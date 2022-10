Bingo voor Truss en Kwarteng

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=dCXyolvihHM[/embed] De olijke bingoavond op het partijcongres van de Conservatives kan de sombere stemming die hier heerst niet maskeren. De partijleden maken zich grote zorgen. Dat er betogingen plaatsvinden voor de deuren van hun bijeenkomsten, dat zijn ze gewend. Ja, zelfs de scheldpartijen die ze over zich krijgen op straat van tegenstanders van de regering, die nemen ze voor lief. Maar de rotslechte peilingen en de politieke bocht van de zichzelf als ‘onkreukbaar’ presenterende premier doen op zijn zachts gezegd…

De olijke bingoavond op het partijcongres van de Conservatives kan de sombere stemming die hier heerst niet maskeren. De partijleden maken zich grote zorgen. Dat er betogingen plaatsvinden voor de deuren van hun bijeenkomsten, dat zijn ze gewend. Ja, zelfs de scheldpartijen die ze over zich krijgen op straat van tegenstanders van de regering, die nemen ze voor lief. Maar de rotslechte peilingen en de politieke bocht van de zichzelf als ‘onkreukbaar’ presenterende premier doen op zijn zachts gezegd de wenkbrauwen fronsen bij de gewone Tory’s.

Heimwee naar Johnson

‘Ik moet de hele bende niet. Dat ze Boris Johnson eruit gooiden zint me maar niks. Boris bezorgde ons een flinke overwinning in 2019. Hij was onze man en het zijn kiezers.’ Aan het woord is een oudere congresganger uit Kent. Hij stemde in de leiderschapsverkiezingen voor geen enkele kandidaat. Uiteindelijk koos slechts 47% van het volledige ledenaantal voor de huidige premier.

Truss moet als nieuwe premier flink werken aan het winnen van het vertrouwen van de volledige partij. Dat Rishi Sunak in de leiderschapsverkiezingen meer parlementairen achter zich kon scharen dan de huidige eerste minister helpt haar positie ook niet echt.

De huidige politieke malaise – slechte peilingen, wantrouwen in de eigen rangen – is een gevolg van de inmiddels breed uitgesmeerde belastingverlagingen van het kabinet. Zondag schoof Truss de fel gecontesteerde beslissing voor een belastingverlaging voor de hoogste inkomens in de schoenen van haar minister van Financiën, Kwasi Kwarteng. Meer zelfs, ze vertelde dat hij niemand had ingelicht over zijn beslissing. De daaropvolgende ophef dwong Kwarteng om op maandagochtend een scherpe bocht te nemen en dat deel van het pakket begrotingsmaatregelen te schrappen. Liz Truss, die zich het imago aanmeet van ‘rotsvaste politicus’, gooide Kwarteng ‘under the bus’, zoals de Britse populaire pers het graag verwoordt, om de publieke opinie te paaien.

Rishi had gelijk

Maar het is zeer de vraag of daarmee de gemoederen zullen bedaren. Een partijlid uit Manchester – een hevig bingospeelster – zei me: ‘In de debatten voor het leiderschap kwam zij over als de meest standvastige van de twee kandidaten. Ik stemde daarom op haar. Maar ze is nog geen maand premier of ze is al op een belangrijk punt van gedacht veranderd.’ Iemand anders vertelde: ‘Het bewijst gewoon wat ik al wist: Rishi had gelijk.’

Toen Truss’ Financiënminister sprak op maandagnamiddag, was de reactie in de zaal gemengd. Vlak voor zijn rede wandelde de premier binnen, maar de aanwezigen gaven haar maar een flauw applaus. Woensdag spreekt Liz Truss de congresgangers toe. Benieuwd of het voor haar nummer zevenenzeventig wordt – ‘Hit the floor!’ – of ‘Top of the shop!’, nummer negentig in Bingo.