Bij de aankondiging van Watou 2022

Watou 2022

[voor Koen Vanmechelen]

Dit mag ik niet vergeten te vertellen

dat ik gisteren in Watou was

in een bruine kroeg, pal op de grens

van het land van Voltaire en Gezelle

voor een persconferentie

over de nieuwe editie van het kunstenfestival

het centrale gebeuren

vond plaats in de openlucht, een drassige wei

waar de wind de sfeer verminkte

iedereen zat te klappertanden

bibberende woorden, ijs in het hoofd

na afloop opnieuw de kroeg in

waar streekbier geserveerd werd

streekkaas en lelijke blokjes salami

restanten leken het, uit de verbeelding

van Pieter Breughel den oude

maar iedereen was opgewekt

want de ziel van de beeldende gedichten

de gedichte beelden, was weergevonden

Watou zal in juli en augustus

weer een stad worden

het licht van de kunst zal openbarsten.

guido lauwaert

gent, 2022-03-17

https://www.kunstenfestivalwatou.be/nl/kunstenfestival-watou-van-2-juli-tot-4-september-2022/