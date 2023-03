Bijna 7 op 10 Duitsers wil met diesel of benzine blijven rijden na 2035

Liefst 68 procent van de Duiters is tegenstander van een verbod op de verkoop van benzine- en dieselauto's. Amper 14 procent is voorstander. Dat blijkt uit een opiniepeiling van RTL/N-TV. De EU wil dat verbod invoeren vanaf 2035. Peiling na peiling blijken Duitsers tegen een verbod op benzine- en dieselauto’s. Uit eerdere peilingen van onderzoeksbureau Forsa voor onder andere de Duitse brandstoffenbranchevereniging Uniti bleek dat meer dan de helft van de Duitsers nog liever met zogenaamde e-fuels of synthetische brandstoffen…

Liefst 68 procent van de Duiters is tegenstander van een verbod op de verkoop van benzine- en dieselauto’s. Amper 14 procent is voorstander. Dat blijkt uit een opiniepeiling van RTL/N-TV. De EU wil dat verbod invoeren vanaf 2035.

Peiling na peiling blijken Duitsers tegen een verbod op benzine- en dieselauto’s. Uit eerdere peilingen van onderzoeksbureau Forsa voor onder andere de Duitse brandstoffenbranchevereniging Uniti bleek dat meer dan de helft van de Duitsers nog liever met zogenaamde e-fuels of synthetische brandstoffen rijdt dan met elektrische stekkerauto’s.

De Duitse liberale minister voor Verkeer stelde vorige week zijn veto tegen het EU-verkoopverbod op verbrandingsmotoren vanaf 2035. De liberale partij FDP zakt in peilingen en lokale verkiezingen steeds dieper weg. De plotse herontdekking van de automobilist is hun laatste strohalm om de Ampelkoalition of verkeerslichtcoalitie te overleven. De coalitie dankt haar naam aan groen, rood (socialisten) en geel (de kleur van de liberalen in Duitsland).

De Europese Commissie wil vanaf 2035 geen nieuwe auto’s meer die CO2 uitstoten. Dat verkoopverbod is ondertussen door het Europees Parlement goedgekeurd en wacht enkel nog op de goedkeuring van de definitieve versie door de raad van de EU met de vakministers van de lidstaten. Voor tegenstanders is het dus vijf voor twaalf.

Terwijl de auto-industrie lippendienst leverde voor de energietransitie en de Green Deal van de Europese Commissie dreigt momenteel dus een revolte van de Duitse automobilisten. Het plan is bijzonder impopulair. Politieke carrières dreigen te sneuvelen. Tel daarbij dat 850.000 mensen in de Duitse auto-industrie werken. Bij de Duitse autofabrieken liepen vorig jaar 3,4 miljoen voertuigen van de band.

De modale Duitser gelooft bovendien niet dat iedereen een stekkerauto zal kunnen kopen. Helaas is de beslissing eigenlijk al genomen door de regeringsleiders van de EU-lidstaten. Duitsland of een ander land heeft wellicht geen veto meer om het nog tegen te houden. Misschien zal de blokkering dus moeten komen via andere dossiers. De Duitse regering zorgde dinsdag voor een uitstel voor onbepaalde tijd van een stemming in de EU over het verbod.

Waterstof

Voor de Duitse regeringspartij FDP mogen andere technologieën niet uitgesloten worden. Alle eieren in één (Chinees) mandje leggen is onverkoopbaar. Steeds meer stemmen gaan op om auto’s met een verbrandingsmotor op e-fuels of waterstof te laten rijden. Dat is dan de gulden middenweg. De enige oplossing die geen compleet gezichtsverlies oplevert door de politici die dwepen met dure elektrische auto’s en net-zero.

De Nederlandse krant De Telegraaf meldde het volgende tafereeltje: ‘Maandag vroeg een journalist tijdens een persconferentie de FDP-minister van Financiën Christian Lindner naar de kwestie. De ook aanwezige sociaaldemocratische bondskanselier Olaf Scholz haastte zich om zijn minister voor te zijn en beantwoordde de vraag zelf. Berlijn wacht volgens Scholz nog op een voorstel van de Europese Commissie om aan te geven hoe er na 2035 wordt omgegaan met auto’s met verbrandingsmotoren met duurzame brandstoffen. Dit klonk de afgekapte FDP-minister als muziek in de oren.’

Dat was vooral pijnlijk voor Robert Habeck, de groene minister van Economie en Klimaat, die naast hen stond.

Wensdroom

Kenners beweerden al maanden dat het verbod zoals het in de mainstream media en door de Europarlementariërs en groene activisten werd voorgesteld, ook helemaal niet zo concreet in de plannen van de Europese Commissie stond. Achter de schermen zou het al lang duidelijk zijn dat die wensdroom van de anti-autolobby er nooit zal komen.

Ten eerste vluchten autobedrijven zoals Mercedes, Volkswagen enzovoort momenteel massaal met hun productie naar de Verenigde Staten waar ze met subsidies en open armen ontvangen worden. Ten tweede zullen alle autofabrikanten die goedkope auto’s of middenklassewagens fabriceren, hun marktaandeel bijna geheel verliezen aan Chinese ‘goedkopere’ elektrische auto’s. Let wel: goedkoop is een zeer relatief begrip. Stekkerauto’s kosten een pak meer dan de goedkope benzine- en dieselauto’s. Bovendien staakten bijna alle constructeurs al de productie van de goedkope auto’s met als markantste voorbeeld de Fiesta van Ford.

Waar in 2016 voor 10.000 euro nog een Dacia gekocht kon worden is momenteel voor minder dan 20.000 euro geen model met benzine- of dieselmotor meer te krijgen in de EU. Bedrijven zoals Stellantis (Fiat, Peugeot, Citroën en Opel) en Renault zijn nu al slachtoffer van de plannen en verliezen zienderogen marktaandeel.