathisanten.’

De organisator rekent daarbij op ongeveer 25.000 deelnemers. ‘Dat zou een mooie opkomst zijn,’ aldus Armakye.

Navraag bij de politiezone Brussel-Elsene bevestigt inderdaad dat de demonstratie toegelaten is. ‘Er hebben verschillende vergaderingen met de organisatoren plaatsgevonden waarbij afspraken werden gemaakt, zoals gebruikelijk,’ reageert woordvoerder Ilse Van de Keere. ‘De Brusselse burgemeester heeft toelating gegeven.’

